Ultimo weekend di gennaio che sta per prendere il via. Ci avviciniamo alla conclusione del mese e l'inizio di febbraio. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 30 gennaio 2021 per tutti segni.

Ariete: in amore con la fine del mese ci sarà un recupero in una storia. Nel lavoro c'è la possibilità di riprendere in mano una situazione che vi stava sfuggendo, i problemi saranno risolti.

Toro: per i sentimenti non mancheranno alcune complicazioni in questa giornata, per questo motivo meglio cercare di tenere sotto controllo le discussioni. Nel lavoro dovete fare maggiore attenzione dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello sentimentale giornata a metà con il mattino migliore del pomeriggio. Nel lavoro potrete sentirvi stanchi, in particolare se state facendo di più nel corso degli ultimi giorni.

Cancro: in amore, per chi vuole mettere a punto nuovi incontri questa è la giornata ideale. A livello lavorativo agite con prudenza. Le sensazioni del periodo sono migliori.

Leone: a livello amoroso, se ci sono alcune complicazioni che non migliorano, evitare scontri inutili. Dopo un calo, comunque, si potrà ripartire. Nel lavoro, con Giove in opposizione, non arriveranno grandi opportunità in questo momento.

Vergine: in amore giornata che nasce in modo promettente. Vi sentite più forti. A livello lavorativo non manca qualche vantaggio in più.

Previsioni e oroscopo del 30 gennaio 2021: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale momento che vi vede più forti in amore, l'energia non mancherà in questa giornata. Nel lavoro meglio evitare di dare spazio ad alcune polemiche, tentate un equilibrio ed una mediazione.

Scorpione: per i sentimenti fine settimana che vedrà la Luna in opposizione, non mancherà qualche momento di calo, ma si recupererà domenica.

Nel lavoro dovete gestire al meglio i nuovi contratti dal punto di vista economico.

Sagittario: per i sentimenti portate un po' di prudenza, alcuni eventi saranno da chiarire. Nel lavoro sentite di aver dato di più ma aver ricevuto poco. Fate valere le vostre ragioni.

Capricorno: per i sentimenti fine settimana che parte in maniera interessante, questo anche grazie alla Luna in aspetto positivo.

A livello lavorativo non mancherà un possibile cambiamento. Le novità arriveranno.

Acquario: A livello sentimentale, con la Luna che non è più opposta, potrete programmare qualcosa di interessante. A livello lavorativo le nuove strategie sono da non sottovalutare.

Pesci: in amore, Luna che potrebbe creare qualche tensione, meglio mantenere la calma. Nel lavoro, se c'è stata una crisi di recente ora potrete recuperare.