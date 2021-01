L'Oroscopo della settimana dal 25 al 31 gennaio arriva puntuale all'incontro con l'Astrologia applicata ai sette giorni a venire. In osservazione in questa sede è la quarta e ultima settimana del mese corrente, ovviamente rapportata ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata in esclusiva verso ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di dare spazio alle predizioni zodiacali, è d'obbligo dare qualche anticipazione in merito ai più fortunati e meno nel periodo. Iniziamo a svelare il migliore in assoluto: questa volta a prevalere su tutti sarà un segno d'Acqua, precisamente il Cancro (voto 10), sotto ottima copertura da una piccante Luna nel segno.

A volare in alto nel cielo terso della positività anche il Leone (voto 9) e la Vergine (voto 8), entrambi pronti ad approfittare del buon periodo riservato loro dagli astri. Morale ai minimi invece per gli appartenenti ad Ariete (voto 6), Toro (voto 6) e Gemelli (voto 6), trio indicato nelle previsioni astrologiche da lunedì a domenica con il pagellino della sufficienza.

Luna nei segni, i transiti della settimana

Prima di dare il responso offerto dall'oroscopo della settimana da lunedì 25 a domenica 31 gennaio, come da prassi ormai collaudata, andremo a svelare i prossimi cambi di settore in programma da parte della Luna.

Per questa settimana ad aprire "le danze" sarà l'ingresso della Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua lunedì 25 gennaio alle ore 19:51.

Il secondo transito avverrà giovedì 28 gennaio alle ore 03:54, in questo caso offerto dalla presenza della Luna in Leone. La settimana infine potrà ritenersi chiusa, in merito ovviamente ai transiti lunari, con l'arrivo della Luna in Vergine messa in conto alla giornata di sabato 30 gennaio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. In prospettiva si prevede una settimana valutata sulla mesta linea della buona sufficienza. In generale il periodo potrebbe essere interessato da fasi abbastanza alterne con alti e bassi già da inizio periodo. L'invito, come al solito, è quello di seguire i consigli giorno per giorno, senza tralasciare nulla al caso.

Lunedì e venerdì saranno due giorni perfetti per iniziare, concludere, proporre, acquistare o vendere.

I prossimi sette giorni redatti sull'attuale carta astrale:

★★★★★ lunedì 25 e venerdì 29;

★★★★ martedì 26, sabato 30 e domenica 31;

★★★ mercoledì 27 gennaio;

★★ giovedì 28 gennaio.

♉ Toro: voto 6. Si preannunciano sette giorni poco performanti complessivamente, però, se presi uno ad uno vi permetteranno di pianificare al meglio tutto il periodo. L'oroscopo della settimana invita a non trascurare certe situazioni a rischio. In questo caso, da tenere bene sotto controllo sia sabato che domenica, le due peggiori. In linea generale, il frangente sotto analisi si presume possa correre tutto (o quasi) sul filo della lama: per cose di una certa importanza sfruttate con fiducia martedì o mercoledì.

Abbastanza affidabili lunedì, giovedì e venerdì.

Analizziamo uno ad uno i singoli giorni; prendete nota:

★★★★★ martedì 26 e mercoledì 27;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28 e venerdì 29;

★★★ sabato 30 gennaio;

★★ domenica 31 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. Periodo non troppo positivo sotto tanti aspetti. In linea generale quindi, quasi tutto scorrerà sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni rischiosi nelle giornate evidenziate. In particolare, si raccomanda massima concentrazione venerdì e sabato, giornate valutate in negativo. Tutto nella norma invece martedì 26, mercoledì 27 e domenica 31 gennaio, indicate con le quattro stelle della ordinaria routine. Lunedì e giovedì nessun problema: date libero sfogo alla vostra fantasia.

il riepilogo espresso dalle stelline sui singoli giorni:

★★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e domenica 31;

★★★ venerdì 29 gennaio;

★★ sabato 30 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. Davvero entusiasmante quasi tutto il frangente sotto analisi. A dare enfasi alle vostre aspettative, senz'altro l'oroscopo della settimana: l'ingresso della Luna nel segno prevista il giorno 25 di questo mese da ottime speranze di poter gongolare in amore. Per le cose o nelle situazioni di una certa entità, d'obbligo puntare sulle giornate di martedì, mercoledì e sabato.

Vediamo di dare una valutazione completa a tutto il periodo:

Top del giorno lunedì 25 gennaio - Luna nel segno;

lunedì 25 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e sabato 30;

★★★★ giovedì 28, venerdì 29 e domenica 31.

♌ Leone: voto 9.

La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno giovedì 28 gennaio. Invece, cinque stelle super-fortunate arriveranno venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 del mese, ottime da sfruttare non solo in campo sentimentale ma anche nel lavoro. Periodo stabile, in genere improntato alla routine, sia lunedì che mercoledì.

La situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 28 gennaio - Luna nel segno;

giovedì 28 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 29, sabato 30 e domenica 31;

★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★ martedì 26 gennaio.

♍ Vergine: voto 8. Più che soddisfacente il periodo, a parte le giornate relative al primo e al secondo giorno. Infatti lunedì e martedì porteranno il sigillo di giornate negative, pertanto occhio e concentrazione.

Si profila altresì un periodo valutato a cinque stelle, quindi altamente efficace, nelle giornate di giovedì, venerdì e domenica. Per evitare spiacevoli conseguenze, annotatevi pure le giornate migliori lasciando neutrali le restanti: pronti a dare un valore ai prossimi sette giorni?

Le stelline giornaliere analizzate dall'Astrologia sul segno:

Top del giorno sabato 30 gennaio - Luna nel segno;

sabato 30 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 28, venerdì 29 e domenica 31;

★★★★ mercoledì 27 gennaio;

★★★ lunedì 25 gennaio;

★★ martedì 26 gennaio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.