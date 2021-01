Weekend in arrivo per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 15 gennaio 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale potreste vivere dei momenti di confusione, sentite di non potervi fidare delle persone che vi sono a fianco. Chi invece ha superato una crisi, sente di poter ripartire. Nel lavoro avvertite l'esigenza di impostare nuovi progetti.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di venerdì 15 gennaio sarà caratterizzata da agitazione, in particolare in campo lavorativo.

In amore bisognerà avere pazienza e i rapporti potranno vivere una svolta.

Gemelli: nel lavoro potreste avanzare delle proposte se lo desiderate. In questi giorni sarà possibile iniziare dei progetti. Per quel che riguarda l'amore, non sottovalutate nuovi incontri: potrete vivere emozioni importanti.

Cancro: presto la luna sarà favorevole e potrete vivere dei buoni momenti in campo sentimentale. Nel lavoro nei prossimi giorni arriveranno delle belle occasioni, tenetevi pronti per iniziare nuovi percorsi.

Leone: in campo sentimentale, con la luna in opposizione potrebbero esserci dei problemi da affrontare con il partner. Nel lavoro non saranno semplici da gestire alcune situazioni, bisognerà avere pazienza.

Vergine: possibili incertezze per il segno, in particolare in campo amoroso.

La mattinata sarà comunque favorevole per vivere un'emozione. Nel lavoro cercate di non strafare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: è possibile che riceviate delle proposte in questa giornata, sarà meglio riflettere prima di declinarle. In amore con la luna in buon aspetto potrete vivere un momento di serenità.

Scorpione: a livello lavorativo sarà un venerdì sottotono, particolarmente agitato.

Cercate di tenere sotto controllo il nervosismo anche in amore.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di venerdì 15 gennaio nasce con la luna favorevole, sarà meglio sfruttarla. Nel lavoro è possibile che riusciate a risolvere delle problematiche che portate avanti da tempo.

Capricorno: in campo sentimentale è possibile che nascano delle discussioni, le stelle sono comunque favorevoli e sarete voi a decidere l'andamento della vostra relazione.

Nel lavoro La situazione è favorevole, possono nascere delle opportunità.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da tensioni a livello professionale. In amore, chi ha vissuto una crisi e dei problemi con il partner, potrebbe decidere di prendere una pausa per riflettere.

Pesci: giornata interessante a livello sentimentale, con Giove e Saturno favorevoli. Nel lavoro se ci sono delle decisioni da prendere aspettate i prossimi giorni.