Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 14 gennaio 2021. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale potreste vivere dei momenti particolarmente pesanti, ma non temete ci sarà un buon recupero alla fine del mese. Per quel che riguarda il settore lavorativo il periodo è promettente, ma fate le cose con calma.

Toro: è un buon momento per i nati sotto il secondo segno zodiacale, ma in campo amoroso è probabile che sorgano dei problemi comunicativi. Per quel che riguarda il settore lavorativo cercate di non essere troppo impulsivi.

Gemelli: è possibile che qualcosa nato negli ultimi tempi, possa diventare importante, potrete vivere delle belle emozioni. Per quel che riguarda il settore professionale possibile recupero in vista.

Cancro: con Venere in opposizione la situazione è ancora complessa da gestire, cercate di prendere tempo. Per quel che riguarda il lavoro, possibili novità nei prossimi giorni. In serata è possibile che vi sentiate stanchi.

Leone: se ci sono state delle crisi, potrete risolvere delle questioni in questa giornata. Soluzioni più decisive si troveranno nel weekend. Nel lavoro se ci sono dei progetti da portare avanti, sfruttate questa giornata.

Vergine: a livello lavorativo non mettete da parte i progetti, se lo ritenete opportuno potrete modificarli.

Per quel che riguarda l'amore, potrete risolvere delle problematiche e trovare dei chiarimenti. Non rinunciate a possibili nuove relazioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo sentimentale in questa giornata di giovedì 14 gennaio 2021 torna la tranquillità per i nati Bilancia. Se desiderate esprimere i vostri sentimenti alla persona amata, non mancheranno occasioni per farlo.

Nel lavoro, con Giove e Saturno favorevole potrete superare delle problematiche.

Scorpione: cercate di non essere troppo polemici in questa giornata, soprattutto in campo amoroso. Nel lavoro dovrete prendere delle decisioni importanti, farete però incontri positivi.

Sagittario: in campo amoroso con la luna favorevole potrete vivere delle belle emozioni.

Per quel che riguarda il lavoro, cercate di non innervosirvi se qualcuno non è dalla vostra parte.

Capricorno: momento interessante per il segno, in amore potrete fare delle scelte, prima però riflettete sul da farsi. Nel lavoro è un buon momento se ci sono delle questioni importanti da affrontare.

Acquario: Venere è contraria, cercate quindi di controllare le vostre emozioni. È possibile che vi sentiate agitati. In campo lavorativo possibili cambiamenti.

Pesci: per quello che riguarda il campo amoroso in questa giornata i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, con la luna favorevole, potranno vivere dei momenti interessanti. Cercate di evitare complicazioni. Nel lavoro grazie ai diversi pianeti favorevoli come Venere e marte, potrete affrontare nuovi progetti.