Per il segno della Vergine, questo febbraio 2021 sarà all'insegna delle opposizioni. A parte il pianeta Marte che sicuramente darà ai nati sotto questo segno le energie necessarie per essere sempre all'erta e vivaci nel mondo del lavoro, l'amore e le novità negli affari non brilleranno particolarmente se non saranno dettate dalla buona volontà. Ci vorrà molto impegno se si desiderano dei cambiamenti.

A seguire, le previsioni della Vergine per il mese di febbraio.

Amore

Per quel che riguarda la sfera amorosa, questo mese di febbraio potrebbe presentarsi in un modo alquanto stabile, ma comunque tendente alla negatività.

Con tanti pianeti in opposizione, sicuramente non avrete una affabilità troppo spiccata con il vostro partner, e ci saranno situazioni critiche che potrebbero innescare un litigio, se non prestate la dovuta attenzione. D'altro canto, questi dissapori annunciati non saranno tali da comportare una separazione, ma un livello di alta tensione. Sarà necessario aprire qualche “finestra” di tanto in tanto che vi permetta di comunicare di più, anche per quel che concerne le “piccolezze” della quotidianità. Gli incontri che farete per il momento non saranno indirizzati all'amore o alla passionalità in senso stretto, ma potrebbero regalarvi delle amicizie molto interessanti e su cui contare nei momenti di difficoltà.

Lavoro

Se dovessimo parlare soltanto dell'andamento lavorativo e di quello che potrebbe conseguirne, certamente le cose potrebbero filare piuttosto lisce e senza troppi ostacoli, a parte qualcuno che riuscirete ad “aggirare” abbastanza facilmente.

Ma se vorreste delle novità, delle proposte lavorative o progettuali, oppure qualche affare in più per poter trovare maggiori guadagni, la situazione purtroppo remerà contro di voi, soprattutto nella seconda metà di febbraio. Riassumendo, questo mese trascorrerà bene se vi accontenterete, mentre per osare dovrete attendere un mese più propizio. Dovrete cercare di non fare investimenti onerosi e di risparmiare ancora un po' per poter far fronte a spese, qualcuna anche molto importante e che potrebbe anche creare qualche scompenso nel vostro portafogli.

Fortuna e salute

Non si potrà parlare di fortuna, ma perlomeno di “costruzione”, ovvero sarete in grado di essere gli artefici della vostra fortuna. Se questa infatti sarà assente a livello astrologico, le vostre energie saranno adatte per poter bastare a voi stessi. Quindi non avrete problemi a lavorare fino a tardi nelle serate oppure essere già operativi fin dalle prime luci dell'alba.

Sarete anche all'altezza di fare più sport del solito.