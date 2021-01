Per il segno del Leone, questo mese di febbraio 2021 non sarà come desiderato dai nati sotto questo segno. Ma se per la sfera amorosa la situazione potrebbe essere “fastidiosa”, seppure non così disastrosa, per l'ambito lavorativo questa costellazione potrebbe non possedere la fortuna e le forze sia fisiche che mentali di cui ha bisogno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per i nati sotto il segno del Leone per febbraio.

Amore

Non ci saranno i presupposti per un arco mensile sereno sul fronte amoroso, per quel che riguarda la vostra costellazione. Purtroppo si succederanno molte opposizioni astrali, fra cui, l'essenziale in amore, Venere e quello particolarmente importante per il dialogo all'interno della coppia, ovvero Mercurio.

Non avrete dunque una buona dialettica con il partner, anzi, potreste finire in qualche discussione abbastanza facilmente e anche mantenendo una buona dose di rancore piuttosto a lungo. Evitare quindi di arrivare a litigi sarà una delle poche soluzioni che potranno salvare la vostra relazione e farle attraversare indenne questo periodo alquanto teso, per non dire burrascoso. Anche se doveste fare degli incontri, sicuramente avranno l'inclinazione di una sana amicizia basata sulla fiducia, ma non ci saranno i presupposti di una storia d'amore.

Lavoro

Questo mese sarà molto incerto per quel che concerne la sfera lavorativa, perché in questo quadro astrale mancheranno la capacità di comunicazione e il vostro senso di responsabilità, ma soprattutto mancherà la fortuna, sia da parte di Giove che da parte di Venere.

Perciò ci saranno parecchie difficoltà non solo nell'attuazione di affari e di proposte all'interno della cerchia professionale, ma anche la ricerca di lavoro potrebbe essere molto difficile. Dovrete darvi da fare più di quanto non siate abituati, anche alla luce di quegli ostacoli in più che potrebbero presentarsi sul vostro cammino e che non sempre riuscirete a risolvere completamente da soli.

Fortuna e salute

La fortuna per il momento sarà avversa, in concomitanza con l'opposizione sia di Giove che di Venere. Con una situazione astrologica di questo genere è necessario essere in grado di superare gli ostacoli con le vostre forze, seppure con qualche piccolo appoggio che arriverà da qualche amicizia stretta, da una persona appena conosciuta o da un collega particolarmente generoso e disponibile.

Le energie potrebbero però non essere all'altezza di determinate situazioni professionali, specialmente quelle più pesanti e difficili da gestire in solitaria. Sarà essenziale risposare più del solito, senza però cedere alla pigrizia.