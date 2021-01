Per il segno della Bilancia, questo febbraio 2021 sarà ricco di tanto amore, soprattutto dal punto di vista del romanticismo, e di una fortuna al di sopra delle aspettative. Le questioni progettuali saranno quelle che costituiranno i motori principali delle attività dei nati sotto questo segno: da quelli da fare in due con il partner, per poter far evolvere la relazione a quelle che riguarderanno la sfera professionale.

A seguire, le previsioni della Bilancia per febbraio 2021.

Amore

Il trigono di Venere per la costellazione dell'Acquario si rifletterà positivamente anche per il vostro segno. Quindi se siete single o avete concluso una relazione deludente, per voi si apriranno notevoli prospettive sentimentali che vi permetteranno di sognare ancora.

Per le coppie già avviate si apriranno porte che porteranno a sentieri lontani, che mai avreste pensato di percorrere insieme alla vostra dolce metà: si parlerà infatti di un imminente matrimonio, di una convivenza o un qualsiasi “passo avanti” che potrebbe rendere la vostra storia d'amore più affiatata. Il trigono di Mercurio per voi, invece, segnerà un punto di svolta nella vostra intenzione di esporvi con il vostro partner, di aprirvi ed avere confronti più intimi e che potrebbero anche stimolare la creatività dal punto di vista passionale.

Ci saranno anche delle riappacificazioni nelle amicizie.

Lavoro

Questo Mercurio per gli affari sarà un vero e proprio “toccasana”, un trampolino di lancio verso una promozione o semplicemente prospettive nuove di guadagno, sebbene ci siano all'orizzonte anche progetti tutt'altro che facili da gestire.

Sarà un ottimo momento per “buttarvi” in un lavoro che non avete mai sperimentato e che invece potrebbe portare novità molto soddisfacenti. Difatti, la fortuna costituirà una buona accompagnatrice, soprattutto in quei viaggi professionali e nella ricerca di un lavoro che vi soddisfi al massimo. Di conseguenza, anche i guadagni saranno all'altezza delle aspettative e delle vostre spese, ma se doveste oltrepassare determinate soglie, fate in modo di essere più parsimoniosi in ogni caso.

Fortuna e salute

Con questa Venere ottimale e Giove che sarà preponderante per gli affari sostanziosi, bisogna dire che la buona sorte non vi mancherà affatto, anzi, sarà utilissima anche per risolvere qualche problema lasciato in sospeso legato alla sfera burocratica. Sarà Mercurio ad offrirvi tanta carica energetica, soprattutto alla vostra mente.

Con queste stimolazioni sarà anche più facile far muovere il fisico, e le avventure potrebbero essere all'ordine del giorno, salvo imprevisti.