L'oroscopo di giovedì 28 gennaio svelerà l'influenza che i pianeti hanno sulla vita di ciascuno di noi. Amore, amicizia e lavoro si mescoleranno fino a dare forma alla giornata. Nella volta celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. Luna e Nettuno saranno rispettivamente in Cancro e in Pesci, mentre Marte e Urano si troveranno nel segno del Toro. Per finire, Venere e Plutone saranno in Capricorno.

Scopriamo, nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 28 gennaio 2021. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di giovedì 28 gennaio: Toro incerto, Gemelli contro l'invadenza altrui

Ariete: la situazione in amore diventerà più gestibile, ma dovrete fare attenzione a non esagerare con le richieste. Se vorrete riportare la pace nella vostra vita di coppia, dovrete impegnarvi molto e investire tempo nelle attività da fare insieme. Sul posto di lavoro, ci saranno dei piccoli contrasti con i colleghi. Per fortuna si tratterà di questioni da poco e, in men che non si dica, potrete tornare alle vostre mansioni.

Toro: foreste essere più sicuri del vostro rapporto di coppia, ma tenderete ad avere numerosi dubbi. Ci saranno delle cose, nel partner, che non riuscirete ad accettare. L'oroscopo consiglia di provare a raggiungere un compromesso, senza, però, forzarvi troppo.

La scelta migliore sarà rimanere spontanei e naturali. Un piccolo imprevisto potrebbe mettere alla prova le vostri doti lavorative. Con il giusto stato d'animo ce la farete.

Gemelli: avrete bisogno di tanta positività per arrivare alla fine di questa giornata. Il vostro umore verrà messo alla prova dalle persone che vi circonderanno. Non sopporterete di essere attaccati senza motivo e non vorrete fornire risposte a domande troppo invadenti.

Il partner potrebbe accusarvi di essere un po' esagerati, ma voi non sarete d'accordo. Una dolce atmosfera romantica potrebbe sciogliere le tensioni nel rapporto di coppia.

Cancro: ci saranno tante novità entusiasmanti in ambito lavorativo, ma dovrete essere pronti a vivere nuove esperienze. Se vi chiuderete in voi stessi, rischierete di non sfruttare, al meglio, il potenziale della giornata.

In amore, sarete dolci e gentili con il partner. Sarete disposti ad andargli incontro e ad assecondare le sue richieste, ma non sopporterete alcuna mancanza di rispetto. La vostra famiglia avrà molta stima di voi.

Oroscopo di domani 28 gennaio: relax per Vergine, Bilancia poco concentrata

Leone: rispetto al giorno precedente, vi sentirete meglio con voi stessi. Avrete la sensazioni di essere più in forze e di aver acquistato, nuovamente, il controllo della situazione. Non sarete molto interessati ai rapporti romantici, anche se qualcuno potrebbe non essere indifferente alla vostra presenza. Sul lavoro, cercherete di dare il meglio di voi. Ci saranno dei piccoli momenti di sconforto, ma dovrete farvi forza, se desidererete raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vergine: per sentirvi più sereni, avrete bisogno di ridimensionare le vostre ambizioni. Questo non vorrà dire che dovrete rinunciare ai sogni nel cassetto, ma che dovrete ristabilire l'ordine delle vostre priorità. Avere una mente lucida e riposata, infatti, vi consentirà di comportarvi meglio sul posto di lavoro e di avere rapporti interpersonali più saldi. Con il tempo, riuscirete a realizzare tutto ciò che vorrete.

Bilancia: tenderete a fossilizzarvi su determinati pensieri. Non riuscirete a distogliere l'attenzione da essi e questo potrebbe comportare una carenza di concentrazione. Il partner si allarmerà di fronte a questo atteggiamento e cercherà di scoprirne le cause. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di confidarvi e di non tenervi tutto dentro.

Lo stress sul lavoro sarà difficile da gestire a causa di impegni imprevisti.

Scorpione: sarete molto romantici con il partner. Ascolterete le sue parole e cercherete di renderlo felice. Vorreste migliorare il feeling di coppia e rendere il vostro legame indissolubile. Non sarà qualcosa che potrete fare da soli, ovviamente. Avrete bisogno della piena collaborazione della persona amata. In ambito lavorativo, farete un po' fatica a trovare la vostra strada. Sarete attratti da vari settori, ma ancora non vi sembrerà di aver trovato quello giusto.

Previsioni zodiacali del 29 gennaio 2021: Capricorno loquace, Acquario innamorato

Sagittario: richiederete maggiori attenzioni al partner. Vi sentirete un po' trascurate e temerete che le recenti discussioni abbiano provocato una frattura insanabile nella coppia.

L'oroscopo consiglia di non farvi delle idee sbagliate e di parlare a cuore aperto, potreste rimanere molto sorpresi dalla risposta. Sul lavoro, tutto andrà per il meglio. Avrete tra le mani mansioni importanti e ricche di responsabilità.

Capricorno: tenderete a saltare da un argomento all'altro, senza concentrarvi su niente di particolare. Sarete loquaci con il prossimo, ma si tratterà di parole poco profonde e soprattutto lontane da interessi personali. Sul posto di lavoro sarete determinati a dare il meglio di voi. Preferirete non partecipare a litigi, ma vi ribellerete davanti ad eventuali prepotenze. In amore, la situazione rimarrà stabile.

Acquario: per conquistare la persona amata, dovrete fare affidamento solo su voi stessi. Sarà fondamentale lasciarvi alle spalle pettegolezzi e voci di corridoio, perché non vi saranno affatto utili.

Trasparenza e naturalezza vi faranno guadagnare numerosi punti, ma ricordate di non esagerare con il corteggiamento. L'oroscopo consiglia di provare a conoscere meglio la persona che avrete accanto.

Pesci: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista romantico. Il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner e sarete pronti a dare il meglio di voi. Avrete cura di corpo e mente, con un'attenzione particolare verso il look e i prodotti di bellezza. Qualcuno potrà accusarvi di essere un po' troppo vanitosi, ma non si tratterà di questo. Tutto ciò vi farà sentire molto più sicuri di voi stessi.