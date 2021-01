L'Oroscopo di giovedì 28 gennaio è pronto ad approfondire le previsioni riguardati tutti i dodici segni dello zodiaco. La Luna in Leone, sarà nella fase del plenilunio. A partire da questa giornata, dei cambiamenti si intravedranno all'orizzonte e la maggior parte dei segni avrà a che fare con novità, batticuori e molto altro ancora. La Bilancia avrà delle prove da superare, mentre i Cancro saranno ruggenti grazie all'aspetto lunare. Amore, soldi, salute, lavoro, famiglia e amicizie: tutto ciò sarà trattato nelle seguenti previsioni astrali e relativa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Acquario (12° in classifica) - Dentro di voi è in corso una dura lotta. Forse non godete di un ottimo stato di salute o c'è una ferita passata che ancora vi duole. Comunque sia, in giornata sarete giù d'umore e rischierete di rivangare il passato. "Una volta si stava meglio", è questa la frase che ripetete spesso, ma cercate di guardare al futuro partendo dal presente. Chiedetevi come e cosa potete fare per aggiustare le cose. Scomponete i problemi e arriverete alla soluzione.

Vergine (11° in classifica) - Intravedere la luce in fondo al tunnel significa camminare. Non importa quanto sia distante la meta prefissata, cercate di concentrarvi sul singolo passo da compiere ogni giorno. Intraprendete delle nuove e migliori abitudini, cercate soluzioni alternative ed esplorate: prima o poi troverete la strada più adatta per voi.

Non commettete l'errore di arrendervi o di vergognarvi di compiere una certa azione, perché finché c'è vita c'è speranza! In giornata avrete da occuparvi della casa, ma se non vi sentirete affatto bene, allora rimandate.

Scorpione (10° in classifica) - Siete in attesa di un qualcosa che però sta tardando ad arrivare. Dentro di voi state soffrendo, anche se non lo date a vedere o cercate di minimizzare il problema.

Non fingete che sia tutto a posto. Non mentite a voi stessi e ai vostri cari: per risalire dal fondo occorre spingere con tutte le proprie forze. Nell'aria si ode il profumo del cambiamento, entro la fine del 2021 vi renderete conto che è stato un anno pieno di vicende. Rivedete alcune questioni o punti chiave.

Bilancia (9° in classifica) - Le previsioni astrologiche parlano di prove da superare e di grandi incontri che potrebbero verificarsi proprio in queste 24 ore.

Sarà bene lavorare sulla propria persona, specie perché risultano esserci delle lacune da colmare. L'amore affronterà un dibattito importante riguardante il futuro o i figli/genitori. Non permettete agli estranei di intromettersi nelle vostre questioni private, anzi siate riservati. Possibili indisposizioni, ritardi o code interminabili, in ogni caso cercate di serbare pazienza.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Sagittario (8° in classifica) - L'oroscopo del giorno 28 gennaio vi vedrà pieni di carisma e di smania. Avete fatto una marea di rinunce e sacrifici, ma da febbraio in poi tutto risulterà più quieto e promettente che mai. Avrete una gran voglia di viaggiare, all'estero ma anche una piccola gita fuori porta. Dunque, seguite l'istinto e lasciatevi andare.

Da questo giovedì vi sarà possibile riprendere in mano la vostra vita e partire all'attacco: siete rimasti a guardare per abbastanza tempo.

Ariete (7° in classifica) - In giornata qualcuno o qualcosa vi darà da pensare. Potreste ritornare a rivangare una certa questione passata che magari ancora vi sta a cuore. Forse non avete dimenticato un vecchio amore oppure avete dei rimpianti. La buona notizia è che, qualunque sia la situazione che vi affligge, potete sempre trovare una via d'uscita. Entro la stagione primaverile ogni cosa si farà più tiepida e limpida, inoltre la vostra vita subirà una trasformazione positiva. Anche se questo è un periodo così così, non significa che lo sarà per sempre.

Pesci (6° in classifica) - L’oroscopo della giornata inviterà a guardarsi dentro e a cercare di mettere a posto tutto quel caos che custodite da sempre.

Attualmente l'amore risulta essere un po' ballerino, occorre maggior dialogo, complicità e soprattutto passione. In giornata la creatività vi aiuterà ad essere un passo avanti rispetto agli altri, perciò fidatevi del vostro istinto e non ponetevi dei paletti. Potrebbe essere necessario rivedere la quotidianità e adeguarla ai tempi che corrono.

Gemelli (5° in classifica) - In queste 24 ore sarete molto abili, concentrati e soprattutto veloci. Più passa il tempo più le cose sembrano tornare alla normalità, ma ancora è troppo presto per abbassare la guardia. Il Plenilunio odierno simboleggerà una nuova rinascita, dunque qualcosa di nuovo spunterà in queste 24 ore. Amplificate le vostre conoscenze e non ponetevi dei limiti. Programmate quel viaggio che desiderate fare da tanto tempo.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro (4° posto) - L’Oroscopo dice che la Luna Piena in Leone vi spingerà a ruggire tirando fuori tutto il vostro carattere. Sarete attratti da tutto ciò che scaturisce vitalità, potere e forza. Dentro di voi si accenderà la fiamma dell'amore e del desiderio, quindi sarete intraprendenti nel comparto amoroso. Possibili uscite o indisposizioni. Cercate di non strapazzare il vostro corpo, dato che ancora necessiterà di riposo.

Capricorno (3° in classifica) - Dopo un avvio maldestro della settimana, finalmente tornerete alla ribalta. A partire da questo giovedì vi scrollerete di dosso l'ansia, le preoccupazioni e tutte quelle incertezze che vi hanno a lungo tormentato. Sul vostro orizzonte si intravede un viaggio che vi porterà ad acquisire una nuova esperienza o abilità.

Qualcuno che vi ammira sta cercando un modo per allacciare contatti con voi, siate più aperti. Bene l'amore di coppia.

Leone (2° posto) - Eventuali squilibri potranno essere pareggiati grazie alla Luna Piena nel vostro segno. Sarete al centro dell'attenzione e potrete correre dei rischi in più. La fortuna vi guiderà verso dei nuovi percorsi inesplorati, sgombrandovi la strada da ogni minuscolo ostacolo. Le relazioni di coppia o di lavoro saranno più compatte che mai, inoltre questa potrebbe rivelarsi una delle giornate più espansive dell'anno: partite all'attacco.

Toro (1° in classifica) - Le previsioni rivelano che questa sarà una giornata più che positiva grazie al notevole aspetto astrale di cui beneficerete. La carriera, la professione e i soldi risulteranno favoriti grazie a Marte e Urano in configurazione.

Prestate comunque attenzione a quelle che sono le vostre vere volontà: qualcuno potrebbe cercare di manipolarvi! Prendetevi cura di voi stessi, sia a livello mentale che fisico, ultimamente siete fin troppo sedentari e pigri. L'amore si farà bollente, abbandonatevi alla passione.