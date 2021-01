L'oroscopo del mese di febbraio prevede diversi miglioramenti per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che potranno contare sulla posizione favorevole di Venere, ora nel segno dell'Acquario, così come Gemelli avrà modo di godere di una relazione d'amore più espansiva e stabile. Situazione che invece si complica per i nativi Leone, anche in amore oltre al lavoro, mentre Toro vivrà una fase un po’ più movimentata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di febbraio 2021 per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo febbraio 2021, 1^ sestina

Ariete: questo mese di febbraio si appresta ad essere migliore rispetto a gennaio secondo l'oroscopo.

Il pianeta dell'amore Venere infatti tornerà a sorridervi, lasciando il segno del Capricorno in favore del segno dell'Acquario. Dal punto di vista sentimentale dunque comunicare con il partner sarà molto più facile. Se avete commesso degli errori sarà più facile per voi farvi perdonare. Se siete single non avrete alcun motivo di scendere a compromessi, e con il giusto atteggiamento e una buona dose di romanticismo probabilmente riuscirete a fare colpo. Continuerà a dare soddisfazioni il settore professionale, considerato che Giove e Mercurio continuano il loro transito nel segno dell'Acquario. Poche novità forse, ma le soddisfazioni continueranno ad arrivare dai vostri progetti. Piuttosto buona la salute, ma attenti comunque a non affaticarvi troppo.

Voto - 8,5

Toro: l'oroscopo del mese di febbraio si rivelerà non all'altezza delle vostre aspettative. Tutta colpa di un cielo che peggiorerà, dando vita ad una fase molto movimentata della vostra vita, dalla quale però alla fine potreste imparare qualcosa. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single rischierete solamente di fare un buco nell'acqua, ciò nonostante capirete quanto sia importante amare davvero una persona.

Se avete una relazione stabile litigare con il partner può succedere, dovrete capire però che comunicando e capendo le necessità della persona che si ama si può risolvere qualunque problema. Nel lavoro le idee non mancheranno, così come le energie grazie a Marte favorevole. Se si presentano degli ostacoli però, non abbattetevi e trovate un metodo per superarli.

Voto - 6+

Gemelli: un mese così splendido non accadeva da tempo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questo cielo prevede Venere in trigono dal segno dell'Acquario, volta a dare una marcia in più alla vostra relazione di coppia. Ottimo periodo dunque per pensare alla vostra vita insieme, essere più espansivi e rendere più stabile la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single sarà un periodo da vivere con estremo ottimismo, anche se nel vostro cuore al momento non c'è una persona che amate così tanto. In ambito lavorativo se gennaio non vi ha riservato risultati stellari, in questo mese potreste riuscire a sfruttare determinate occasioni con alcuni progetti. Voto - 9

Cancro: Venere si sposterà nel segno dell'Acquario da questo mese di febbraio secondo l'oroscopo.

Non sarà un movimento rivoluzionario dal punto di vista sentimentale, ma almeno inizierete a notare che la vostra relazione di coppia sarà un po’ più morbida nel prossimo periodo. Se siete single non ci saranno emozioni grandi per i sentimenti, ma almeno se volete provare a frequentare nuove persone potrete farlo, poi chi lo sa, magari potreste davvero innamorarvi. In ambito lavorativo continuerete a portare avanti i vostri progetti con il solito impegno e grande energia, anche grazie a Marte in sestile dal segno del Toro. Questo però potrebbe anche essere un periodo di scelte, dunque attenzione agli sviluppi che ci saranno. Voto - 7+

Leone: configurazione astrale che si complica per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del mese di febbraio.

Purtroppo Venere si sposterà nel segno dell'Acquario, dunque in opposizione, assieme ad altri astri come Giove, Saturno e Mercurio, rendendo veramente difficile il prossimo periodo sotto ogni punto di vista. In amore non tutto procederà al meglio, e se state passando un periodo di crisi, non prendete sottogamba la situazione. Se siete single provare a portare avanti un rapporto sarà difficile, al punto che dovrete dimostrare di tenerci davvero tanto a questa persona. Lavoro che procederà a rilento. Considerate inoltre che Mercurio sarà negativo fino a metà marzo, dunque lasciate perdere i progetti di gruppo. Male anche la salute, con Marte che si troverà in quadratura dal segno del Toro. Voto - 5

Vergine: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Certo, non avrete più il supporto di Venere in Capricorno, ma fortunatamente questo cielo non prevede astri negativi, dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale, con un po’ d'impegno in più da parte vostra continuerete a rendere felice la vostra anima gemella. Se siete single occhio alle emozioni nelle prossime settimane, perché potreste trovare qualcuno su cui contare davvero. Per quanto riguarda il settore professionale i vostri progetti andranno avanti tranquillamente, attenzione però ad eventuali imprevisti che potrebbero rivelarsi un po’ difficili da gestire. Voto - 7+

L'oroscopo del mese di febbraio continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.