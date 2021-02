L'Oroscopo del giorno 13 febbraio è pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo sabato di inizio weekend. Sotto osservazione in questo contesto principalmente i settori riguardanti l'amore e il lavoro, in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere cosa avrà in serbo l'Astrologia quotidiana? In questa fase ad avere ottime chance in ambito sentimentale come anche nel settore lavorativo sarà senz'altro Pesci, nel frangente favorito dall'ottima posizione di Marte in sestile a Nettuno. A dare sostegno e piacevole compagnia a Pesci ancora un segno d'Acqua, lo Scorpione, sottoscritto in periodo al top con cinque stelle.

Invece, parlando sempre in merito ai segni sotto analisi in questo contesto, le previsioni zodiacali di sabato annunciano una giornata abbastanza impegnativa per l'Acquario, considerato "sottotono" proprio alla partenza del nuovo weekend.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato segno per segno entrando nel merito delle singole previsioni.

Previsioni zodiacali del giorno 13 febbraio

Bilancia: ★★★★. Giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa per tanti di voi nativi. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive un pochino in crisi, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. In amore quindi, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione. Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti.

Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi. Single, avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto qualche questione in sospeso; solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo (messaggio recepito, sì o no?). Nel lavoro intanto, il ritmo della giornata sarà veramente incalzante, vi sentirete pertanto stanchi e stressati.

Malgrado ciò, la giornata lavorativa proseguirà per il meglio.

Scorpione: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro sabato di weekend, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese, un po' meno per gli altri. In generale diciamo che potrete tornare a essere tranquilli e sistemare una volta per tutte vecchi conti rimasti in sospeso.

In amore, riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla vostra metà. Sarete sereni e niente vi turberà, perché il cielo presente in giornata sarà limpido e senza nuvole eccessivamente negative. Single, il buonumore che vi accompagnerà in queste ore sarà dovuto a congiunzioni astrali sufficientemente favorevoli, sicuramente in grado di dare sicurezza. Avete tanta voglia di serenità ed i sentimenti sono per voi come il respiro; la mancanza di quest'ultimi vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta. Nel lavoro, finalmente un bel cielo pronto a concedere spazio a nuovi aspetti planetari.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di sabato 13 febbraio al Sagittario prevede un discreto sabato, in parte buono e in altri frangenti abbastanza discutibile. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà vivibile soprattutto in amore, a patto di stare un pochino più concentrati del solito. Dichiarate subito i vostri veri sentimenti e riversateli con gioia sulla persona amata, così facendo la vostra sincerità sarà veramente spiazzante. Questo modo di agire senz'altro incrementerà fiducia e carisma nei confronti della dolce metà. Buona la parte relativa al fine pomeriggio inizio sera. Single, le vostre esigenze saranno sempre più forti e impellente sarà il desiderio che qualcuno si occupi (affettivamente parlando, ovviamente) della vostra bella persona.

La vostra voglia di amare sarà il modo migliore per incamminarsi sulla strada dei sentimenti, sappiatelo. Intanto, il consiglio dagli astri per oggi è questo: amatevi! Nel lavoro vi portate dietro un po' di stanchezza: diciamo che è solo un momento passeggero. Le vostre idee torneranno presto brillanti e originali.

Oroscopo e stelle di sabato 13 febbraio

Capricorno: ★★. Il prossimo giorno in calendario sarà quasi certamente portato alla negatività più assoluta. Certamente, ci sono stati in passato giorni migliori nella vostra vita, adesso è il momento di dare fondo a tutta la vostra proverbiale (santa) pazienza e stringere i denti. Attenzione, alcuni rapporti interpersonali potrebbero essere molto difficili da gestire sappiatelo! In amore, qualche turbolenza momentanea a cui porre rimedio in ambito della coppia.

Diciamo che al 90% sfumerà in serata, quando finalmente vi ritroverete l'uno di fronte all'altro. In qualche occasione a causa della vostra troppa puntigliosità urgerà correre ai ripari: meditateci su, ok? Single, molti di voi non possono fare dietro-front proprio sul più bello: assumetevi le vostre eventuali responsabilità e accettate tutto quello che la controparte avrà da dire. Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti e acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Acquario: ★★★. In arrivo un avvio di weekend alquanto "dispettoso". Le stelle vi costringeranno a rivoluzionare alcuni vostri piani, soprattutto nella parte centrale di questa giornata dedicata al relax.

Qualsiasi cosa voi del segno aveste in mente di fare sarebbe meglio che la concludeste sfruttando i flussi positivi di metà giornata: daranno una spinta ai vostri intenti. In amore gli astri invitano alla calma e al rispetto di alcune regole fondamentali di buona convivenza. Servirà tanta pazienza e altrettanta concentrazione, specie in coppia: l'andamento generale si profila abbastanza stressante. Infatti risulta difficile gestire eventuali problemi affettivi sotto l'egida di un periodo segnato dal sottotono. Single, vi sentirete un po' confusi per la contemporanea presenza di più persone (che vi interessano) da gestire in contemporanea. L'umore sarà per questo meno solare del solito e, forse, sarete lunatici e stizzosi. Nel lavoro, sfruttate come meglio potrete il cielo del periodo.

Sistemate eventuali progetti in sospeso oppure mettetene in cantiere di nuovi, saranno importanti in futuro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di sabato 13 febbraio indica che sarà più che ottima la giornata per tanti del segno. Diciamo che la parte conclusiva di questa settimana vi troverà senz'altro pieni di slancio e ben disposti a qualsiasi sacrificio/impegno. Alla fine non avrete proprio di che pentirvi. In generale, Marte in sestile al vostro Nettuno favorirà il dinamismo, l’entusiasmo e la lungimiranza: sfruttatele a dovere, senza penarci troppo su, ok? In amore, infatti, a partire da questa giornata potrete vivere nuove emozioni in perfetta tranquillità e magari prendervi del tempo da dedicare alla vita privata. Consiglio: sforzatevi di dare maggior spazio ai sentimenti, anche perché ultimamente qualcuno di voi ha un po' messo in secondo piano la propria relazione.

A coloro in stato singolo, invece, diciamo di non demordere: la vostra straordinaria ricchezza interiore favorirà i prossimi rapporti d'amicizia, trampolino di lancio per i nuovi amori. Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacità professionali. Vedrete realizzarsi le vostre idee più geniali e proporrete con molta energia dei cambiamenti.