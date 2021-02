L'Oroscopo della settimana dal 8 al 14 febbraio 2021 è puntuale al consueto appuntamento con l'Astrologia applicata ai primi sei simboli dello zodiaco. In questa sede a tenere banco, astrologicamente parlando, le giornate presenti nella seconda settimana del mese corrente. Alla grande andranno tutti i nativi dell'Ariete (voto 9), favorito dalla presenza della Luna nel segno proprio nel giorno di San Valentino. A seguire, sempre parlando di periodo positivo, i Gemelli (voto 8), anch'essi interessati dai transiti lunari. Riguardo i viaggi messi in conto dalla "musa dei poeti" ne parleremo dettagliatamente tra poco.

Diversamente, parlando di segni in difficoltà, le previsioni zodiacali della settimana indicano che a dover fare da "fanalini di coda" a questo giro saranno ben tre segni: ansiosi di sapere il voto di ciascuno? Per soddisfare tale curiosità vi rimandiamo alla lettura dei singoli segni dove troverete i voti e le stelline da Bilancia a Pesci.

Astrologia settimanale: transiti lunari e pianeti

In attesa di iniziare a decantare l'oroscopo da lunedì 8 a domenica 14 febbraio, ci preme mettere in evidenza i prossimi transiti astrali. Il primo passaggio sarà quello relativo alla Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria nella giornata di mercoledì 10 febbraio alle ore 02:20. Il secondo transito invece è previsto per venerdì 12 febbraio alle ore 08:23 con la presenza della Luna in Pesci.

Il transito della Luna in Ariete intanto è prevista domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Per ciò che concerne la parte relativa alla situazione astrologica complessiva, questa settimana posizioni stabili, quasi congelate. Plutone sarà posizionato in Capricorno mentre il Sole risulta quasi immobile in Acquario in compagnia di Saturno, Venere, Giove e Mercurio.

In Pesci troviamo l'onnipresente Nettuno e, nel settore adiacente a quello dell'Ariete, ossia in Toro, risulta posizionata la coppia formata da Marte e Urano. Come si evince, tutti gli astri sono presenti in soli quattro segni.

Previsioni della settimana di San Valentino: pagella da 9 all'Ariete

♈ Ariete: pagella da 9. Questa settimana partirà in modo positivo, arrivando al giro di boa settimanale lievemente in calo.

Poi però, nella parte conclusiva arriveranno soddisfazioni in ogni settore della vita. Il merito? In gran parte il successo sarà da attribuire all'arrivo della Luna nel segno, proprio a fine periodo. La 'musa dei poeti' regalerà tanta fortuna e opportunità da sfruttare in amore, proprio il giorno di San Valentino. A risultare ottime anche le tre giornate relative a martedì 9, venerdì 12 e sabato 13 febbraio, tutte valutate a cinque stelle. A voi scoprire il resto.

Il calendario stelline, giorno per giorno:

Giorno top domenica 14 febbraio - Luna nel segno;

domenica 14 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ lunedì 8 e mercoledì 10;

★★★ giovedì 11 febbraio.

♉ Toro: pagella da 6. Settimana decisamente sotto le attese, prevista al limite della sufficienza.

Infatti, questo è quanto ci hanno fatto intendere gli astri, quindi prendetene atto e, con calma e pazienza, seguite i consigli che elargiremo a piene mani nell'oroscopo dei giorni a venire. Per adesso iniziate pure a prendere nota delle giornate buone, ossia lunedì e domenica: a proposito di domenica, preparatevi a gustare finalmente una festa degli innamorati davvero come piace a voi. Per ripiego, dunque non affatto male, i giorni relativi a martedì 9, venerdì 12 e sabato 13 febbraio.

Il quadro con le stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 8 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ mercoledì 10 febbraio;

★★ giovedì 11 febbraio.

♊ Gemelli: pagella da 8. Si preannuncia un periodo a due velocità. La prima parte, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì decisamente buona, poi il resto sarà tutto un programma.

Non dimenticate di giocare le carte migliori in questi giorni segnati come 'top', specialmente lunedì 8 febbraio, indicato come "top del giorno". Se eventualmente ci fossero problemi da risolvere o situazioni importanti da mettere in gioco, martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 saranno per voi i periodi perfetti per agire. Solita raccomandazione per le giornate indicate come negative: occhi e orecchie aperti sabato e domenica 14 gennaio.

Le stelline giornaliere da lunedì a domenica:

Giorno top lunedì 8 febbraio;

lunedì 8 febbraio; ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11;

★★★★ venerdì 12 febbraio;

★★★ sabato 13 febbraio;

★★ domenica 14 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali: ottimo fine settimana per Leone

♋ Cancro: pagella da 7. L'oroscopo della settimana prevede un periodo nel complesso non troppo ingombrante, parlando di impegni gravosi o affini.

Troverete la parte terminale del periodo un po' più stressante del solito, viste le due giornate negative a cui sarete costretti a far fronte, venerdì e sabato per l'esattezza. Pronti invece a gongolare martedì 9 febbraio? La vostra giornata "top" è servita. Lunedì 8 e mercoledì 10 senza problemi difficili da risolvere, tutto tranquillo. Domenica, festa degli innamorati, sarete solo voi gli artefici del vostro destino: quattro stelle e normalità a go go.

La classifica stelline interessante i prossimi sette giorni:

Giorno top martedì 9 febbraio;

martedì 9 febbraio; ★★★★★ lunedì 8 e mercoledì 10;

★★★★ giovedì 11 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 febbraio;

★★ sabato 13 febbraio.

♌ Leone: pagella da 7. Valutato inizialmente con l'impegnativa del "sottotono" e del "ko", il resto del periodo evolverà in modo positivo, specialmente nel finale.

Siamo pronti a scommetterci, si prepara un meraviglioso week-end per tanti del segno. Intanto iniziate pure a programmare il periodo, ovviamente mettendo in lista le cose prioritarie posizionandole nei giorni valutati a massima positività, tipo giovedì, venerdì e sabato. Nella media invece la giornata più attesa dagli innamorati: domenica 14 febbraio troverete ad attendervi un discreto San Valentino; tutto starà a credere nelle proprie possibilità.

La classifica stelline interessante la settimana in oggetto:

Giorno top giovedì 11 febbraio;

giovedì 11 febbraio; ★★★★★ venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ mercoledì 10 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 febbraio;

★★ martedì 9 febbraio.

♍ Vergine: pagella da 7. Si preannuncia un periodo davvero positivo, a parte ovviamente martedì e mercoledì, preventivati rispettivamente con il segno del "sottotono" e del "ko".

L'oroscopo della settimana in questo caso mette in bella evidenza sia il settore legato ai sentimenti che quello del lavoro in primis nella giornata di sabato e poi anche venerdì e domenica. Anche per voi del segno è pronosticato un San Valentino a cinque stelle: ottimo.

Le stelle della settimana prossima:

Giorno top sabato 13 febbraio;

sabato 13 febbraio; ★★★★★ venerdì 12 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8 e giovedì 11;

★★★ martedì 9 febbraio;

★★ mercoledì 10 febbraio.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.