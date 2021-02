L'Oroscopo settimanale dal 8 al 14 febbraio 2021 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In primissimo piano soprattutto la giornata dedicata a San Valentino. A tal proposito c'è da dire che ad avere massimo supporto da parte dell'Astrologia saranno coloro dei Pesci (voto 10). Al fortunato simbolo astrale di Acqua andrà a fagiolo la presenza della Luna nel segno da venerdì fino a domenica 14 febbraio alle ore 16:54 del pomeriggio. Anche se la settimana nel complesso sarà discreta, al contrario si profila molto promettente la festa degli innamorati per il Sagittario (voto 6): al sensibile segno di Fuoco darà una grossa mano l'ingresso della Luna dalle ore16:55 di domenica.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni astrologiche da lunedì 8 a domenica 14 febbraio e scoprire alla fine la classifica della settimana completa per tutti i segni.

Le stelle della settimana con San Valentino per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Il periodo sotto esame si preannuncia davvero molto ostico per i nativi del segno. La prossima settimana porterà davvero difficoltà e incertezze? Diciamo che le probabilità ci sono tutte, comunque l'invito è certamente quello della non rassegnazione, anzi. Sappiate che le carte migliori saranno da giocare solo ed esclusivamente venerdì 12 febbraio. Buone ma con riserva le giornate di mercoledì, giovedì e sabato indicate a quattro stelle. Piccolo appunto per la giornata del 14 febbraio; anche se segnalata come "sottotono", non sarà un periodo malvagio: siete sereni, sapendo di dover contare solo sul vostro buon istinto.

Analizziamo le altre giornate:

★★★★★ venerdì 12 febbraio;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11, sabato 13;

★★★ martedì 9, domenica 14 febbraio;

★★ lunedì 8 febbraio 2021.

♏ Scorpione: voto 6. Buona la parte iniziale e quella finale della nuova settimana. Difficile la parte centrale, sottoposta a turbolenze astrali nelle giornate di mercoledì e giovedì. Non sarà presente la posizione "top del giorno", non per questo dovete preoccuparvi più di tanto: sfruttate i giorni a cinque stelle oppure aspettate la prossima settimana, senz'altro migliore di questa in arrivo.

Per quanto concerne la giornata di San Valentino, diciamo con soddisfazione che sarà una giornata buona: per voi la festa degli innamorati è salva!

La scaletta con le stelline relative ai giorni "si" e "no":

★★★★★ lunedì 8, sabato 13;

★★★★ martedì 9, venerdì 12, domenica 14 febbraio;

★★★ mercoledì 10 febbraio;

★★ giovedì 11 febbraio 2021.

♐ Sagittario: voto 6.

Si preannuncia un periodo semplice ma tutto sommato positivo. Ovviamente, escludendo le sole giornate di giovedì e venerdì, indicate rispettivamente come "sottotono" e con la spunta del "ko". La notizia buona per voi nativi, astrologicamente parlando, la previsione relativa alla festa di San Valentino indicata a cinque stelle. Quindi ben felici di regalare a tanti innamorati ottime occasioni da investire in amore, non solo il 14 ma anche martedì 9 febbraio, anche questa da considerare a cinque stelle.

Il report astrologico espresso dalle stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 9, domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10, sabato 13;

★★★ giovedì 11 febbraio;

★★ venerdì 12 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Settimana a tratti poco reattiva alle attese, da considerare comunque affatto negativa a priori. Soppesando con razionalità ed intelligenza il periodo riuscirete a trarne ugualmente un profitto positivo. Infatti mettete in agenda le giornate migliori, tipo quelle di lunedì e mercoledì, per fare azioni a livello sentimentale, interpersonale e/o professionale. Invece agite con una certa attenzione, nel senso di non dare troppo per scontare certe cose, nei giorni di martedì, giovedì e domenica. Da notare che anche per voi del segno è da considerare "salva" la festa degli innamorati: quattro buone stelle a San Valentino sono preziose...

Senza aggiungere altro, ecco le vostre stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 8, mercoledì 10;

★★★★ martedì 9, giovedì 11, domenica 14;

★★★ venerdì 12 febbraio;

★★ sabato 13 febbraio 2021.

♒ Acquario: voto 8.

La settimana si prevede positiva. Il periodo migliore? Per voi nativi senz'altro quello iniziale fino a metà periodo, giusto in tempo per poter vivere alla grande quattro giornate meravigliose. Nel merito, mercoledì 3 febbraio troverete ad attendervi una spettacolare Luna nel segno. Non da meno saranno i giorni segnati con cinque stelle: lunedì 8, martedì 9 e giovedì 11 febbraio non troverete quasi nulla che possa ostacolare i vostri desideri. Nota dolente, purtroppo, sabato e soprattutto domenica 14 febbraio: sarà un San Valentino un po' "riservato", nel senso che dovrete stare attenti a non commettere errori in ambito sentimentale. Il consiglio: lasciate che sia il mondo a girare intorno a voi (per adesso..), non il contrario.

La situazione relativa alle stelline giornaliere di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 10 febbraio - Luna in Acquario;

mercoledì 10 febbraio - Luna in Acquario; ★★★★★ lunedì 8, martedì 9, giovedì 11;

★★★★ venerdì 12 febbraio;

★★★ sabato 13 febbraio;

★★ domenica 14 febbraio febbraio.

♓ Pesci: voto 10.

Sarà una settimana splendida, il tutto sotto l'egida di una meravigliosa Luna nel segno. Il periodo infatti vi vedrà possessori dell'ambita corona di segno migliore della settimana, avvalorato da una media votazione di dieci. Avrete una super-giornata venerdì 12 febbraio, portata dalla meravigliosa Luna in Pesci, preziosa presenza pronta a dare un grosso aiuto in campo sentimentale fino a domenica 14 febbraio. Dunque, innamorati e vincenti proprio il giorno della festa di San Valentino? Ebbene, questo è quanto estrapolato dalle effemeridi di competenza, perciò fatene buon uso...

La qualità dei prossimi sette giorni secondo gli astri sul segno:

Top del giorno venerdì 12 febbraio - Luna in Pesci;

venerdì 12 febbraio - Luna in Pesci; ★★★★★ mercoledì 10, sabato 13 e domenica 14 febbraio;

★★★★ lunedì 8, martedì 9, giovedì 11.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica stelline della settimana interessante il periodo da lunedì 8 a domenica 14 febbraio, in questo contesto valida per l'intero comparto zodiacale.

Confermiamo che il segno al "top" la prossima settimana, sarà Pesci, sostenuto da una splendida Luna nel segno a fine periodo.

Il riepilogo condensato con i voti in pagella nella scaletta a seguire:

1° posto - Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Ariete, voto 9;

3° posto - Gemelli e Acquario, voto 8;

4° posto - Cancro, Leone e Vergine, voto 7;

5° posto - Toro, Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° posto - Bilancia, voto 5.

Il resoconto inerente l'oroscopo settimanale dal 8 al 14 febbraio 2021 finisce qui. Il prossimo appuntamento riguarderà il periodo compreso tra il 15 e il 21 del corrente mese.