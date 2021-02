L'Oroscopo di giovedì 4 febbraio metterà in luce punti di forza e debolezze. Osservando la mappa celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Venere, Mercurio, Giove e Saturno in Acquario, mentre Marte e Urano si troveranno in Toro. Luna, Nettuno e Plutone saranno rispettivamente in Scorpione, Pesci e Capricorno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 4 febbraio dei 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 4 febbraio 2021: Toro innamorato, Gemelli grandi lavoratori

Ariete: sarà una giornata caratterizzata da sentimenti contrastanti.

Tenderete a essere gentili con le persone care, ma vi basterà poco per perdere la pazienza. Avrete l'impressione di non riuscire a gestire le vostre esigenze emotive. L'oroscopo consiglia di rallentare i ritmi quotidiani e di lasciare più spazio agli interessi personali. Sicuramente, ne trarrete un giovamento.

Toro: sarete pronti ad aprire le porte dell'amore. Metterete al bando ansie e paure, per dedicarvi totalmente alla persona amata. Forse, dovrete fare delle rinunce importanti, però, sul momento, non vi importerà. Un amico potrebbe darvi dei consigli che non apprezzerete. Ve la prenderete con lui e cercherete di ignorarlo, ma attenti a non compiere la mossa sbagliata.

Gemelli: avrete bisogno di modificare il vostro modo di rapportarvi con gli altri.

Vi renderete conto di volere persone più sincere nella vostra vita e cercherete di perseguire questo obiettivo. In ambito lavorativo, sarete molto legati al vostro dovere. Non delegherete le vostre mansioni e cercherete di essere il più produttivi possibili. Presto, arriverà la vostra occasione.

Cancro: sul posto di lavoro, i rapporti con i colleghi subiranno dei bruschi cambiamenti.

Non si tratterà di qualcosa di positivo e sarete costretti ad indagare per saperne di più. L'oroscopo consiglia di non perdere la calma e di non nascondere i vostri sentimenti. A volte, una conversazione a cuore aperto può modificare il corso degli eventi. Attenzione a non diminuire la vostra concentrazione.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle: Leone passionale, Bilancia concentrata sul futuro

Leone: sarete carismatici e passionali. Le persone che vi saranno accanto non potranno fare a meno di essere attratti da voi. Però, non sarete inclini a lasciarvi andare in relazioni amorose, preferirete concentrarvi sul vostro lavoro e sugli obiettivi da raggiungere. In vista, ci sarà un grande cambiamento. Vi servirà determinazione ed energia per affrontarlo, ma ne varrà la pena.

Vergine: il rapporto con il partner si stabilizzerà e finalmente potrete rilassarvi. Sarete fieri della vostra nuova situazione e cercherete di sfruttare il momento per dedicarvi alle vostre passioni. Gli amici, però, potrebbero accusarvi di essere un po' troppo distanti ultimamente.

L'oroscopo consiglia di analizzare la situazione per capire se nelle loro parole ci sarà del vero.

Bilancia: tenderete a ignorare il presente, per concentrarvi maggiormente sul futuro. Avrete tante aspettative, ma l'attuale situazione vi metterà di cattivo umore. L'oroscopo consiglia di non tenere tutto nel vostro cuore. Parlare con qualcuno potrebbe aiutarvi a sfogare la rabbia e a trovare nuove soluzioni utili. Non sottovalutate la vostra capacità di adattamento.

Scorpione: riporrete grande fiducia nel rapporti di amicizia. Sarete pronti ad aiutare gli altri e ad ascoltarli nei momenti di difficoltà. In amore, vacillerete un pochino. Il vostro sogno sarà quello di costruire una relazione basata sulla fiducia reciproca, ma temerete di rimanere delusi.

Per fortuna, in vostro soccorso, arriverà una persona inaspettata che vi farà aprire gli occhi.

Previsioni astrologiche di giovedì 4 febbraio: Capricorno disponibile, Acquario preoccupato per il lavoro

Sagittario: amerete giocare con la vostra fantasia. Userete l'immaginazione per liberarvi da situazioni fastidiose e per trovare nuove soluzioni alle diverse problematiche. Avrete modo di dedicare tempo ai vostri hobby, ma dovrete fare attenzione a non trascurare amici e famiglia. Le parole di una persona cara potrebbero sorprendervi positivamente.

Capricorno: in famiglia, verrà chiesto il vostro aiuto. Non vi tirerete indietro e cercherete di fare del vostro meglio. Positività ed energia vi daranno il giusto stato d'animo per affrontare la giornata.

Sul posto di lavoro, ci saranno delle novità positive. Finalmente, avvertirete un cambiamento nell'aria e sarete certi che sarà qualcosa di molto importante. In amore, la situazione rimarrà stabile.

Acquario: sul lavoro ci saranno delle tensioni che non vi permetteranno di esprimere tutto il vostro potenziale. Avrete paura di fallire e di non essere all'altezza dell'aspettative, ma vi basterà un pizzico di autostima per rovesciare le carte in tavola. Dovrete avere pazienza e tenere duro perché, nei prossimi giorni, vi sentirete molto meglio. Il supporto della famiglia sarà essenziale.

Pesci: tenderete a perdere la pazienza con molta facilità. Non vorrete essere disturbati e preferirete rimanere nella vostra bolla di silenzio. I vostri affetti più cari cercheranno di penetrare la corazza che vi siete costruiti, ma senza successo.

Starà solo a voi decidere quando tornare alla vita di tutti i giorni. In amore, ci saranno alti e bassi, a causa di gelosie e di parole non dette.