L'oroscopo della giornata di giovedì 4 febbraio prevede un po’ d'agitazione per i nativi sotto il segno del Toro, colpa di un cielo che non regala soddisfazioni, mentre per il Cancro questo periodo dominato dalla Luna in trigono dal segno dello Scorpione, sarà armonioso e piacevole. Sagittario si prenderà una piccola pausa, soprattutto nel lavoro, mentre lo stato d'animo dei nativi Vergine sarà più che positivo. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per la giornata di giovedì 4 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di giovedì 4 febbraio segno per segno

Ariete: settore professionale piuttosto buono per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo.

I lavori procederanno molto bene, e con Giove favorevole un po’ di fortuna vi assisterà. In amore voi single vi sentirete particolarmente attraenti, amichevoli e anche un po’ vivaci. Se avete una relazione stabile non fatevi prendere dalla fretta, e godetevi ogni momento della vostra storia d'amore. Voto - 8-

Toro: non una giornata grandiosa per voi nativi del segno. L'oroscopo della giornata di giovedì infatti prevede la Luna in opposizione, e assieme a Venere quadrata, meglio non avere grandi pretese per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto se foste in cerca dell'anima gemella. Se avete una relazione stabile potrebbe esserci delle incertezze nel vostro rapporto che dovrete dissipare al più presto. Voto - 5,5

Gemelli: ottimo periodo con Venere e il Sole in trigono dal segno dell'Acquario secondo l'oroscopo.

In amore tornerà la voglia di amare per voi cuori solitari, che apprezzerete particolarmente la compagnia degli altri. Se avete una relazione stabile potrete contare su una grande complicità e affiatamento tra voi e il partner. Nel lavoro sarà una giornata tutto sommato leggera, perfetta per cercare di pianificare al meglio le prossime mosse. Voto - 8,5

Cancro: configurazione astrale dominata dalla Luna in trigono dal segno dello Scorpione secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 4 febbraio.

Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione di coppia sarà armoniosa e piacevole. Se foste single forse ampliando la cerchia delle vostre amicizie, potreste conoscere una persona interessante. Nel lavoro svolgere nuovi tipi di incarichi potrebbe darvi quella spinta che vi serve. Voto - 7,5

Leone: un cielo davvero insufficiente per voi nativi del segno.

Troppi astri sono ancora negativi nei vostri confronti, dalla Luna a Marte, da Giove a Venere. In amore cercate di non mollare la presa. La vostra relazione non naviga in buone acque, per cui meglio non essere troppo aggressivi, dicendo cose che non pensate. Se foste single evitate a tutti costi la gelosia. Nel lavoro le vostre finanze non saranno delle migliori, meglio dunque non investire in progetti con poche garanzie. Voto - 4

Vergine: se foste single guarderete al futuro con maggiore ottimismo, merito anche della Luna favorevole che vi farà sognare ad occhi aperti. Se avete una relazione stabile ci sarà aria di serenità per voi, soprattutto se venite da un periodo poco favorevole. In ambito lavorativo il vostro stato d'animo positivo vi permetterà di gestire i vostri incarichi con tranquillità e ottimismo.

Voto - 8

Bilancia: il transito di Venere nel segno dell'Acquario sta portando numerosi benefici dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione di coppia gode di un ottimo affiatamento, e potreste provare a fare qualcosa in più per la vostra anima gemella. Se foste single questo periodo potrebbe rivelarsi molto efficace per trovare l'anima gemella. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche piacevole novità. Voto - 8

Scorpione: il supporto lunare vi sarà di notevole aiuto in questo periodo per voi nativi del segno. In amore lancerete qualche piccolo segnale di ripresa, ma dovrete essere in grado di continuare così. Se foste single sarete alla ricerca di una persona che vi corteggi in maniera estremamente romantica. Nel lavoro la giornata sarà piuttosto pesante, ciò nonostante se inizierete con il piede giusto, potreste ottenere dei buoni risultati.

Voto - 7+

Sagittario: settore professionale che procederà molto bene secondo l'oroscopo del 4 febbraio. I vostri progetti procedono come previsto, e potreste anche permettervi una piccola pausa se volete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete bisogno di trascorrere del tempo insieme al partner, soprattutto se foste nati nella prima decade. I cuori solitari riusciranno a ottenere un ottimo equilibrio nelle proprie relazioni. Voto - 7,5

Capricorno: le emozioni non mancheranno in questa giornata, con Marte e la Luna in posizione favorevole, soprattutto per i cuori solitari. Se avete una relazione fissa il partner sarà in grado di far vibrare le corde del vostro cuore. In ambito lavorativo ambirete in alto, ma per poter raggiungere la vetta dovrete darvi da fare, soprattutto se foste nati nella prima decade.

Voto - 8,5

Acquario: giornata un po’ sottotono per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. In amore sarà difficile avere un contatto più intimo con la vostra anima gemella, ma fortunatamente sarà solo una situazione temporanea. Se foste single vi sentirete ottimisti, ma non potete pretendere di essere i soli protagonisti della vostra vita sociale. Nel lavoro sarete pronti ad affrontare ogni tipo di ostacolo che vi si pari davanti, grazie a Giove e Mercurio in posizione favorevole. Voto - 7+

Pesci: voi cuori solitari potreste non sentirvi del tutto pronti per farvi avanti, ciò nonostante nulla vi vieta di provarci, considerato inoltre che la Luna si troverà in posizione favorevole. Se avete una relazione stabile vi mostrerete piuttosto disponibili con la vostra anima gemella, soprattutto se foste nati nella prima decade.

Nel lavoro vi sembrerà quasi una giornata di routine, ma che vi sembrerà più piacevole del solito. Voto - 7