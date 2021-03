Secondo l'Oroscopo dell'11 marzo ci sarà una bella giornata per i Vergine, gli Scorpione e i Cancro. I Sagittario e i Capricorno, invece, potrebbero affrontare qualche sfida.

Oroscopo dell'11 marzo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: giornata un po' agitata per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del giorno 11 marzo vi esorta a mantenere la calma e ad evitare le polemiche specie dal punto di vista professionale. In amore, invece, lasciatevi andare a qualche momento di tenerezza con il partner.

11° in classifica Capricorno: prendete con le pinze la mattinata in quanto siete parecchio agitati.

Dal punto di vista lavorativo potreste perdere facilmente la concentrazione. Rimandate al pomeriggio gli incontri o i colloqui importanti.

10° in classifica Pesci: non lasciatevi ingannare dalle apparenze. In amore potreste dare troppa fiducia ad una persona dal cuore non puro e genuino come il vostro. Nel lavoro, invece, dovete essere un po' più determinati e non lasciarvi abbattere da qualche rifiuto.

9° in classifica Leone: oggi sarà una giornata molto intensa dal punto di vista professionale. Ci sono molte cose da fare e questioni in sospeso. Cercate di seguire un metodo in modo da non andare in confusione. Se svolgete mansioni che hanno a che fare con la creatività, invece, lasciatevi guidare dall'ispirazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: giornata all'insegna delle novità e dei cambiamenti improvvisi. Nella vita è importante sapersi adattare ed essere come delle spighe di grano adagiandosi alla brezza del vento. Non siate troppo rigidi e ricordate che solo le persone poco intelligenti non cambiano mai idea.

7° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo di pressione.

Dal punto di vista lavorativo potreste essere messi alla prova e questo vi genera un po' di turbamento. Ad ogni modo, non lasciatevi prendere dall'ansia e fate il vostro dovere con tranquillità.

6° in classifica Ariete: rilancio economico per i nati sotto il segno dell'Ariete. L'Oroscopo dell'11 marzo denota una giornata all'insegna dei nuovi progetti e delle nuove attività.

Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete mettere da parte l'orgoglio se volete fare pace con una persona cara.

5° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno dovranno affrontare una sfida dal punto di vista lavorativo. Non lasciatevi prendere dall'ansia ed agite con criterio e razionalità. In campo sentimentale, invece, concedetevi qualche momento di tenerezza in più.

Previsioni segni più fortunati

4° in classifica Acquario: siete fieri e orgogliosi e questo potrebbe aver portato alla nascita di qualche piccolo conflitto. A partire da oggi, però, le stelle tornano a sorridervi, pertanto, se avete avuto dei disguidi, sia in campo professionale sia affettivo, a partire da questo momento potranno essere risolti.

3° in classifica Cancro: momento di ripresa per voi.

Siete più ottimisti e avete voglia di mettervi in gioco. Sia in campo sentimentale sia professionale potrebbero arrivare delle risposte interessanti, fatevi trovare pronti e non cedete alle provocazioni.

2° in classifica Scorpione: dopo aver trascorso dei giorni un po' turbolenti, a partire da oggi recupererete la lucidità. Se siete stati incerti su alcune decisioni da prendere, da oggi le cose vi appariranno in modo decisamente più chiaro e netto.

1° in classifica Vergine: buone novità per quanto riguarda il lavoro. Coloro i quali erano in attesa di una promozione o di un aumento potrebbero ricevere delle belle sorprese entro la fine della settimana. Godetevi la vicinanza del partner in questi giorni.