L'Oroscopo di domani 11 marzo mette in risalto l'ottimo momento per due segni zodiacali. Vogliosi di sapere se anche il vostro rientri tra i segni più fortunati di giovedì? Intanto, vi diciamo subito che, come da prassi, andremo a valutare attraverso la classifica stelline quotidiana l'Astrologia interessante Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra i sei segni in analisi, ad avere la massima protezione da parte degli astri saranno gli amici nativi dei Gemelli nonché quelli della Vergine. Entrambi i predetti segni potranno giovare dei positivi flussi generati dall'ingresso della Luna in Pesci.

Invece, parlando di periodo sotto le attese, le previsioni astrologiche dell'11 marzo anticipano non poche difficoltà in amore e nel lavoro per i nati in Toro e Leone, ambedue considerati in periodo "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Gemelli, Vergine;

2° posto - Ariete, Cancro;

3° posto - Toro, Leone.

Previsioni zodiacali dell'11 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 marzo al segno dell'Ariete annuncia un giovedì in grado di evolvere abbastanza positivamente per voi nativi. L'amore sarà in decisa risalita e, per chi è già in coppia, il periodo stabilirà una nuova e più profonda intesa con la persona amata. Belle novità arriveranno per voi e vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione importante, mentre il vostro cuore batterà più forte che mai.

Single, avrete sufficiente supporto da parte della Luna e saprete trovare il tempo per dedicarvi a voi stessi ed al vostro benessere. Quel tempo che a volte non riuscite mai a trovare... Vi meritate un po' di sano relax, quindi concedetevelo senza indugio e rigeneratevi da tutti i problemi. Nel lavoro, la giornata abbastanza favorevole regalerà ottimismo ed una gran voglia di agire.

I progetti che vi interessano decolleranno e prenderanno forma; ci sarà tanto da fare, ma la soddisfazione di centrare un obiettivo ambizioso vi farà dimenticare la fatica che ci vorrà nel raggiungerli.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì annunciano l'arrivo di un giorno valutato con il simbolo del "sottotono". La giornata di centro settimana, quindi, potrebbe risultare abbastanza piatta da vivere.

In amore, da tempo qualcosa vi turbava ma non riuscite a parlarne con nessuno; adesso è giunto il momento di sfogarsi e di provare a risolvere la situazione. Nessuno si aspetta da voi qualche colpo di scena ma, per il vostro bene, dovreste cercare di affrontarli. Insieme a chi amate impegnatevi a sciogliere quei nodi che vi assillano, prima che sia troppo tardi. Single, sarete stanchi e sfiduciati; l'importante sarà non perdere la calma. Anche se reduci da un periodo faticoso e stressante, è il momento di riposarvi e di rilassarvi. Nel lavoro, tante piccole questioni da sistemare meritano un po' d'attenzione; non sbuffate ed affrontatele con spirito costruttivo, perché sarà nel vostro interesse farlo. Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta, che dovranno essere solide e durature.

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo giovedì si presenta molto bene, specialmente parlando di sentimenti e amicizia in generale. Di certo riuscirete a trovare valide soluzioni a tutti i problemi e magari raggiungere una buona intesa con chi vi circonda. In amore, vi sentirete ben protetti, al riparo da sorprese e soprattutto da possibili delusioni. Saprete essere espansivi, più dolci ed in qualche caso riuscirete a sorprendere il partner con i vostri slanci emotivi che piacciono tanto. Single, nella giornata di giovedì e sino alla fine di questo weekend sarete particolarmente rilassati, questo vi consentirà di andare d'accordo con tutti, in casa e fuori. Cercate il dialogo e siate disponibili ad ascoltare tutto quello che avranno da dire le persone che interessano.

In caso di critiche, accettatele, con la promessa di rimediare alle mancanze avute o fatte. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione, solo così avrete così la possibilità di sfondare.

Oroscopo e stelle di giovedì 11 marzo

Cancro: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata nelle predizioni di giovedì con le quattro stelle indicanti i periodi normali. In amore passerete una serata nelle solita routine. In generale sarà un giorno ideale per prendere decisioni in ambito di coppia oppure per buttarsi in nuovi progetti. Le stelle saranno dalla vostra parte, quindi lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, senza nascondere i vostri veri desideri. Sappiate che è arrivato il momento di impostare in modo nuovo parte della vostra vita affettiva.

Single, sarete decisamente in forma in questo momento e potrete ringraziare per questo gli influssi benefici dei pianeti. La vostra situazione sentimentale sarà pacifica e piena di positività. Niente e nessuno riuscirà togliere il buonumore. Nel lavoro, le stelle sembrano essere in ottima posizione. Approfittane per osare nuovi investimenti ed aumentare le entrate: mettete a frutto nuovi e vecchi contatti.

Leone: ★★★. In arrivo un giovedì 11 marzo molto impegnativo, valutato con le tre stelle del "sottotono". La giornata d'inizio settimana, dunque, sarà a tratti abbastanza negativa. In amore, se vi sentite infastiditi dalle continue richieste del partner, forse vuol dire che qualcosa non va e che dovreste rivedere il vostro rapporto. Single, se non avete impegni cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita, sia a livello materiale che sentimentale.

Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se avete commesso qualche errore. Avete avuto qualche mancanza nei confronti degli amici o persone a voi care? Trovate il modo di rimediare agli errori commessi. Nel lavoro, se state cercando di fuggire da una responsabilità, non troverete la strada spianata; semmai il contrario, dato che qualcuno ve la ricorderà. Dunque, meglio armarsi d'olio di gomito e cominciare a fare il proprio dovere senza ripensamenti.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 11 marzo, indica l'arrivo di una giornata stupenda, certamente capace, almeno secondo quanto lasciato intendere dalle effemeridi, di restituire ottime soddisfazioni. Saprete bene ciò che vorrete e nulla vi fermerà nel realizzare ogni vostra aspirazione.

In campo sentimentale, meglio di così non potrebbe andare. Proprio quello che ci vuole per riequilibrare il vostro temperamento dinamico ed aggressivo, ma poco disponibile a comunicare, a socializzare. Finalmente si volterà pagina, vi mostrerete disponibili con tutte le persone che vi circondano, pronti ad esaudire ogni richiesta da parte di partner, figli, amici e famigliari. Single, la signora della notte porterà con sé una valigia stracolma di novità e promesse. Sogni e progetti saranno il vostro pane. Forte sarà il vostro senso di responsabilità ma anche la spinta a fare del vostro meglio per essere più felici. Nel lavoro, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. Così i pianeti vi offriranno spunti e nuove idee: dovete avere fiuto e cogliere il momento giusto per agire.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 11 marzo.