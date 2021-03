Secondo l'oroscopo del giorno 21 marzo, i nati sotto il segno del Leone devono essere più audaci. Gli Ariete, invece, necessitano di un po' di riposo.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno sono un po' stanchi e sottotono in questo periodo. Se state aspettando una risposta importante in campo professionale dovete essere pazienti. Meglio non lasciare nulla al caso e insistere per raggiungere i propri obiettivi.

11° in classifica Toro: non è il momento giusto di intavolare discussioni con le persone a cui volete bene. Ci sono un po' di incomprensioni, pertanto, meglio rimandare alla prossima settimana le decisioni importanti che riguardano la professione.

10° in classifica Vergine: nel lavoro potrebbe esserci una battuta d'arresto. Secondo l'Oroscopo del giorno 21 marzo, è necessario avere un piano b. Se le cose non vanno esattamente come vi eravate immaginati, meglio valutare delle alternative. In amore sentite il bisogno di un chiarimento.

9° in classifica Capricorno: la vita vi pone dinanzi ostacoli che potrebbero sembrarvi insormontabili. A ogni modo, dovete cercare di essere più ottimisti e pratici. Nel lavoro non bisogna lasciare nulla al caso. Non trascurate i piccoli dettagli perché in seguito potreste pentirvene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: momento interessante per quanto concerne i sentimenti. I cuori solitari potrebbero conoscere una persona speciale.

A ogni modo, non costruite subito castelli in aria come vostro solito e siate più razionali e cauti.

7° in classifica Acquario: una persona a voi vicina potrebbe stupirvi, sia in positivo sia in negativo. In questo periodo siete più guardinghi del solito e forse non è un male. Specie in campo professionale meglio non fidarsi troppo di coloro i quali millantano amicizie solide.

6° in classifica Leone: la giornata procederà senza troppi intoppi, tuttavia, è il caso di essere un po' più audaci in campo professionale. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete essere più chiari e non aspettare che sia il destino a decidere per voi.

5° in classifica Cancro: le stelle sono dalla vostra parte e vi esortano a prendere delle decisioni importanti in amore.

Non abbiate paura di osare e di cimentarci in nuove conoscenze. Solitamente tendete a rapportarvi con persone affini a voi, ma in alcuni casi è opportuno cambiare direzione.

I segni più fortunati

4° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 21 marzo vi esorta a essere più audaci. Non vi lasciate frenare da coloro i quali proveranno a spezzare i vostri passi. Cercate di essere più presenti in campo sentimentale. Il partner potrebbe sentirsi trascurato e potrebbero nascere dei problemi in seguito.

3° in classifica Bilancia: momento di ripresa per quanto riguarda il lavoro. Se ci sono delle questioni in sospeso, meglio chiarirle al più presto. In amore, invece, è tempo di mettersi nuovamente in gioco. Le coppie stabili, invece, dovrebbero decidersi a fare passi importanti.

2° in classifica Scorpione: in campo sentimentale è importante essere chiari. La Luna è a vostro favore ma dovrete essere bravi a sfruttare in modo positivo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino. Nel lavoro, invece, c'è una buona ripresa per coloro o quali erano in attesa di un impiego.

1° in classifica Sagittario: in amore tutto procede a gonfie vele. I single potrebbero fare delle conoscenze interessanti. Il lavoro, invece, è in continuo divenire. Non è escluso che a breve possano sorgere delle nuove opportunità. Cercate di essere scaltri e sagaci.