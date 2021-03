L'oroscopo del 19 marzo denota una giornata un po' tesa per i Leone e i Sagittario. I nati Vergine, invece, saranno gioiosi e pieni di energia. Forza e motivazione anche per l'Acquario.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: l'Oroscopo del 19 marzo vi esorta alla pacatezza. Se nascerà qualche piccolo disguido in campo professionale cercate di non perdere la diplomazia. In amore c'è il rischio di incappare in qualche delusione. Occhi ben aperti.

11° in classifica Sagittario: cercate di mantenere la calma con le persone che vi circondano. Nella giornata dedicata ai papà avrete la lingua tagliente, pertanto, siate cauti.

Dal punto di vista professionale, invece, il venerdì porterà serenità in vista del week-end di riposo.

10° in classifica Cancro: mai dare qualcosa per scontato, specie se si tratta di persone. Qualcuno potrebbe deludervi, pertanto, è bene tenere sempre gli occhi aperti. Anche in campo professionale potrebbe esserci qualche cambio di programma improvviso.

9° in classifica Toro: il periodo è ancora un po' teso per quanto riguarda i rapporti familiari. Se di recente avete avuto qualche discussione accesa, cercate di lasciare che le acque si plachino da sole. Una volta che questo sarà accaduto si potranno avere confronti costruttivi.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Pesci: il vostro animo è parecchio inquieto in questo periodo. Vi sentite nervosi e un po' ansiosi, anche se non riuscite sempre a comprenderne i motivi.

Cercate di dedicarvi un po' di più a voi stessi e alla cura della vostra mente e dello spirito.

7° in classifica Bilancia: qualche piccola tensione dal punto di vista sentimentale potrebbe compromettere il vostro umore. Ad ogni modo, questa sarà una giornata molto impegnativa in campo professionale, quindi, cercate di mantenere alto il livello di concentrazione.

6° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 19 marzo denota una giornata un po' pensierosa per molti dei nati sotto questo segno. Se avete dei dubbi e delle incertezze sul futuro, non dovete avere paura di porvi le domande giuste. Ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea.

5° in classifica Acquario: creativi e pieni di energia. La settimana si concluderà in modo abbastanza soddisfacente per voi.

Non abbiate timore di dire la vostra opinione, specie in campo sentimentale. Il confronto sano e genuino è alla base di un rapporto duraturo.

Primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: molti di voi hanno avuto una settimana parecchio impegnativa, ma d'ora in avanti le cose andranno in discesa. In campo professionale mettete in chiaro le questioni in sospeso e non siate timorosi. In amore, invece, vi sentite particolarmente appagati.

3° in classifica Capricorno: come già anticipato in precedenza, questo è un periodo di recupero per i nati sotto questo segno, specie per quanto riguarda il lavoro. In campo sentimentale, invece, dovete essere tenaci e non arrendervi dinanzi il primo ostacolo. Chi resiste, conquista.

2° in classifica Ariete: non c'è tempo per le indecisioni.

Adesso è giunta l'ora di fare una scelta, ovvero, quella di seguire il vostro cuore. Se per mesi siete stati titubanti su un rapporto, adesso dovete mettervi in gioco senza se e senza ma.

1° in classifica Vergine: il venerdì è per voi sempre una gioia per l'avvicinarsi del fine settimana. Cercate di sfruttare quest'ultimo giorno, per molti lavorativo, per mettere a posto le questioni in sospeso, anche quelle burocratiche e preparatevi per un week-end all'insegna dell'amore.