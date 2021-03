Per la primavera 2021 l'Oroscopo prevede delle prospettive interessanti dal punto di vista della fortuna per i nati sotto i segni di aria: i Gemelli e la Bilancia saranno i primi a giovare degli influssi di Giove. L'Ariete finalmente troverà un rialzo in amore grazie al pianeta Venere. Diversi impegni caratterizzeranno le giornate del segno del Cancro e del Capricorno.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno del periodo primaverile.

Segni di aria al 'top'

1° Gemelli: questa aria fortunata sarà davvero molto vivace e piena di grandi opportunità per il lavoro. Sarà essenziale fare affari e progetti, anche riguardo ai sentimenti: finalmente i tempi per poter affrontare altre esperienze con il partner saranno maturi.

2° Bilancia: non a caso siete fra i primi in classifica. La fortuna toccherà molti dei segni di aria sia in amore che nella carriera professionale. In quest'ultima in particolare si verificheranno delle occasioni da cogliere e degli affari che porteranno molte soddisfazioni di vario genere.

3° Ariete: questa primavera ci saranno gli influssi di Venere a migliorare progressivamente la vostra situazione amorosa, e la combinazione del pianeta dell'amore (utile anche nella fortuna) con Giove costituirà una vera pioggia di opportunità sul campo finanziario.

4° Vergine: per il vostro segno si prospetta una stagione molto prolifica in amore, soprattutto per coloro che vogliono confessare i propri sentimenti a una persona in particolare. Dovrete fare attenzione a qualche piega brusca che potrebbe prendere il lavoro.

Acquario fortunato

5° Acquario: la fortuna sul lavoro vi darà non solo molta creatività, ma anche in amore ci sarà più romanticismo e voglia di trascorrere molto più tempo con il partner. La sintonia sarà presente sia nella cerchia familiare sia per quel che riguarda la vostra squadra professionale.

6° Toro: sarà necessario cogliere le occasioni che riuscirete ad attingere dal pianeta della fortuna Giove, prima che questo si allontani da questa posizione di rilievo per le vostre aspettative di tipo lavorativo.

In amore ci sarà un miglioramento significativoi a partire dalla seconda metà di aprile.

7° Sagittario: avrete sempre molta fortuna a portata di mano, anche se talvolta potrebbe capitare di esserne carenti e di dover ricorrere alle sole vostre forze. Purtroppo aumenterà considerevolmente lo stress e anche qualche tensione che già intercorre all'interno di alcuni rapporti amicali.

8° Pesci: vivrete molti momenti di spensieratezza con il partner, in cui avvierete finalmente dei progetti tanto agognati. Le prospettive per i single saranno al minimo, però sarà l'ambito professionale che probabilmente vi darà delle occasioni fortunate.

Responsabilità per Capricorno

9° Leone: avrete modo di crearvi delle “bolle” in cui potrete riflettere in tutta tranquillità e calma sulle vostre ultime esperienze, cercando di ridimensionare le vostre aspettative amorose. Sul lavoro invece sarete molto carichi ed energici. Marte sarà di grande aiuto anche per la salute.

10° Cancro: avrete molto da fare soprattutto sul piano lavorativo. Mentre sul piano sentimentale e affettivo purtroppo non si riscontreranno delle novità che possano risollevare il vostro rapporto con il partner: esso rimarrà stabilmente indifferente fino alla fine della stagione primaverile.

11° Capricorno: si prevede qualche piccola occasione di guadagno, ma a fronte di molte responsabilità che si aggiungeranno a quelle che già popolano le vostre giornate. Consultatevi con qualcuno di fidato prima di prendere una decisione, soprattutto per il settore lavorativo.

12° Scorpione: fra la tanta stanchezza e qualche insuccesso, dovrete fare i conti con alcune situazioni d'affari che purtroppo non decolleranno. Non sarà uno dei periodi migliori dell'anno, ma prendervi maggiormente cura di voi stessi sicuramente costituirà un vero e proprio toccasana.