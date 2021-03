L'Oroscopo del giorno 26 marzo continua in questo contesto analizzando i segni dalla Bilancia fini a Pesci. In primissimo piano la giornata di venerdì, relazionata ai comparti della vita inerenti l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di scoprire come saranno le stelle in questa parte finale della settimana? Bene, allora passiamo subito a dare spazio alle previsioni zodiacali del 26 marzo messe in chiaro nell'oroscopo di venerdì per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 26 marzo

Bilancia: ★★★★★. Gli astri di questo venerdì indicano che avrete buoni flussi in armonia con il vostro segno.

L'Astrologia del periodo preannuncia anche la possibilità che possano arrivare mille e una occasione fortunata: pronti a dare il via ad una giornata al di sopra delle vostre aspettative? Complicità in coppia e serenità con famigliari e amici, entrambi in aumento. Se il cuore fosse ancora libero (e non per scelta ovviamente) questa giornata non sarete semplicemente felici di vivere insieme agli altri, ma avvertirete una sensazione di pienezza nel condividere qualcosa con chi vi è caro. Nel lavoro, affronterete le diverse situazioni con energia. Se il vento poi dovesse soffiare propizio, sarete avvantaggiati dalla vostra innata determinazione. Per eventuali ostacoli troverete subito le strategie.

Scorpione: ★★★★. L'astrologia annuncia un periodo stabile e abbastanza sereno per gran parte di voi del segno.

In amore sarà una giornata in compagnia di astri generosi: i buoni influssi invoglieranno a cercare nuove attività o passatempi estranei alle vostre abitudini. In parte vi sentirete affascinati da tutto ciò che esula dalla vostra quotidianità: potreste essere insolitamente euforici e dinamici. Ci sono delle novità in arrivo per alcune coppie, anche di lungo corso: se belle o brutte dipenderà solo ed esclusivamente dai singoli individui.

Single, la fortuna vi supporta: se non sarete troppo remissivi le occasioni vi offriranno ciò che volete, ovviamente su di un bel piatto d’argento. In merito al comparto lavorativo, i progetti che avete per questa giornata potrebbero essere rivalutati sotto altri punti di vista, quindi meglio crearsi una via di uscita. Le alternative dovranno essere robuste, non dei semplici ripieghi!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 marzo al Sagittario invoglia ad avere più fiducia in se stessi. Sarete infatti bravissimi a conciliare le vostre esigenze con quelle altrui. In amore, con il partner potrete creare un'atmosfera leggera e armoniosa, fatta di sorrisi e dialoghi spigliati. Non vi sarà difficile usare un po’ di dolcezza nell'eventualità doveste riconquistare il cuore di chi amate. La persona a cui volete bene, infatti, aspetta solo un vostro segno: sappiate che le stelle del periodo saranno davvero favorevoli e vi aiuteranno. Single, se state aspettando buone notizie da un po' di tempo, in questo periodo la Luna potrebbe accontentarvi. Sarà sicuramente una fase di ripresa questa in arrivo, per tanti settori della vostra vita.

In molti vi renderete conto che migliorando la comunicazione nelle relazioni con gli altri, tutto sarà più facile. Nel lavoro, il momento è molto incoraggiante per realizzare nuovi progetti o per rivedere situazioni che necessitano di un maggior impegno.

Oroscopo e stelle di venerdì 26 marzo

Capricorno: ★★★. Nel complesso, si prevede una giornata in linea di massima "sottotono", dunque sottoscritta con sole tre stelle. L'Astrologia di venerdì, perciò, non vede troppo brillante il periodo: in particolar modo potrebbe risultare in stallo parte del pomeriggio. In amore, qualche piccolo screzio potrebbe mettere zizzania anche nella coppia più affiatata: non agitatevi inutilmente, presto tornerà il sereno. In alcuni casi si presenteranno (forse) delle tensioni di origine poco chiare che, ovviamente, dovrete cercare di gestire con la dovuta calma e gentilezza.

Single, forse in modo quasi indolore potrete voltare pagina e tagliare definitivamente i ponti con una persona che ultimamente vi ha fatto (o lo sta ancora facendo) soffrire: prendetela pure come una giusta liberazione. Nel lavoro, occupatevi in prima persona del denaro: è possibile che dobbiate prendere decisioni in tale senso.

Acquario: ★★★★. L'Astrologia del giorno, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, prevede nella norma questo venerdì di fine settimana, senza troppe problematiche a cui dover porre rimedio. In generale, una splendida Luna in Vergine sarà parzialmente dalla vostra parte grazie al prezioso trigono in atto verso Urano in Toro. In amore avrete la tendenza a sognare ad occhi aperti o ad idealizzare la situazione, il che vi permetterà di superare diversi dubbi e anche di rassicurare il partner: trascorrerete una giornata piacevole e divertente.

Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta ma fatelo solo nel momento in cui si presentassero. Single, il buon umore vi renderà popolari nei confronti di chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento visto che nel periodo senz'altro potrete contare su una forma smagliante. Nel lavoro, i vostri ideali sono così alti che vi fanno girare la testa. Sarebbe un bene concentrarsi sulla costruzione di legami con la realtà, piuttosto che lasciare posto alla delusione.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 26 marzo, indica l'arrivo di un fine settimana decisamente fuori dai soliti schemi, diciamo pure abbastanza nervoso. Vi diciamo subito che, vista la qualità delle effemeridi sul periodo, l'inizio del weekend non sarà bello, questo spiega le due stelle assegnate in classifica alla giornata di venerdì.

Per quanto riguarda l'amore, bisognerà che siate tranquilli e pazienti. In pratica saranno ben poche le chance di successo sia in coppia come anche per i "solitari": vietato lasciarsi sfuggire confidenze che potrebbero compromettere la qualità del rapporto. A tal proposito, un proverbio abbastanza eloquente recita: "Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio". Nel lavoro, sarete voi straordinariamente a preoccuparvi, anche se non ci sarà ragione. Se avete adottato uno stile di vita superiore alle vostre possibilità, provate a ridimensionarvi, vedrete che tutto si aggiusterà..

Classifica 26 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 26 marzo è pronta a valutare il quinto giorno della settimana. Curiosi di mettere in chiaro i segni migliori e peggiori del momento?

Andiamo subito a dettagliare la scaletta ricordando che a dare aiuto in campo sentimentale sarà una splendida Luna in Vergine.

Le stelline di venerdì 26 marzo: