L'Oroscopo di domani 26 marzo valuta l'amore e il lavoro relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Sotto analisi approfondita è in questa sede il quinto giorno della settimana. A favorire i rapporti sentimentali, senz'altro l'ingresso in pompa magna di una spettacolare Luna in Vergine. La dolce musa ispiratrice dei poeti è pronta a cambiare di nuovo segno: arriverà nel simbolo astrale di Terra ad inizio giornata, precisamente alle ore 04:25 del primissimo mattino. In questo caso a gongolare, oltre allo scontato segno della Vergine, sicuramente gli amici nativi dei Gemelli, alla pari di quelli del Toro, entrambi sottoscritti da cinque stelle.

Periodo non male nemmeno per il Sagittario e il Capricorno, ambedue ben piazzati nella scaletta con le stelle quotidiane. Invece, vista l'attuale carta astrale, a doversi confrontare con un giorno abbastanza piatto saranno molto probabilmente coloro che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo astrale dell'Ariete.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine - Luna nel segno;

2° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

4° posto - ★★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 26 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 26 marzo al segno dell'Ariete indica in amore un po' di tensione. Forse avrete il morale sotto le scarpe e maretta nei rapporti per via di alcune dissonanze in arrivo dal vicino Mercurio: forse alcune vostre esigenze non s'incontreranno con quelle del partner.

Cercate allora un compromesso. In amore, la Luna dispettosa non vi permetterà di iniziare al meglio questa giornata; prestate quindi molta attenzione a ciò che direte ed ai comportamenti che assumerete. Non mancheranno malumori nel rapporto di coppia, che potranno esplodere ed il vostro comportamento mancherà del consueto stile pacato e darete via a tante inutili discussioni.

Single, dei pianeti dispettosi renderanno turbolento questo giorno: gli imprevisti non si contano ed il nervosismo salirà, ora dopo ora, alle stelle. Ma domandatevi se varrà la pena perdere il controllo per ogni sciocchezza, oppure lasciar correre senza rovinarvi la vita in continuazione. Nel lavoro, la giornata si aprirà con un'insolita mancanza di dinamismo e di volontà propositiva.

Sarete stanchi, apatici ed annoiati, gli impegni saranno numerosi, ma la voglia di darsi da fare sarà quasi zero: urgerà allora chiamare a raccolta la vostra operosità per portare a termine i vostri doveri.

Toro: ★★★★★. Le previsioni zodiacali sulla giornata del 26 marzo, a voi del segno, indica massima positività. Pronti a volare? Senz'altro la giornata non darà particolari problemi annunciandosi di grande vivacità e con una spensierata gioia di vivere. Le stelle illumineranno la vostra vita di coppia e tutto andrà secondo le aspettative comuni. In amore, la giornata passerà velocemente e sarà costellata da momenti piacevoli. Grazie agli influssi armonici della Luna saprete come dedicarvi solo al piacere ed alla ricerca del benessere, coinvolgendo con voi in questa ricerca anche la persona amata.

Single, una bella giornata: porterà con sé una ventata di allegria e di vivace socialità. Quasi non vi sembrerà vero di potervi finalmente ritagliare una giornata su misura, come più preferite solamente per voi. Nel lavoro, sarà un giorno produttivo, come si conviene del resto al vostro temperamento; piccoli passi in avanti, ma costanti, alla fine saranno quelli che vi consentiranno di coprire lunghe distanze. Una cosa sarà certa, non avete bisogno di sgomitare con i colleghi per mettervi in luce!

Gemelli: ★★★★★. L'Astrologia predice un finale di settimana certamente ottimo, con belle prospettive da giocare in diversi comparti. In molti casi, visto il periodo favorevole e complice riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e le aspettative delle persone che avete accanto.

In amore, passione e creatività procederanno a pari passo con voi in questo momento. La presenza della Luna amica vi aiuterà a recuperare serenità ed ottimismo, soprattutto per quanto riguarda la vostra vita sentimentale che potrebbe diventare molto più frizzante del solito. Single, le stelle vi regaleranno un venerdì stimolante, ricco di novità, propositi costruttivi e di incontri curiosi ed inaspettati. Con un po' di tolleranza in più scoprirete il lato positivo di situazioni che di solito non riuscivate proprio a digerire. In questo giorno effervescente, che parlerà di colpi di fulmine ed attrazioni fatali, l'eventuale solitudine ormai avrà sicuramente le ore contate. L'ambiente di lavoro vi stima e vi sostiene ed avrete idee grandiose da mettere a segno; datevi quindi da fare, non perdete altro tempo, perché Marte vi metterà addosso una grande carica energetica.

Questo stato psicofisico davvero eccellente vi permetterà di mescolare alla perfezione gli obiettivi professionali con una grande dose di fortuna.

Oroscopo e stelle di venerdì 26 marzo

Cancro: ★★★★. A parte un po' di stanchezza, tutto il resto girerà per il meglio. Se avete un partner sentimentale stabile da lungo tempo, organizzate una giornata nella quale poter passare in serenità quanto più tempo possibile. In amore, vi aspettano dei momenti di intensa passione, la noia decisamente si terrà lontana dalla vostra porta e soprattutto dal vostro cuore, regalandovi attimi sereni insieme a lui. Single, non avrete alcun motivo di essere dubbiosi: le dichiarazioni di rispetto e la fedeltà che vi dimostreranno le persone intorno a voi saranno del tutto autentiche.

Questo giorno risulterà bilanciato e molto gratificante per i rapporti affettuosi, agevolati in modo determinante da un famigliare o da una persona in particolare. Affari e lavoro non saranno un problema, perché avrete di fronte una giornata piuttosto buona. Non distraetevi, perché vi aspetterà un venerdì ricco di stimoli e di sorprese. La Luna a vostro favore disegnerà davanti a voi un netto miglioramento professionale e la vostra carriera potrebbe raggiungere finalmente ad una svolta importante.

Leone: ★★★★. L'Astrologia del momento in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, senz'altro vi vedrà ispirati dalla fantasia. Accenderete il desiderio o la passione anche nel partner più tiepido, distratto o nervoso. In amore, vi mostrerete più malleabili e cedevoli rispetto al solito, così la dolce presenza della Luna vi ammorbidirà e vi renderà propensi ad andare incontro al partner.

Mettete da parte per un po' le vostre esigenze ed i vostri desideri. Single, Venere che si trova in aspetto favorevole porterà con sé una ventata di aria fresca e nuova nella vostra vita sentimentale. Questo sarà infatti un buon momento per allacciare nuove relazioni ed anche per riaccende quelle lasciate in sospeso. Nel lavoro, l'ottimismo caratterizzerà le vostre scelte e probabilmente sarà il modo migliore di vivere questo periodo. Sarete infatti ricercati soprattutto perché riuscirete a creare un clima lieto, fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti: consigli e confidenze saranno il vostro punto forte.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 26 marzo, mette in luce l'opportunità per tanti nativi di vivere davvero "alla grande" il periodo.

Una splendida Lune nel segno metterà in condizione molti nativi di agire in piena efficienza e con ottime possibilità di centrare desideri e/o obbiettivi. In campo sentimentale, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà il buonumore tra tutti voi. Un amore appagato colorerà ogni sfumatura dei vostri pensieri, regalandovi così una giornata decisamente fortunata per la coppia. Single, la vostra fantasia vi consentirà di trovare soluzioni facili anche in eventuali situazioni difficili. Una serata speciale potrà offrirvi una cornice ideale per una conquista in piena regola, soprattutto se siete alla ricerca dell'anima gemella. Nel lavoro, saranno speciali gli influssi astrali di questo giorno!

Le stelle a cominciare dalla Luna saranno pronte ad illuminare la vostra giornata, qualunque cosa voi abbiate deciso di fare. Molto sollecitato sarà anche lo spirito di iniziativa con il quale potrete permettervi di realizzare progetti più che ambiziosi.

