Cosa dice l'Oroscopo della settimana? L'Astrologia è pronta a dare e giuste risposte attraverso le previsioni zodiacali dal 22 al 28 marzo 2021. Dunque, non solamente analisi astrologiche, ma anche i focus su pagelle e classifica dei giorni riguardo ai segni zodiacali compresi nella prima sestina (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine).

Nella rosa dei sei indicati poc'anzi, a risultare primo in assoluto il Leone (voto 10). A distanza ravvicinata dal migliore troviamo in questo contesto il simbolo astrale della Vergine (voto 9), posizionato d'un soffio sopra il Toro (voto 8). Periodo mediamente positivo, anche se meritevole di una certa concentrazione, pronosticato all'Ariete (voto 7) e ai Gemelli (voto 7).

Intanto, secondo gli astri, ad avere qualche difficoltà in più nel corso del periodo da lunedì 22 a domenica 28 marzo, i nativi del Cancro (voto 6). Andiamo pure ai dettagli segno per segno, ovviamente dopo aver dato voce ai prossimi spostamenti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a declamare una ad una le predizioni generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 marzo, ci preme svelare i prossimi cambi di settore relativi alla Luna. In tutto saranno tre tappe messe in agenda dall'Astro d'Argento. Il primo transito sarà quello della Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco già da questo martedì 23 marzo alle ore 22:56. Un nuovo cambio di segno arriverà venerdì 26 marzo, alle ore 4:25, dove osserveremo il formarsi della bella figura astrale relativa alla Luna in Vergine.

La settimana dei transiti lunari sarà da considerare conclusa con l'ingresso della Luna in Bilancia previsto per domenica 28 marzo.

Astrologia della settimana, le stelle per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Inizierete il periodo sostenuti davvero a piene mani da una sfavillante Luna in Leone - segno di Fuoco come il vostro - responsabile dell'ottima 'top del giorno' in arrivo lunedì 24 marzo.

L'oroscopo settimanale altresì non lascia dubbi: lunedì 22 e giovedì 25 marzo saranno a cinque stelle. Non malaccio intanto altre due giornate: martedì 23 e sabato 27 marzo risulteranno discretamente positivi con quattro stelline. Le previsioni in merito alle giornate peggiori hanno restituito questo risultato: il giorno 26 marzo porterà tre stelle mentre il giorno 28 marzo, sarà da 'ko', ossia indicato con solo due stelline.

Il report settimanale gestito con le stelline:

Top del giorno mercoledì 24 marzo;

mercoledì 24 marzo; ★★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★★ martedì 23 e sabato 27;

★★★ venerdì 26 marzo;

★★ domenica 28 marzo.

♉ Toro: voto 8. L'oroscopo sulla penultima settimana di questo mese annuncia la possibilità che possano maturare buone novità. il periodo intanto vi vedrà tra i primi in classifica, dunque favoriti. La partenza del periodo sarà ottima, con tre giornate davvero speciali, tutte a cinque stelle: lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26 marzo. La 'top del giorno' invece sarà servita su un vassoio d'argento giovedì 25 marzo. Dunque, giro di boa settimanale assicurato in positivo. La Luna in Leone il giorno 24 marzo regalerà quattro ottime stelline, il che non dispiacerà di certo.

Sottotono invece l'inizio del weekend, con il 27 valutato con tre stelle. Per chiudere, sarà da 'ko' domenica prossima 28 marzo.

Le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 25 marzo;

giovedì 25 marzo; ★★★★★ lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26;

★★★★ mercoledì 24 marzo;

★★★ sabato 27 marzo;

★★ domenica 28 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana di fine marzo con alcune giornate davvero speciali, quasi tutte all'insegna dell'amore e della passionalità a tutto tondo. La presenza della Luna in Vergine favorirà, sabato 27 marzo, la 'top del giorno' e tanta positività. Altrettanto bella la giornata di chiusura della settimana e non solo: sarà per voi uno splendido inizio e ottimo finale di weekend: cinque stelle venerdì 26 e domenica 28 marzo. Tanta normalità la porterà sia lunedì 22 che giovedì 25, entrambi segnati da quattro stelle.

Sotto le attese invece il giorno 23, segnato da tre stelle; ancor peggio saranno le due stelle di mercoledì, giornata da 'ko'.

I dettagli riepilogati nello specchietto seguente:

Top del giorno sabato 27 marzo;

sabato 27 marzo; ★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★ martedì 23 marzo;

★★ mercoledì 24 marzo.

Oroscopo, stelline e pagella settimanale per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana conferma un periodo poco appariscente dal punto di vista della positività, ma va bene anche così. Le vostre spine nel fianco saranno due sole giornate: la prima, mercoledì 24 marzo, marcata da tre stelle; poi quella da due stelle del giorno 25 marzo. A dare belle soddisfazioni invece, specialmente in campo sentimentale, sarà lunedì 22 e poi ancora sabato 27, entrambe con cinque stelle.

Per chiudere, le restanti giornate di martedì 23, venerdì 26 e domenica 28 marzo saranno tutte segnate con quattro stelle.

Il report astrologico dettato dalle stelline:

★★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★★ martedì 23, venerdì 26 e domenica 28;

★★★ mercoledì 24 marzo;

★★ giovedì 25 marzo.

♌ Leone: voto 10. Gongolate, sarete inarrestabili in amore e nel lavoro. Sono senz'altro ottime le notizie riservate a voi nativi dalle stelle. La settimana sarà caratterizzata da tanta positività riguardo il lato sentimentale, con un pizzico di fortuna nella parte centrale. Andiamo in ordine sparso, tanto per creare un po' di suspence: mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28 marzo saranno tutti 'targati' da cinque stelle. Invece, altrettanto buoni risulteranno quelli a quattro stelle di lunedì 22, venerdì 26 e sabato 27.

Dulcis in fundo: martedì 23 marzo arriverà la giornata 'top', portata in pompa magna dalla Luna in Leone: complimenti!

Il resoconto settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 23 marzo - Luna nel segno;

martedì 23 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, venerdì 26 e sabato 27.

♍ Vergine: voto 9. Settimana valutata ottima con probabili buone nuove in arrivo. Periodo perfetto per dare una sistemata alla vita sociale e, in parte, anche a quella interiore. L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 marzo indica che ad offrire spunti per opportuni cambiamenti sarà la giornata di venerdì 26 marzo, con Luna nel segno e "top del giorno" a garanzia di affidabilità. Invece martedì 23, mercoledì 24 e sabato 27 marzo son stati tutti classificati a cinque stelle.

Soluzioni mirate (alla vostra portata) potranno essere messe in pratica giovedì 25 e domenica 28 di questo mese: quattro stelline a garantire il buon esito di questioni inerenti il quotidiano. A portare un lieve rallentamento, specialmente nel comparto relativo all'ambiente familiare, sarà la giornata di lunedì 22 marzo, segnato da tre stelle: pazienza!

La classifica delle stelle valida per i prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 26 marzo - Luna nel segno;

venerdì 26 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 23, mercoledì 24 e sabato 27;

★★★★ giovedì 25 e domenica 28;

★★★ lunedì 22 marzo.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica completa valida per tutti i segni.