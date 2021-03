Per il segno dei Pesci, in questa primavera 2021 ci saranno presupposti per innamorarsi e per provare ancora una lunga serie di emozioni positive. La fortuna sarà appannaggio di poche persone, anche se Giove regalerà solamente influssi positivi, soprattutto sul lavoro e nelle questioni di stampo burocratico.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Pesci.

Amore

Se avete voglia di innamorarvi, dovrete assolutamente focalizzarvi sul mese di maggio. Anche se tutto l'arco temporale primaverile sarà ottimo per dare un nuovo assetto alla vostra situazione amorosa, quel mese in particolare riuscirà a toccare corde profonde del vostro animo, chiedendovi se le persone che vi circondano sono adatte o meno a voi.

Ovviamente non sottovalutate i nuovi incontri, perché probabilmente l'amore della vostra vita potrebbe “annidarsi” proprio nelle persone che conoscerete in futuro. Più che esercitare attrazione sull'aspetto esteriore, molti saranno affascinati dalla vostra mente e dalle vostre argomentazioni. Le amicizie saranno molto più facili da contrarre, nonostante abbiate voglia di una relazione amorosa, che vi regali del romanticismo, e non una amicale che per quanto affiatata non potrà mai essere di stampo sentimentale.

Lavoro

Sul lavoro sarà una stagione molto difficile, perché si presenterà molto impegno da abbracciare. La motivazione è da ricercare nel fatto che dovrete poggiare ora le basi per il vostro futuro, quindi non lasciatevi demoralizzare se ci sarà qualche progetto che non andrà in porto o che potrebbe creare ostacoli numerosi.

Dovrete semplicemente tenere a mente che i miglioramenti saranno più visibili alla fine della primavera e con l'inizio dell'estate, così come i guadagni. Se dovrete cambiare lavoro o fare un salto di qualità, dovrete ponderare bene la vostra decisione e non cedere all'impulsività. La strada in questo momento potrebbe non essere così “spianata” come potreste credere in un primo momento.

Fortuna e salute

Effettivamente Giove sarà proprio in prossimità della vostra costellazione, ma non tutti i nati sotto il segno dei Pesci saranno così intuitivi e perspicaci da cogliere le opportunità. Non sempre si riuscirà a portare a termine un progetto o un affare, e questo potrebbe essere deleterio per l'autostima e per qualche piccolo risvolto di stampo pecuniario.

Marte non sarà in opposizione in primavera, ma si avvia verso questa posizione avversa al vostro segno in estate. La stanchezza quindi non sarà sempre subitanea, e non si presenterà così frequentemente, ma con la fine del periodo primaverile ci saranno dei cali di concentrazione e di voglia prevalente di procrastinare il lavoro e gli impegni vari.