Come sarà la giornata di mercoledì 17 marzo? L'Oroscopo del giorno è pronto a dare voce all'Astrologia, in questo caso applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco, evidenziando quelli fortunati e dispensando consigli utili e dritte soprattutto ai meno favoriti. Abbastanza interessanti le novità in vista del giro di boa infrasettimanale, in primis per coloro appartenenti al Capricorno, segno decretato dagli astri al "top del giorno". In merito ai meno fortunati del periodo intanto, le previsioni zodiacali di mercoledì annunciano qualche problema in più da risolvere a coloro nativi dello Scorpione.

Vediamo di dare profondità all'oroscopo su amore e lavoro e, subito dopo, controllare la situazione relativa alla classifica stelline del giorno interessante tutti i segni zodiacali al completo.

Previsioni zodiacali del giorno 17 marzo

Bilancia: ★★★★★. La giornata del 17 marzo si preannuncia per certi versi addirittura "fiabesca". In amore, la positiva specularità del Pianeta Venere (presente nel segno dei Pesci), in splendida congiunzione al Sole, aiuterà a mantenere la relazione di coppia stabile e salda: rilassatevi e godetevi questo evento straordinario. La vostra metà sarà in grado di farvi finalmente sciogliere come burro in un giorno d'agosto: il cuore potrebbero battere all'impazzata quando meno ve lo aspetterete: forse una bella notizia sta per arrivare.

Single, siete sempre convinti di non riuscire a restare più di una settimana accanto ad una persona? Nemmeno se questa fosse disposta a giurare amore eterno? Eppure, le stelle hanno deciso di mettervi alla prova: con il loro aiuto, ne siamo certi, senz'altro vi ricrederete. Nel lavoro, sarete precisi, infaticabili e concentrati, circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con la vostra bravura e alla fine tutti si complimenteranno con voi.

Scorpione: ★★★. In arrivo una giornata all'insegna dell'inaspettato "sottotono". Questa parte della settimana, dunque, non partirà alla grande come qualcuno di voi avrebbe voluto. In amore, le premure del partner saranno fondamentali per rendere la relazione armonica, ma in questo frangente non sarà così! Purtroppo, sarete troppo distaccati per favorire qualcosa di positivo: che succede?

Se le dimostrazioni di affetto tardassero ad arrivare, tranquilli, l'attesa renderà tutto più romantico. Intanto iniziate voi per primi a coccolare il vostro amore, il resto verrà da sé. Single, cercate di non cedere ad una eventuale vita da clausura, tutto quello che promettono le stelle è amore e basta: se non subito, molto presto. Possibile che ancora non l'abbiate capito? Se così fosse, poveri voi... Chi invece attraversasse un momento d'oro, facesse "quella scelta" in grado di favorire una vita felice. Il lavoro non dovrebbe presentare nessuna difficoltà: eventuali progetti prenderanno il volo velocemente.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 17 marzo al Sagittario indica la possibilità che possa arrivare per davvero un fantastico mercoledì!

La giornata di metà settimana sarà piena di emozioni, poco ma (quasi) sicuro. In amore, sarete percorsi da un sentimento molto intenso che vi farà perdere ogni inibizione. Vi stupirete di voi stessi per l'ardore e la passione sfrenata di cui sarete protagonisti assoluti. Naturalmente chi è già innamorato perso e ricambiato, potrà contare su altre due giornate bellissime, di splendida e voluttuosa intesa con la persona amata. Single, il periodo seppur molto positivo non trascorrerà all'insegna di nuovi incontri o conoscenze stuzzicanti, e il motivo lo sappiamo tutti. Converrà avere pazienza, presto tutto tornerà alla normalità. Le stelle prossimamente regaleranno non uno ma mille giorni belli, come mai vissuti finora. Un po' agitata la giornata, intanto, sul fronte lavorativo.

Attrezzatevi come si deve per evitare situazioni non desiderate. Novità positive potrebbero annunciarsi nei prossimi giorni, in particolare a quanti di voi lavorano sotto contratto.

Oroscopo e stelle di mercoledì 17 marzo

Capricorno: 'top del giorno'. Questo metà settimana per voi nativi segnerà la presenza in grande stile di una splendida triade: Sole, Luna e Nettuno tutti nel segno e tutti in meravigliosa congiunzione! Cosa desiderare di più dalla vita? Ad andare alla grande saranno in primis i rapporti familiari (partner, figli, parentela di primo grado), oltre che ovviamente grandi opportunità riguardo i rapporti di amicizia in generale. Anche l'amore sarà al "top": per molti nativi potrebbe essere molto facile capire che tutto andrà evolvendo al meglio.

L'agognata serenità, insieme alla sicurezza e alla lucidità finalmente potrebbe essere tangibile: la buona normalità sta per ritornare, siatene felici! Single, l'intesa con quella persona che sapete sarà effervescente, soprattutto grazie a nuove curiosità da soddisfare: ottima la sintonia di carattere, per non parlare di quella fisica. Nel lavoro, grazie alla vostra curiosità, avrete l’opportunità d’imparare qualcosa di nuovo. Si rivelerà utilissimo sul piano professionale.

Acquario: ★★★★. Giornata non male, valutata nelle predizioni di mercoledì come abbastanza buona in molti settori. In amore, le stelle del periodo vi metteranno a stretto contatto con le vostre emozioni più intime: inizialmente potreste spaventarvi, poi invece scoprirete che, lasciando libere le stesse al loro naturale sfogo, la vita inizierà a scorrere sotto una luce diversa.

Intanto è caldamente consigliato essere ragionevoli e più accondiscendenti con la persona amate. Single, una domanda: attualmente, avvertite affaticamento o svogliatezza? Vi sentite con i riflessi un po' appannati? Se così fosse, non demoralizzatevi, anzi, cercate di capire i motivi plausibili di quanto accade e correte ai ripari. Comunque mantenete la calma, succede a tutti, sicuramente dovuto allo stress per il particolare periodo che tutti stiamo vivendo. Giornata normale invece riguardo il lavoro: mantenete il ritmo attuale. Se la fatica e l'impegno non vi spaventano, sarete pronti a (ri)mettervi in gioco anche su progetti a lunga scadenza.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 17 marzo, preannuncia una splendida giornata tutta all'insegna della tranquillità.

Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul segno e l'Astrologia ne è testimone, l'amore renderà il vostro carattere molto più elastico del solito - sappiamo bene quanto sia particolare quel vostro "bel caratterino" che vi ritrovate... Senz'altro nei confronti del partner sarete persino disposti a chiudere un occhio su alcune situazioni - in altri tempi vi avrebbero mandato fuori di testa! - pur di tenere viva la fiamma della passione. Single, avete il desiderio di stare in compagnia della persona che sapete? Allora usate pure tutto il vostro spirito d'iniziativa e la vostra innata simpatia per tenere accesa la fiamma dell'attrazione. Pronti a passare all'azione non appena il periodo di restrizioni lo permetterà? Manca pochissimo ormai.

Nel lavoro, vi sentirete decisamente valorizzati e molto apprezzati. Qualcuno avrà la netta sensazione di essere finalmente ripagato dell’impegno e la fatica profusi nella propria attività: ottimo così!

Classifica 17 marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa riguardante la giornata del 17 marzo è pronta a soddisfare curiosità o alimentare desideri. La settimana attuale giunta al fatidico giro di boa invoglia già a guardare al prossimo weekend: c'è ancora un pezzo di strada da fare, prima di arrivare a sabato e domenica! E poi, visto il periodo di restrizioni per tutti, servirebbe organizzare qualcosa da fare tra le mura domestiche.

Tornando al nocciolo della questione, la nostra scaletta, passiamo pure a mettere nero su bianco il resoconto astrologico ricavato dalla posizione delle effemeridi.

Pronti a scoprire se sarà una giornata fortunata per il vostro segno di nascita? Certo che si, se così non dovesse essere allora date un'occhiata alla posizione dell'ascendente: potreste trovare una bella sorpresa...

Le stelline di mercoledì 17 marzo: