Per la giornata di venerdì 12 marzo, i segni dell'Acquario e dei Gemelli saranno letteralmente in cima a questa classifica grazie all'energia che sarà forte e in grado di dare alle rispettive relazioni una grinta in più.

I Pesci sorprendentemente saliranno grazie ad una presa di posizione nei confronti del lavoro, mentre potrebbero presentarsi incontri interessanti per il segno dello Scorpione. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i 12 segni.

Ariete in testa

1° Ariete: sarete in testa in questa classifica prevalentemente per la vostra rinnovata capacità d'azione di essere tremendamente al di sopra delle vostre stesse aspettative, ma anche per essere in grado di essere essenzialmente romantici nella vita privata.

2° Acquario: la vostra rimonta in questa classifica sarà dettata prevalentemente da una forte energia, ma anche da una spiccata salute che si rispecchierà sia nel fisico ma anche nella vostra capacità di esprimervi.

3° Gemelli: l'intesa amorosa sarà ottima, frizzante e vivace. Questa sintonia sarà sempre più prolifica perché vi darà occasione di fare qualche chiarimento o esprimervi più liberamente l'uno con l'altro.

4° Scorpione: un incontro imminente vi cambierà in meglio la giornata, rendendo anche la situazione più cupa con uno stravolgimento che sortirà un effetto benefico sul vostro umore. Arriveranno ottime notizie sul posto di lavoro.

Pesci in miglioramento

5° Pesci: siete in netto miglioramento sul piano fisico, la stanchezza sta praticamente sparendo per far spazio alla voglia di mettervi in gioco sia sul lavoro, ma anche per ripristinare il già delicato equilibrio all'interno del contesto sentimentale.

6° Vergine: state affrontando un periodo non tanto roseo sul piano umorale, ma d'altro canto state procedendo verso la linea giusta per poter arrivare ad un successo più sostanzioso. Fare affari sarà sempre più facile e meno gravoso del passato.

7° Capricorno: qualche piccolo inciampo sul lavoro potrebbe rattristarvi, ma ciò non implicherà una situazione letteralmente ingestibile.

Con gli affetti invece avvertirete l'atmosfera tranquillizzarsi, soprattutto con i figli.

8° Leone: l'atmosfera con il partner diventerà più quieta, stabile e priva di una connotazione troppo vivace. Avrete invece a cuore una dimensione più tranquilla e casalinga, mentre in serata ci sarà una organizzazione più metodica.

Sagittario insofferente

9° Sagittario: l'insofferenza nei confronti di una situazione poco comunicativa con il partner vi porterà a focalizzarvi ulteriormente sulle amicizie e sulla voglia di sperimentare tante avventure in compagnia dei familiari.

10° Bilancia: fare del vostro meglio per riequilibrare la tensione in famiglia potrebbe servire a poco. Sul piano professionale invece potrebbe nascere una vera e propria discussione che se non risolta manderà all'aria un progetto.

11° Toro: nel vostro rapporto con il partner purtroppo potrebbe subentrare uno stato di noia che spesso avete provato ma che ora potreste vivere in un modo moto più tedioso e privo di novità rilevanti e di romanticismo.

12° Cancro: qualcosa potrebbe bloccarvi, e potreste essere molto inquieti sul piano umorale. Potrete cogliere questo momento di stallo per riorganizzare le vostre idee e mettere qualche piccolo mattone per poter costruire il vostro nuovo progetto.