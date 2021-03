L'Oroscopo di domani 12 marzo riapre all'insegna della classifica stelline nonché delle attesissime previsioni zodiacali di venerdì. Come sempre ad accendere l'entusiasmo, le novità ed i consigli provenienti dall'Astrologia quotidiana. Ad essere valutati, i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco: trattasi, per essere precisi, di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di cominciare a valutare i predetti simboli astrali, uno ad uno, ci teniamo a mettere in rilievo i più fortunati nel periodo. In questo caso, a ben figurare nella "top del giorno", il Cancro: il simbolo d'Acqua sarà avvantaggiato da Luna e Venere, entrambi speculari al 80%.

A fare altrettanta splendida impressione, visto il cielo astrale altamente positivo, l'Ariete, valutato in giornata a cinque stelle.

Di ben altro avviso, l'oroscopo del giorno su amore e lavoro, riguardo gli amici appartenenti al Toro: al generoso segno di Terra è stata messa in conto una giornata decisamente "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro;

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 12 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 marzo al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un periodo perfetto in tutto (o quasi!). Inizialmente, la giornata darà una bella sferzata alla settimana che sta per finire, facendola sembrare già da subito bella e degna di essere vissuta.

In amore, la serenità di coppia sarà al sicuro, come in una botte di ferro, e non ci sarà niente che possa turbarla. Potrete così godere di una serata di grande romanticismo, fatta di piccoli gesti affettuosi capaci di riscaldare ani cuore. Single, avete sempre sostenuto che le smancerie non fanno per voi, ma in questo periodo nutrirete in segreto la voglia di essere al centro dell'attenzione.

Siate pazienti e fiduciosi, di certo nell'arco della giornata i vostri desideri si potrebbero avverare. Nel lavoro, la via che conduce al successo non può certo essere tutta in discesa. Forza di volontà ed ambizione vi spingeranno ad andare avanti: tenere quindi lo sguardo fisso sulla meta cercando di non sbagliare strada.

Toro: ★★. Partirà non proprio come nella attese questa parte della settimana, con un venerdì valutato come "nero".

Vista la dissonanza di stelle non proprio performanti, cercate di prevenire malintesi o situazione poco gradevoli. Incomprensioni abbastanza stressanti in amore: la Luna seppur in favorevole aspetto al vostro Urano sarà messa in secondo piano da un ostico Saturno, nel contempo in quadratura allo stesso Urano. Questo stato non aiuterà certamente a mantenere un grande equilibrio interiore. Si consiglia di gestire al meglio ogni momento negativo della giornata. In famiglia, confessioni o ricordi a galla dopo molto tempo, potenzialmente capaci di rendere nervosa la giornata. Single, vi sentirete confusi e col morale a terra: tenderete a vedere tutto nero o vi sentirete abbandonati da tutti. Calma, tutto ciò non sarà frutto solo della vostra immaginazione.

Nel lavoro sarebbe utile smetteste di "pensare". Malgrado la vostra buona volontà, un po' di tristezza trapelerà comunque e vi annebbierà leggermente la giornata.

Gemelli: ★★★★. Partirà abbastanza bene questo venerdì di fine settimana. In qualche caso, comunque, soprattutto a metà/fine periodo, potrebbe arrivare qualche inatteso intoppo non proprio messo in conto: tranquilli, ce la farete alla grande! Intanto, parlando d'amore, una configurazione astrale particolarmente briosa renderà allegra e spensierata la giornata. Così pace fatta e situazione risolta, ovviamente nel solo caso aveste tensioni in corso con la persona amata. Di certo, dopo ogni piccolo bisticcio il cielo del periodo affinerà il buon dialogo. L'intesa e la fantasia e vi (ri)solleveranno a due palmi da terra: d'altronde l'amore, si sa, "non è bello se non è litigarello!".

Single, in molti vi concederete il lusso di una giornata all'insegna del benessere: vi circonderete solo di visi amici. Passerete così dei momenti sereni, il che rinvigorirà la vostra anima ed il vostro spirito. Nel lavoro, sarete particolarmente creativi ed avrete buone intuizioni da mettere a segno: un colpo di testa potrebbe essere addirittura provvidenziale. Fate bene i vostri conti per incrementare gli affari, facilitare gli scambi e le collaborazioni.

Oroscopo e stelle di venerdì 12 marzo

Cancro: 'top del giorno'. Una giornata egregia si intravede all'orizzonte. In campo sentimentale, a dare ottime opportunità per centrare gli obiettivi quotidiani saranno Venere e Luna, entrambi speculari positivi al 80%. Grazie alla Luna, è arrivato il momento giusto per eventualmente ufficializzare una storia d'amore.

Sappiate che i fidanzamenti o i matrimoni che si concretizzeranno in questo periodo saranno favoritissimi dagli influssi astrali, sicuramente in grado di durare molto a lungo. In coppia, riceverete chiari segnali che la relazione che state vivendo sta evolvendo, puntando finalmente verso il polo positivo. Single, vi trasformerete in un uragano di dinamismo ed efficienza; super organizzati. Svolgerete le attività quotidiane con una rapidità incredibile, così che potrete finalmente avere delle ore libere da dedicare ad un piacevole incontro con gli amici. Nel lavoro, affronterete questo venerdì con fiducia, perché la vostra visione d'insieme delle problematiche esistenti vi renderanno di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo ed un'abilità invidiabili.

Leone: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà abbastanza buono, senza troppi fronzoli negativi per la maggior parte di voi del segno. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo. In amore, i pianeti vi sorrideranno e vi regaleranno creatività ed intuito a piene mani. Nel periodo indicato sarete particolarmente ispirati: potrete così utilizzare la vostra immaginazione e la vostra fantasia per progettare qualcosa di divertente da fare. Single, vi sveglierete carichi di ottimismo e tanta buona energia: vorrete essere felici a tutti i costi. Vi farete scivolare addosso le preoccupazioni pensando solamente a trascorrere una giornata diversa. Riceverete altresì tanto amore da parte della vostra famiglia, e questo affetto vi scioglierà e vi farà tornare il sorriso sulle labbra.

Nel lavoro, datevi da fare se ritenete di essere sulla strada giusta per chiudere una trattativa degna di nota. È il momento di stringere con le situazioni che vi trascinate da tempo: avrete fantasia e tempismo perfetti per agire!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 12 marzo, prevede possa essere buona questa parte della settimana, anche se sottoscritto dalla normalità con quattro stelle. In amore, astri parzialmente favorevoli consentiranno momenti abbastanza appaganti. Saranno giornate poco intense ma capaci, se stimolate a dovere, di ravvivare l’intesa di coppia: lasciatevi sedurre dalle ispirazioni del partner. In campo sentimentale, il quadro astrale del momento esprime una grande gioia nei vostri confronti. Le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda e la giornata sarà trionfale per la coppia.

Perciò datevi da fare in modo da gustare fino in fondo questi momenti. Single, le stelle vi concederanno qualche ora di tregua dai soliti affanni quotidiani. Potrete così guardare con occhi diversi quello che avete intorno, apprezzare dettagli che vi sono sfuggiti fino ad ora e trascorrere una splendida giornata. Nel lavoro, sarà un giorno favorevole, il che porterà occasioni fortunate e prestazioni brillanti. Riuscirete a destreggiarvi abilmente dappertutto, specie se seguirete con fiducia ciò che l'intuizione vi suggerirà.

