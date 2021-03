L'oroscopo della giornata di venerdì 12 marzo prevede la Luna entrare ufficialmente nel segno zodiacale dei Pesci, che sarà carino con le persone che ama, mentre arriveranno emozioni a fior di pelle per i nativi Toro, grazie a questo cielo. Bilancia sarà particolarmente impegnata con il lavoro, mentre ci saranno svariati sprazzi di felicità per i nativi sotto il segno del Cancro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 12 marzo 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 12 marzo 2021 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì tutto sommato buona per quanto riguarda i sentimenti.

Voi single potreste vivere nuove relazioni senza impegno, anche se per voi potrebbero essere qualcosa di più. Se avete una relazione stabile saprete sicuramente cosa fare per cercare di far felice il partner, con questo cielo che vi guida nella giusta direzione. In ambito lavorativo avrete le energie necessarie per svolgere anche qualche lavoretto in più del solito. Voto - 7,5

Toro: arriveranno tante belle emozioni che proverete direttamente sulla vostra pelle secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 12 marzo. Tutto merito di questa bella Luna e di Venere in ottimo aspetto, che in amore garantiscono bei momenti, sia per voi single, sia per chi è già impegnato. Nel lavoro nonostante questo cielo non sia dei migliori, concentratevi e continuate a fare del vostro meglio.

Voto - 7+

Gemelli: non una grandissima configurazione astrale per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno entrambi in quadratura dal segno zodiacale dei Pesci. Il dialogo con il partner sarà particolarmente difficile da gestire, rischiando di causare spesso incomprensioni. Se siete single dovreste farvi meno problemi su come approcciarvi alla persona che vi piace.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarete abbastanza convinti delle vostre azioni, e infatti facilmente raggiungerete il successo desiderato. Voto - 6,5

Cancro: settore professionale sottotono in questa giornata per voi nativi del segno. Potrebbero esserci infatti delle spese impreviste in questa giornata, che potrebbero rallentare altri progetti.

In amore Venere e la Luna portano serenità nella vostra relazione, con svariati sprazzi di felicità da far salire l'intesa tra voi e il partner. Se siete single sarebbe davvero un peccato non approfittare di questo cielo per chiedere alla vostra fiamma di uscire. Voto - 7,5

Leone: se siete single, in questa giornata dovrete lasciar perdere i giochi di seduzione. Parlate con il cuore alla persona che vi piace, ma soprattutto, sinceramente. Se avete una relazione stabile vivrete momenti di grande armonia con il partner. Per quanto riguarda il lavoro invece siete un po’ troppo distratti, con poca voglia di dedicarvi ai vostri progetti, soprattutto se siete nati tra la seconda e la terza decade. Voto - 7-

Vergine: configurazione astrale sicuramente poco felice nei vostri confronti secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 12 marzo.

Per quanto riguarda i sentimenti infatti ci saranno Venere e la Luna in opposizione a darvi fastidio, impedendovi di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single se continuate a pretendere anziché dare, finirà che vi ritroverete con un nulla di fatto. Settore professionale nel complesso discreto, grazie a qualche piccola soddisfazione nel corso della giornata. Voto - 6

Bilancia: sarete particolarmente impegnati per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo di venerdì. Ciò nonostante pianeti come Giove, Saturno e Marte vi daranno energie e concentrazione necessaria per rendere questa giornata il meno faticosa possibile. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione è stabile, tuttavia potrebbe mancare un po’ di romanticismo tra voi e il partner.

Vedete di rimediate. Se siete single questo cielo non sarà poi così male per provare a conoscere nuove persone. Voto - 8-

Scorpione: oroscopo di venerdì grandioso per quanto riguarda i sentimenti. Quando avete astri come la Luna e Venere a vostro favore, il vostro modo di amare il partner sarà unico, romantico, focoso. Se siete single finalmente vi sentirete più a vostro agio con la persona che vi piace. In ambito lavorativo invece verranno le note dolenti. Fate attenzione a come vi muoverete, mantenete la calma e soprattutto la concentrazione. Voto - 7+

Sagittario: questo cielo così contrario nei vostri confronti non vi sarà di grande aiuto, soprattutto in ambito sentimentale. Dovreste cercare di essere meno impulsivi con il partner, e provare a spiegare le vostre intenzioni parlando con il cuore.

Se siete single evitate gli sconti in questo momento, soprattutto con persone con cui non ne vale la pena. In ambito lavorativo anche se i risultati che state ottenendo sono buoni, sarà comunque necessario mantenere i piedi per terra. Voto - 6+

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del segno grazie alla Luna in sestile dal segno dei Pesci. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque godrete di un'ottima intesa di coppia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single vi sentirete più coinvolti nella vostra cerchia di amici. In ambito lavorativo non dovrete tirarvi indietro quando vi verranno proposti nuovi progetti. Voi sarete all'altezza del compito. Voto - 8+

Acquario: sfera sentimentale nel complesso discreta anche se non ci saranno astri così favorevoli.

Secondo l'oroscopo di venerdì in amore dovrete sfruttare questa giornata per provare a portare avanti qualche progetto di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single timidamente proverete a farvi avanti con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete una grande voglia di mettervi in gioco, e con le energie che avrete potreste riuscire a concludere qualcosa di positivo. Voto - 8+

Pesci: oroscopo di venerdì grandioso per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere e alla Luna entrambi in congiunzione al vostro segno. Sfruttate questo periodo così favorevole per far impazzire di felicità la vostra anima gemella. Se siete single potreste rimanere sorpresi da una persona speciale. In ambito lavorativo ci saranno delle soddisfazioni in arrivo, dunque continuate a impegnarvi.

Voto - 8,5