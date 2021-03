Sabato 6 e domenica 7 marzo troviamo sul piano astrologico la Luna viaggiare dall'orbita del Sagittario al Capricorno (dove risiede Plutone), nel frattempo Venere, il Sole e Nettuno sosteranno nel segno dei Pesci. Marte e il Nodo Lunare resteranno stabili in Gemelli, così come Giove, Mercurio e Saturno proseguiranno il domicilio in Acquario. In ultimo, Urano continuerà la sosta nel segno del Toro. Oroscopo del fine settimana favorevole per Acquario e Leone, meno conciliante per Cancro e Sagittario.

Ariete parsimonioso

Ariete: parsimoniosi. Andando contro alla loro indole, i nati Ariete potrebbero sfoggiare un insolito mood parsimonioso in questo weekend, figlio delle avversità finanziarie che hanno costellato l'ultimo periodo.

Toro: lavoro top. Urano nel segno e la Luna di Terra domenicale saranno, con tutta probabilità, i fautori di una celere scalata professionale per il primo segno Fisso, in particolar modo per i liberi professionisti del segno.

Gemelli: sereni. Ad un sabato poco conciliante farà seguito, fortunatamente, una domenica dove il parterre planetario parrà favorire le faccende sentimentali in casa Gemelli, rendendo il clima nel nido domestico piacevolmente sereno.

Cancro: lavoro sottotono. Il duetto Sole-Venere, benché conciliante nei confronti dei nati Cancro, verrà offuscato dai transiti lunari e ciò potrebbe influire nel settore professionale, mettendo sul loro cammino qualche fastidioso contrattempo.

Leone entusiasta

Leone: entusiasta. Con l'incedere del weekend potrebbero cominciare ad affievolirsi quelle ostilità astrali che hanno messo sotto scacco i nati Leone da inizio anno, facendo respirare ai nativi un'aria di rinnovato entusiasmo verso il prossimo futuro.

Vergine: finanze top. Questa settimana il secondo segno di Terra potrà, c'è da scommetterci, contare su un bottino finanziario florido che gli permetterà di concedersi qualche gratificante acquisto.

Bilancia: tabù. Nella giornata di domenica, complice la Luna che aizzerà la lotta tra Nettuno e Mercurio, i nati Bilancia avranno buone chance di evitare categoricamente di intraprendere delle discussioni pruriginose, sia nei confronti dell'amato bene che della prole.

Scorpione: relax. Urano opposto e la triade in quadratura composta da Mercurio, Giove e Saturno intimeranno ai nativi di rilassarsi questo weekend, così da rigenerarsi ed essere in piena forma per la Feste delle Donne.

Sagittario confuso

Sagittario: confusi. Dopo l'ora di pranzo del 6 marzo e per l'intera domenica il terzo segno di Fuoco potrebbe trovarsi in balia di una certa confusione mentale, a fronte della quale sarebbe meglio evitare di lanciarsi in qualsiasi discussione.

Capricorno: domenica a gonfie vele. Urano e la Luna, nella giornata domenicale, formeranno uno sfavillante trigono in settima casa che farà divenire, con ogni probabilità, i nati Capricorno particolarmente affettuosi nei confronti delle persone care.

Acquario: nuove priorità. Il 6 marzo la seconda e terza decade nativa potrebbe mettere in discussione alcune priorità esistenziali, e tale rinnovamento sarà particolarmente per permettere ai nativi di scorgere delle nuove occasioni all'orizzonte.

Pesci: amore flop. La decima dimora sarà irradiata dal sestile Urano-Nettuno che avrà buone chance di stimolare l'indole puntigliosa dei nati Pesci che, a causa di mettere i puntini sulle "i" in coppia, si ritroveranno a litigare col partner.