Venerdì 5 marzo troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Sagittario, mentre il Nodo Lunare assieme a Marte sosteranno nel domicilio dei Gemelli. Urano proseguirà sui gradi del Toro, così come Nettuno, il Sole e Venere permarranno in Pesci. Infine, Giove, Saturno e Mercurio continueranno il moto in Acquario come Plutone resterà stabile in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno entusiasmante per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: ambiziosi. Grazie al sostegno marziale unito ai favorevoli influssi lunari di questo venerdì, l'ambizione in casa Leone potrebbe crescere a dismisura e ciò si rivelerà un’arma supplementare per giungere prima possibile alle mete professionali prefisse.

2° posto Acquario: talent scout. Da un lato il duetto Sole-Venere d'Acqua li invoglierà presumibilmente a non basarsi sulla prima impressione durante le nuove conoscenze, mentre dall'altra il sostegno dei pianeti generazionali li renderà più percettivi nello scovare i talenti altrui. Sarà così che i nati Acquario avranno ottime chance in questa giornata di vestire i panni dei talent scout, propensione ideale per coloro che sono a capo di un team professionale.

3° posto Bilancia: sereni. Nel ménage amoroso di casa Bilancia potrebbe respirarsi un clima di rinnovata serenità, e ciò sarà anche merito dei nativi che, grazie ad un eloquio eccellente, riusciranno a comunicare col partner mettendo in campo tanta sincerità e bandendo qualsiasi dietrologia.

I mezzani

4° posto Scorpione: romantici. Venerdì in cui il secondo segno d'Acqua, per merito della congiunzione Nettuno-Venere a 9° farà emergere, con ogni probabilità, la propria indole romantica, ricoprendo di attenzioni il partner. Lavoro in secondo piano.

5° posto Cancro: bugie bianche. Per mantenere quanto più tranquillo il clima in coppia, i nati sotto il segno del Cancro, invogliati dal duetto Nettuno-Mercurio, potrebbero dire qualche bugia veniale che sarà fondamentale per evitare controproducenti battibecchi amorosi.

6° posto Capricorno: umore altalenante. Se durante le ore mattutine i nati Capricorno metteranno, con ogni probabilità, in campo un umore insolitamente frizzante, dall'ora di pranzo in poi il sorriso sui loro volti si farà un lontano ricordo.

7° posto Pesci: mattina top. Sarà presumibilmente durante la prima parte di questo venerdì che i nati Pesci dovrebbero concentrare le loro maggiori energie, così da poter raccogliere frutti più floridi sia nel campo pratico che relazionale.

8° posto Vergine: schietti. Dal tardo pomeriggio il secondo segno di Terra darà sfoggio, c'è da scommetterci, di un mood particolarmente schietto, che farà storcere il naso a più d'una persona cara. Se qualche affetto sarà ferito dalle loro parole al vetriolo, però, potrebbe essere meglio lanciarsi in delle sincere scuse per evitare inutili rancori.

9° posto Toro: relax. Giornata ideale in casa Toro per mettere in stand-by il tran tran giornaliero e dedicare del tempo esclusivamente a sé stessi, magari concedendo dei voli pindarici alla propria mente tramite la lettura di un buon libro.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: destabilizzati. La Luna nel segno e Marte in opposizione proveranno, con ottime possibilità di riuscita, a minare qualsiasi certezza esistenziale di casa Sagittario in queste 24 ore, con la spiacevole conseguenza che i nativi avvertiranno una certa destabilizzazione.

11° posto Gemelli: spendaccioni. Se da un lato i pianeti generazionali, Mercurio d'Aria in primis, consiglieranno ai nati Gemelli di serrare i cordoni della borsa, dall'altro Urano disarmonico ed il Luminare notturno opposto li spingeranno a spendere per oggetti voluttuari.

12° posto Ariete: permalosi. Il primo segno zodiacale questo venerdì potrebbe essere additato, a ragion veduta, di essere permaloso in quanto ad ogni critica mossa nei suoi confronti reagirà in maniera spropositata.