Inizia il weekend per i segni. Scopriamo in particolare come andrà la giornata di venerdì 26 marzo 2021, con l'Oroscopo e le stelle riguardanti la situazione lavorativa, salutare e sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: per i sentimenti in questa giornata potreste trovare delle soluzioni interessanti, cercate però di comprendere bene come sfruttarle. In campo professionale sarà possibile ottenere buoni risultati grazie ai progetti iniziati negli ultimi tempi.

Toro: a livello sentimentale è possibile che riceviate delle notizie inaspettate. La giornata sarà particolarmente favorevole, le situazioni lavorative si risolveranno presto.

Gemelli: vi sentite particolarmente stanchi, evitate rischi. Con Giove e Saturno favorevoli, il fine settimana inizia in modo promettente in campo lavorativo. In amore vi sentite agitati anche a causa della luna in opposizione.

Cancro: per quel che riguarda il lato sentimentale nella giornata di venerdì 26 marzo ci saranno diverse cose da chiarire. In campo professionale riflettete bene prima di iniziare nuovi percorsi.

Leone: per i nati sotto il quinto segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da gelosia, possibili problemi in amore. Nel lavoro vi sentite insoddisfatti in questo periodo, cercate di concentrarvi di più.

Vergine: l'amore andrà verificato in questa giornata, dovrete comprendere se vi interessa davvero una persona. Nel lavoro potrete recuperare alcune problematiche vissute di recente, soprattutto nel settore economico.

Bilancia: in amore la giornata non sarà semplice da gestire, cercate di non essere troppo polemici. In campo professionale dovrete trovare delle soluzioni ad alcune questioni economiche.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno, non mancheranno opportunità sentimentali. Potrete vivere delle belle emozioni nel corso dell'intero weekend.

Nel lavoro se ci sono delle situazioni che vi fanno sentire sottotono, recupererete nelle prossime settimane.

Sagittario: vi sentite stanchi, in amore ci sono delle situazioni un po' complesse da gestire. Con la luna dissonante potrebbero esserci infatti delle incomprensioni. Nel lavoro meglio fare attenzione e non distrarsi prima di prendere delle decisioni.

Capricorno: Luna favorevole in questa giornata, potreste comunque avvertire dei disagi con il partner, anche a causa di Venere contraria.

A livello professionale alcune scelte potrebbero non essere le migliori da attuare.

Acquario: avete voglia di amare, in questa giornata non avrete paura di esporvi. Maggiore serenità in campo lavorativo, potrete recuperare.

Pesci: in amore con la luna in opposizione potrebbero esserci delle controversie a causa di possibili provocazioni. Anche nel lavoro non saresti anche gestire tutto, vi sentite polemici.