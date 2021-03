L'oroscopo di venerdì 26 marzo mette in evidenza come il lavoro, l'amore e l'amicizia si intrecceranno in un magico mix. Tutti i segni zodiacali cercheranno di fare del loro meglio per raggiungere i risultati sperati, ma per alcuni di essi potrebbero esserci degli imprevisti.

La mappa celeste di domani mette in evidenza i seguenti aspetti planetari:

Sole in congiunzione a Venere

Luna in opposizione a Giove

Mercurio in quadratura a Marte e in congiunzione a Nettuno

Marte in trigono a Saturno

Saturno in quadratura a Urano

Nella giornata di domani il Toro si abbandonerà alla passione, mentre il Leone si avventurerà in nuove sfide.

Lo Scorpione non si tirerà indietro davanti a un nuovo inizio, al contrario dell'Acquario che sarà più cauto e riflessivo.

Di seguito, tutti i dettagli sull'Oroscopo del 26 marzo 2021.

Previsioni zodiacali di venerdì 26 marzo: Toro affascinante, Cancro triste

Ariete: apparentemente, crederete di aver trovato la vostra strada, ma avrete ancora tante esperienze da fare. Sul posto di lavoro vi verranno assegnate nuove mansioni. Sarà una sfida accattivante, ma con un piccolo margine di rischio. Sarà fondamentale mostrarvi disinvolti e pronti ad imparare. Il partner proverà a supportarvi con il suo amore e con i suoi consigli ricchi di fiducia e positività.

Toro: il vostro fascino sarà incontenibile, soprattutto per la persona amata. I comportamenti che adotterete e le parole che gli dedicherete daranno vita a una calda atmosfera romantica.

Seguirete il cuore, senza dare troppo peso a quello che vi suggerirà la mente. Godrete di ogni singolo istante in compagnia del partner e non permetterete a nessuno di sollevare dei dubbi sul vostro rapporto di coppia.

Gemelli: finalmente la situazione inizierà a migliorare. Vi muoverete con più serenità nell'ambiente di lavoro e sarete maggiormente consapevoli delle vostre capacità.

Proverete a mettere a frutto consigli preziosi e a sistemare il rapporto con la persona amata. Avrete bisogno di parlare a lungo per chiarire i rispettivi punti di vista, ma ci saranno ottime probabilità di una riappacificazione.

Cancro: tenderete a concentrarvi più sui pensieri negativi che su quelli positivi. Non riuscirete a vedere il bicchiere mezzo pieno a causa di alcuni imprevisti.

Dovrete fare ricorso alla vostra abilità per risolverli, ma soprattutto dovrete provare ad allontanare le emozioni negative. Per riuscirci, potrete fare riferimento ai vostri amici o alla famiglia. L'obiettivo del partner, inoltre, sarà quello di farvi tornare a sorridere.

Oroscopo di domani 26 marzo: Vergine distante, Scorpione deciso

Leone: la monotonia non farà proprio al caso vostro. Cercherete nuovi percorsi e nuove sfide da vivere. Non sarà facile in questo periodo, però vi impegnerete al massimo per riuscirci. Proverete a conoscere una persona speciale, che possa rendervi felice e assecondare i vostri comportamenti vivaci. In famiglia, la situazione sembrerà stabilizzarsi e vi sentirete molto più sereni tra le mura domestiche.

Vergine: sarete un po' restii a fidarvi delle persone che vi circonderanno, ma proverete a fare un passo avanti.

L'oroscopo consiglia di non lasciarvi prendere dal panico e di riflettere bene prima di fare scelte avventate. Sarete molto ambiziosi sul posto di lavoro e cercherete di mettere a frutto tutte le esperienze pregresse. In amore, invece, ci saranno alti e bassi dovuti ad alcuni banali litigi.

Bilancia: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista sentimentale. Il rapporto di coppia sarà basato sulla stima reciproca e avrete modo di parlare con il partner di tantissimi argomenti. Anche sul lavoro avrete buoni risultati, ma dovrete fare attenzione a non sottovalutare le situazioni che si presenteranno. Infatti, potrebbe occorrere esperienza e talento per sistemare alcune cose.

Scorpione: sarà il momento giusto per mettere in discussione le cose che non vi rendono felici.

Ci saranno diversi aspetti della vostra vita da rivedere, ma con piccole modifiche riuscirete a ottenere molto. L'obiettivo sarà quello di raggiungere la felicità, grazie alle vostre risorse e alla presenza delle persone che vi saranno a cuore. Avrete qualche piccola difficoltà a relazionarvi con il partner, ma non durerà a lungo.

Previsioni astrologiche di venerdì 26 marzo: relax per Acquario, Pesci in difficoltà

Sagittario: dovrete combattere contro qualche piccolo problemino di salute. Non si tratterà di niente di serio, ma sarà il segnale che il vostro corpo necessita di maggiori attenzioni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dedicare un po' di tempo ai vostri hobby. Potrebbe essere il momento giusto per stimolare immaginazione e creatività o per imparare qualcosa di nuovo.

Capricorno: farete fatica a tenere a bada il vostro temperamento fumantino. Il fuoco della sfida si accenderà nel vostro cuore e vi spingerà ad affrontare situazione dall'esito incerto. Il partner non condividere alcune delle vostre scelte e proverà a farvi cambiare idea. Anche la famiglia sarà della stessa opinione, ma preferirà lasciarvi maggiore libertà. L'oroscopo consiglia di valutare le opportunità che avrete davanti.

Acquario: deciderete di sfruttare questa giornata per rilassarvi e prendervi del tempo solo per voi. Non vorrete agire in modo affrettato perché temerete di commettere degli errori. L'oroscopo, però, consiglia di guardarvi attentamente attorno per non farvi sfuggire preziose occasioni. Il lavoro sarà un po' sottotono, ma con un po' d'inventiva e un pizzico di fantasia potrete capovolgere la situazione.

Pesci: non vi sentirete ancora pronta a dare un'altra possibilità all'amore, preferirete concentrarvi sugli amici e sull'affetto della famiglia. Farete di tutto per essere ottimisti e speranzosi nei confronti del futuro. I colleghi di lavoro potrebbero deludervi, ma non vi farete abbattere da simili eventi. Per fortuna, avrete degli assi della manica da sfruttare. Una telefonata importante potrebbe cambiare questa giornata.