Prosegue l'ultima settimana di marzo per i segni zodiacali. Scopiamo come la posizione dei pianeti influenzerà i segni nella giornata di mercoledì 24 marzo. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giornata promettente per il segno, sarà meglio cercare di guardarsi intorno il più possibile, non mancheranno opportunità in campo sentimentale. Nel lavoro in arrivo possibili buone idee, potrete sfruttarle nella prossima settimana.

Toro: possibili fastidi di salute in questa giornata, cercate di riposare di più. Nel lavoro non vi sentite soddisfatti, ma arriveranno delle opportunità nei prossimi mesi.

Poca energia anche in campo amoroso.

Gemelli: Luna favorevole, sarà possibile chiarire delle questioni a livello sentimentale. Con Mercurio dissonante è possibile che nascano delle incomprensioni. A livello lavorativo non manca la forza fisica, ma vi sentite confusi.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale la giornata di mercoledì 24 marzo 2021 sarà caratterizzata da nervosismo, soprattutto in campo lavorativo. Ci saranno delle tensioni in amore, potreste mettere in discussione molte cose.

Leone: Giove e Saturno sono dissonanti, è meglio non stressarsi troppo. In amore la giornata sarà comunque interessante, cercate di non farvi distrarre. Soddisfazioni professionali in arrivo.

Vergine: vi sentite agitati, possibili ansie in campo amoroso.

Nel lavoro non mancheranno buone idee da sfruttare nelle prossime settimane.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a livello professionale sarà meglio gestire le cose con calma. Per quel che riguarda l'amore, con Venere in opposizione non è semplice gestire i rapporti.

Scorpione: nel lavoro possibili trattative in questa giornata, cercate di condurle con cautela.

Con la luna contraria, in amore, sarà meglio non pensare al passato.

Sagittario: buon periodo a livello emozionale per i nati sotto questo segno. Nel lavoro avete bisogno di maggiori disponibilità per portare avanti i vostri progetti.

Capricorno: in campo lavorativo vi sentite stanchi, potreste non riuscire a controllare tutto. In amore sarà meglio tenere le tensioni sotto controllo.

Acquario: Luna in opposizione, a livello sentimentale è meglio non mettere troppa carne al fuoco. Nel lavoro rimboccatevi le mani per poter ottenere dei risultati.

Pesci: a livello sentimentale in questa giornata con Marte dissonante possibili tensioni familiari. Cercate di gestire le situazioni con maggiore prudenza. Nel lavoro, cercate di organizzarvi, prendendo in considerazione anche qualcosa che potrebbe non piacervi.