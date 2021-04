Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 27 aprile i nati sotto il segno del Capricorno potrebbero affrontare qualche piccolo intoppo professionale. I Bilancia, invece, tornano in prima posizione.

Previsioni 27 aprile ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: qualche intoppo in campo professionale potrebbe rendere un po' cupa la vostra giornata. Cercate di essere più propositivi e di non lasciarvi scoraggiare dalle piccole incomprensioni. In amore è importante essere presenti.

11° in classifica Cancro: la giornata non partirà esattamente al top per quanto riguarda la forma fisica.

Siete un po' distratti e sottotono, pertanto, cercate di non sforzarvi troppo. Non impelagatevi in situazioni troppo più grandi di voi.

10° in classifica Pesci: l'Oroscopo del 27 aprile 2021 esorta i nati sotto questo segno ad essere più attenti sul lavoro. Potreste essere parecchio distratti e questo potrebbe spingervi a commettere degli errori. Tenete alta la guardia.

9° in classifica Scorpione: siete sospettosi e guardinghi in questo periodo. Cercate di non lasciar trasparire troppo la vostra diffidenza. Alcune persone potrebbero sentirsi punte nell'orgoglio, pertanto, potrebbero nascere delle insolite discussioni.

Oroscopo posizioni centrali

8° in classifica Acquario: siete un po' distratti sul lavoro.

In questo periodo è importante tenere alto il livello di concentrazione, specie se svolgete delle professioni per cui è opportuno essere cauti. In campo sentimentale, invece, lasciatevi andare un po' di più.

7° in classifica Toro: in amore potrebbe nascere qualche incomprensione nel pomeriggio. La Luna è ostile, ad ogni modo, questo effetto passerà nel giro di poco tempo.

I rapporti di coppia duraturi potrebbero subire una piccola battuta d'arresto. Non siate troppo pesanti.

6° in classifica Leone: siete molto concentrati sul lavoro. L'Oroscopo del 27 aprile 2021, infatti, denota una giornata alquanto impegnativa. Allo stesso tempo, però, cercate di non trascurare i vostri affetti. In campo sentimentale sono favoriti i confronti.

5° in classifica Gemelli: abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità delle vostre azioni. Non tralasciate nessun dettaglio nel caso in cui stiate cominciando un nuovo progetto. Bisogna essere concentrati onde evitare problemi.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Vergine: buon momento per cominciare una nuova relazione, o per determinare l'upgrade della vostra. Le coppie stabili potranno pensare in grande. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non dovete essere frettolosi. Chi va piano va sano e va lontano.

3° in classifica Ariete: incrementate i contatti lavorativi che avete. Questo è un periodo molto promettente per quanto riguarda il lavoro, pertanto, più opportunità vi creerete e meglio sarà.

In campo sentimentale, invece, siete alquanto disattenti e il partner potrebbe risentirne.

2° in classifica Sagittario: una bella notizia allieterà la giornata. L'Oroscopo del 27 aprile 2021, infatti, denota l'inizio di una nuova fase di vita. Cercate di essere ottimisti e propositivi e non lasciatevi abbattere dai piccoli intoppi.

1° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno tornano in prima posizione. Il mese di aprile è stato certamente il vostro mese. Non abbiate paura di osare e siate svegli e scaltri in campo professionale. In amore ci vuole pazienza e tutto si aggiusterà.