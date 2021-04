L'oroscopo della giornata di martedì 27 aprile prevede miglioramenti importanti nel cielo dei nativi Scorpione, che dovranno approfittare di questa Luna in congiunzione per riscattarsi dal punto di vista sentimentale; al contrario Leone dovrà cercare di preservare il proprio rapporto. Toro farà tesoro di nuove esperienze lavorative, grazie alla posizione favorevole di Mercurio, mentre Capricorno potrebbe essere sotto pressione per via di Marte opposto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 27 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 27 aprile 2021 segno per segno

Ariete: giornata di martedì piuttosto discreta per voi in ambito sentimentale.

Vi state riprendendo dagli errori causati dalla Luna opposta, recuperando piano piano il vostro rapporto di coppia. Se siete single questo non è un buon momento per tenersi dentro quello che provate. Anche il sostegno di un amico sarà fondamentale. Nel lavoro i vostri sforzi verranno notati, e presto ricompensati, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Toro: brutta Luna in opposizione secondo l'oroscopo della giornata di martedì 27 aprile. In ambito sentimentale potrebbero esserci pareri discordanti con il partner, al punto che non sarà facile scendere a compromessi. I single tenderanno a prendersi del tempo per loro e cercare di migliorare dove possibile. Per quanto riguarda il lavoro invece con Mercurio dalla vostra parte farete tesoro delle nuove esperienze che un giorno vi torneranno utili.

Voto - 7+

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso godibile, anche se non eccellente secondo l'oroscopo. Che siate single oppure no, amate le persone che stanno intorno a voi, o il partner, ciò nonostante cercate di non forzare la mano, lasciando loro gli opportuni spazi. In ambito lavorativo si profila una giornata produttiva, all'insegna di incarichi facilmente gestibili, in particolare per i nati nella seconda decade.

Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che prevede il pianeta Marte in congiunzione al vostro cielo, utile per essere produttivi al punto giusto in ambito lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti invece la Luna e Venere saranno al vostro servizio, e vi permetteranno di essere gentili, romantici, ma anche umili e rispettosi della persona che amate.

Se siete single potreste scoprire e apprezzare la bellezza di una persona in particolare. Voto - 8,5

Leone: oroscopo di martedì non all'altezza delle vostre aspettative. In amore non solo Venere, ma anche la Luna si troverà in negativo aspetto, costringendovi a preservare il vostro rapporto. Per quanto riguarda i single sforzatevi di cambiare ciò che gli altri non apprezzano di voi. Sul posto di lavoro non fate mosse troppo avventate. Per questa giornata meglio non correre dei rischi, limitandovi a eseguire gli incarichi che vi verranno dati. Voto - 6

Vergine: la vostra vita lavorativa, ultimamente un po’ frenetica, si assesta un po’ secondo l'oroscopo della giornata di martedì 27 aprile. Marte in sestile dal segno del Cancro vi darà energie a sufficienza per concentrarvi sui vostri lavori, e metterci un po’ di qualità in più.

In amore la Luna in sestile e Venere in trigono formeranno un quadro astrale ideale per sentirvi coinvolti nella vostra relazione di coppia e vivere bei momenti insieme ai vostri familiari. Se siete single gli ostacoli sono fatti per essere superati, dunque non perdetevi d'animo, non con questo cielo. Voto - 8+

Bilancia: un cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, questo cielo vi restituirà tanta positività nel vostro rapporto, annunciando una spiccata affettività e vivacità. Se siete single avrete modo di sentirvi emotivamente vicini alla persona che amate. Potrebbe essere l'inizio di una nuova storia. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle buone notizie, ma attenzione a non esagerare in quando Marte in quadratura non vi riserverà molte energie.

Voto - 7+

Scorpione: questo periodo piuttosto buio sta per terminare per voi nativi del segno. A partire da questa giornata la Luna si troverà in congiunzione, e dal punto di vista sentimentale noterete che il partner sarà più morbido con voi. Se siete single ricordatevi di non passare mai per quello che non siete. In ambito lavorativo Marte in buon aspetto vi aiuterà a recuperare terreno con le vostre mansioni, anche se ancora la strada è lunga. Voto - 6,5

Sagittario: se siete single, essere di conforto agli altri sarà un grande onore, che vi permetterà di rafforzare i vostri legami sociali. Se avete una relazione stabile la Luna in Bilancia e Venere in Toro saranno il connubio perfetto per far brillare di luce propria la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single vedrete che qualcuno vi apprezzerà per quello che siete. Voto - 8-

Capricorno: con Marte in opposizione, fareste meglio a pensarci due volte prima di addentrarvi in lavori troppo dispendiosi. Secondo l'oroscopo però, Mercurio sarà ancora in buon aspetto, e fortunatamente non perderete il lume della ragione. In amore attenzione a questa Luna in quadratura che potrebbe rendere un po’ altalenante il vostro rapporto. I single cercheranno di non farsi influenzare da pensieri negativi. Voto - 7-

Acquario: oroscopo di martedì tutto sommato discreto per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno della Bilancia. Se siete single capirete che basterà essere se stessi, e se a qualcuno non sta bene, allora non è la persona che fa per voi.

Se avete una relazione stabile il dialogo a volte è la miglior cura per un rapporto ferito. In ambito lavorativo sarà una giornata nel complesso valida. Attenzione solamente a Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 7+

Pesci: giornata bella da vivere per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, merito di questa bellissima Venere in sestile. La vostra relazione di coppia andrà avanti senza problemi, superando con estrema convinzione ogni difficoltà. Se siete single presto le cose potrebbero cambiare in meglio anche per voi, forse per colpa di qualcuno. Nel lavoro sarete in grado di superare ogni prova, quando pianeti come Mercurio e Marte vi sostengono. Voto - 8