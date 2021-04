Per la giornata di martedì 27 aprile 2021 ci sarà un rialzo significativo per i nati sotto il segno dei Gemelli, che ora farà compagnia a quei segni che finora si sono mantenuti stabili ai primi posti come il Cancro e l'Acquario.

I segni di terra, in particolare la Vergine, avranno un miglioramento con il piano prettamente affettivo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Gemelli al 'top'

1° Gemelli: rifioriranno i rapporti familiari che nel tempo sono andati persi, e con questa sintonia avrete anche modo di rendere questa giornata molto gioiosa e interessante.

Le energie saranno quelle che vi daranno più intraprendenza lavorativa.

2° Cancro: manterrete una posizione più che favorevole in questa classifica per l'ottima atmosfera sentimentale la cui solidità non cederà neanche per un istante. Potreste avviare un'idea che ora vi darà un ampio margine di guadagni.

3° Acquario: avrete un bel po' da fare sul piano lavorativo ma sicuramente sarete felici di essere utili nella squadra lavorativa e anche in famiglia. Finalmente potrete anche fare progetti in due con il partner per un prossimo futuro.

4° Ariete: la fortuna per voi non conoscerà limiti, e ci saranno numerose possibilità sia per l'amore, soprattutto se lo state cercando, che per la sfera professionale.

Le energie per essere sempre al di sopra delle aspettative saranno eccellenti.

Pausa per Leone

5° Leone: una pausa per voi sarà sempre ben accetta, anche se spesso non amate stare senza far niente. Probabilmente vi accosterete maggiormente in un “universo” che fino a poco tempo fa non avevate contemplato.

6° Bilancia: la tranquillità per voi presto si trasformerà in monotonia, e avvertirete l'esigenza di rimettervi in moto e di fare affari.

Questo potrebbe portarvi ad esplorare altre realtà e darvi più grinta del solito.

7° Vergine: la collaborazione in famiglia sarà uno dei temi principali su cui verterà la vostra serenità. In questo modo avrete anche modo di non rinunciare a quelle piccolezze che però riescono a farvi distrarre dalla monotonia quotidiana.

8° Capricorno: ci saranno troppi alti e bassi per poter dare un assetto stabile alla vostra situazione amorosa, ma sul piano professionale ci saranno dei miglioramenti sensibili che coinvolgeranno anche la squadra lavorativa.

Toro inquieto

9° Toro: purtroppo sarete inquieti, però utilizzerete questa “turbolenza” per poter fare qualcosa di più produttivo sul lavoro. State convertendo questo malumore in qualcosa che possa migliorare le vostre finanze.

10° Scorpione: tenderete ad isolarvi e a dare un ridimensionamento alle vostre amicizie. In amore si svilupperà qualche dubbio in merito alle ultime settimane, anche se la situazione sarà meno grave di quella che appare.

11° Sagittario: questa giornata sarà piuttosto ferma anche sul lavoro, e per adesso gli affari potrebbero non girare nel verso giusto. Ci sarà qualche piccola incombenza sul piano burocratico da risolvere al più presto.

12° Pesci: qualche amicizia potrebbe rivelarsi essere molto deludente, e potrebbe essere un vero e proprio colpo per voi che siete abituati a pensare sempre con una prospettiva ottimista.

Dovrete rivedere le vostre priorità.