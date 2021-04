Secondo le previsioni dell'oroscopo del 30 aprile 2021, i nati sotto il segno del Toro dovrebbero accettare dei rifiuti. Gli Scorpione sono un po' agitati, mentre Vergine e Bilancia sono in gran forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i "no" sono una cosa che proprio non riuscite ad accettare. Tuttavia, nella vita capita spesso di dover sottostare a dei rifiuti e non resta da fare altro che accettarli e andare avanti. Non lasciatevi abbattere da qualche piccolo intoppo.

11° in classifica Leone: il lavoro potrebbe procedere un po' a rilento.

Dopotutto è venerdì e la vostra mente è già volata al fine settimana. Ad ogni modo, se avete delle cose da sbrigare, fatelo quanto prima e non tergiversate.

10° in classifica Gemelli: lottare contro i mulini a vento non vi porterà da nessuna parte. L'Oroscopo del 30 aprile 2021 vi esorta a fare chiarezza nella vostra mente e nel vostro cuore. Cercate di mantenere la calma e di non essere irascibili per ogni opinione contraria alla vostra.

9° in classifica Cancro: la giornata odierna procederà un po' a rilento. Vi sentite stanchi e spompati su tutti i fronti e questo potrebbe influire negativamente anche sul vostro rendimento professionale. Prendetevi un momento per staccare la spina o finirete per fare solo peggio.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Acquario: questo non è un periodo molto semplice per voi. Vi sentite attanagliati da mille domande e mille dubbi sul vostro futuro. Se state mettendo in discussione delle certezze, cercate di valutare attentamente la questione in modo da non fare scelte azzardate.

7° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 30 aprile 2021 vi esorta a non darvi per vinti.

Se qualche intoppo vi ha spinto a cambiare alcuni programmi che avevate in mente, non abbiate timore. Nella vita tutto accade per una ragione.

6° in classifica Scorpione: qualche piccola tensione in campo sentimentale potrebbe rendere un po' altalenante il vostro umore. Ad ogni modo, cercate di mantenere la concentrazione in campo professionale e risolvete le questioni in sospeso con il partner.

5° in classifica Pesci: non lasciatevi scoraggiare sai pareri negativi. La vita è nelle vostre mani e solo voi potete sapere quello che vi fa stare bene. Seguite il vostro cuore e non lasciatevi condizionare dai consigli altrui, specie per quanto riguarda le questioni di cuore.

Oroscopo 30 aprile dei segni più fortunati

4° in classifica Ariete: i single avranno delle belle opportunità di allargare la cerchia di conoscenze. Malgrado il periodo storico non favorisca molto i rapporti sociali, voi sapete certamente come fare per crearvi delle occasioni.

3° in classifica Capricorno: in campo lavorativo ci sono delle questioni a cui badare, ma le cose cominciano a girare nel verso giusto. Siete molto impegnati e questo vi aiuta anche a tenere la mente occupata.

Per quanto riguarda i sentimenti, invece, sono favoriti gli incontri.

2° in classifica Vergine: buon momento per l'amore. L'Oroscopo del 30 aprile vi esorta a farvi avanti. I nati sotto questo segno sono dotati di un bel carisma, pertanto, approfittatene per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi anche in campo professionale.

1° in classifica Bilancia: recupero da record per i nati sotto questo segno. La giornata si prospetta davvero positiva sia sul fronte lavoro sia su quello sentimentale. Le condizioni per emergere ci sono tutte, naturalmente, starà a voi darvi da fare per brillare come delle stelle.