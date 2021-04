Secondo l'oroscopo del 29 aprile 2021 i nati sotto il segno del Sagittario dovrebbero dedicare un po' di tempo in più a se stessi. Contraddizioni per Capricorno e ripresa per Pesci e Cancro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: cercate di allentare la tensione facendo un po' di attività fisica. Lo sport è una cosa fondamentale per tenere alto l'umore e il vostro corpo in salute. In campo professionale potrebbero nascere degli intoppi, portate pazienza.

11° in classifica Capricorno: un progetto a cui state lavorando da parecchio potrebbe faticare a decollare.

Non abbiate paura e timore di osare. Ad ogni modo, è necessario essere anche molto pazienti in questo periodo e, soprattutto, parsimoniosi. Investite il denaro in modo sensato.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del giorno 29 aprile 2021 denota una giornata un po' fiacca. Se ci sono state delle incomprensioni di recente, forse è meglio non tirare troppo la corda. Sarebbe opportuno essere un po' più flessibili e lasciarvi scivolare le cose addosso.

9° in classifica Bilancia: attenti a guardarvi le spalle. Qualcuno potrebbe non giocare in modo propriamente corretto nei vostri confronti, pertanto, non lasciatevi prendere alla sprovvista. Per quanto riguarda la sfera emotiva, invece, mettete da parte l'orgoglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: il momento è favorevole in amore per alcuni di voi, nello specifico, per i più intraprendenti e loquaci. Non lasciatevi intimidire da quelli che proveranno a mettervi i bastoni tra le ruote. In campo lavorativo, invece, è opportuno essere cauti e non fidarsi di tutti.

7° in classifica Scorpione: qualche piccola tensione in amore potrebbe essere allentata in questi giorni grazie ad un po' di tempo libero da trascorrere insieme. Non tralasciate mai nessun dettaglio sul lavoro. Anche la cosa più banale potrebbe, invece, essere importante.

6° in classifica Acquario: l'oroscopo del 29 aprile vi esorta ad essere un po' più rilassati.

Quello che state vivendo non è certamente il periodo più sereno della vostra vita, ad ogni modo, le cose non vanno neppure così male. Per tale motivo, cercate di mantenere un equilibrio.

5° in classifica Leone: in campo professionale potrebbe esserci una svolta. Attenti agli accordi che chiuderete nell'imminente futuro, in quanto potrebbe riservare qualche colpo di scena. L'amore è stato trascurato fin troppo, adesso è tempo di recuperare.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Gemelli: se siete indecisi su una scelta, lasciatevi consigliare da chi è più esperto di voi. Non lasciate nulla in sospeso e risolvete al più presto tutte le vicende che necessitano della vostra attenzione e del vostro impegno.

3° in classifica Toro: il sesto senso potrebbe rivelarsi di grande aiuto per venire a capo di alcune situazioni. Lasciatevi consigliare dal vostro istinto perché, specie in questo periodo, si rivelerà infallibile. In amore, invece, è meglio essere più premurosi.

2° in classifica Cancro: buon momento per le attività e per i nuovi inizi. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, datevi da fare perché potrebbero esserci dei risvolti interessanti entro il prossimo mese. Ad ogni modo, l'estate sarà decisamente più proficua sotto questo punto di vista.

1° in classifica Pesci: prima posizione conquistata con sudore e con fatica per i nati sotto questo segno. Secondo l'oroscopo del 29 aprile, il lavoro procede abbastanza bene, così come la vita di coppia.

Se siete single, invece, il periodo è favorevole per cominciare nuove relazioni.