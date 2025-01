L'oroscopo della giornata di domenica 19 gennaio annuncia un Toro sicuro di sé nelle proprie mansioni lavorative, invece, mille pensieri renderanno il lavoro del Leone fitto d'impegni. I nati sotto al segno dello Scorpione lavoreranno in modo costruttivo al lavoro, mentre i Pesci ritroveranno l'intesa con il partner.

Previsioni oroscopo domani 19 gennaio 2025 e classifica

Ariete: sarà una domenica sottotono in amore. Questo cielo vedrà la Luna in opposizione dal segno della Bilancia, che potrebbe darvi qualche grattacapo con il partner. Se siete single concentratevi per il momento sul vostro benessere.

Riguardo al lavoro, il vostro umore non sarà così entusiasmante. Se commettete degli errori però, non dovrete cercare di avere ragione a tutti i costi. Voto - 6️⃣

Toro: quando qualcuno v'impedisce di lavorare a modo vostro, non la prenderete sempre benissimo. Lavorare ai vostri progetti in questo momento significherà molto per voi, ragion per cui, cercherete sempre di dare il meglio, anche con la vostra sicurezza. In amore Venere in sestile tenterà il vostro rapporto con dolci emozioni, che alimenteranno un rapporto solido e appagante. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve rialzo in questa domenica di gennaio. La Luna porterà benessere nel vostro rapporto, ma non risolverà eventuali conflitti in corso.

Se siete single badate bene al vostro atteggiamento verso le persone a voi più care. In campo professionale potrete mettere insieme buoni progetti lavorativi, ma non dovrete avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di domenica meno coinvolgente dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura potrebbe alterare il vostro umore, portando un po’ di malessere tra voi e la persona che amate.

In ambito professionale avrete buone energie, ma non abbiate troppa fretta nel realizzare le vostre mansioni. Valutate bene le idee che arriveranno. Voto - 7️⃣

Leone: questa domenica sarà fitta d'impegni. Avrete mille pensieri per la testa, e non sarà facile portare tutto a termine senza scendere a compromessi. Bene invece i sentimenti grazie alla Luna in sestile, che vi terrà attivi e sentimentali a sufficienza nei confronti del partner.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo complicato in amore a causa di Venere opposta. Questo cielo descrive un momento in cui non dovreste mai avere troppa fretta di fare e di realizzare, senza prima confrontarvi con il partner. Sul fronte professionale sarete capaci di mettere in pratica le vostre idee grazie a Mercurio, e portarle al successo. Voto - 7️⃣

Bilancia: una bella Luna in congiunzione alimenterà questa serena domenica di gennaio. Con il partner scorrerà una bella intesa: sarà davvero piacevole trascorrere qualche momento in più con la persona che amate. Sul posto di lavoro invece dovrete fare attenzione alle scelte che prenderete per i vostri progetti, considerato Mercurio e Marte in cattivo aspetto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti alla persona che amate. Nel lavoro adotterete un approccio costruttivo nei vostri progetti grazie a Marte e Mercurio favorevoli, centrando spesso ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: attenzione al vostro modo di reagire nei confronti del partner in questo periodo, spesso impulsivo. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in quadratura non aspettatevi momenti di grande intesa. Nel lavoro troverete soluzioni efficaci per le vostre mansioni, che vi permetteranno di poter dire la vostra nel vostro settore. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo durante questa domenica di gennaio.

La Luna potrebbe mettere in luce alcuni limiti del vostro rapporto, che richiederanno pazienza e comprensione per essere risolti. In ambito lavorativo saprete gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio, con risultati soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: questa domenica di gennaio si rivelerà piacevole e affiatata in ambito amoroso. Il rapporto con il partner sarà pieno di emozioni, soprattutto se sarete capaci di alimentarlo con delle novità. Sul posto di lavoro alcuni progetti richiederanno pazienza, ma il successo che potrebbero garantirvi sarà impagabile. Voto - 8️⃣

Pesci: ora che la Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, ritroverete una buona intesa con la persona che amate nel prossimo periodo. Se siete single approfittatene per conoscere meglio la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro prenderete seriamente le vostre mansioni, dimostrandovi sempre abili in quel che fate. Voto - 9️⃣