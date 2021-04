L'oroscopo del 7 aprile 2021 denota una giornata particolarmente energica per Ariete. Grandi opportunità per Leone, mentre Acquario e Sagittario sono sottotono.

Oroscopo ultimi 4 segni

12° in classifica Acquario: battuta d'arresto per gli Acquario. Dopo una Pasqua e una Pasquetta abbastanza positive, arriverà un periodo di dubbi. Se siete incerti su una decisone importante da prendere, ascoltate i consigli delle persone care, ma poi agite seguendo sempre ciò che dicono la vostra testa e il vostro cuore.

11° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno perdono qualche posizione nella giornata odierna.

L'Oroscopo del 7 aprile 2021 denota una giornata un po' contraddittoria. La vostra mente vorrebbe cimentarsi in mille cose, ma le circostanze non saranno accomodanti. Questo potrebbe generare un po' di nervosismo.

10° in classifica Toro: i tira e molla non fanno certamente per voi. Questo è il periodo delle decisioni e della sincerità. Non amate trovarvi in situazioni altalenanti, per voi esiste o il bianco o il nero. Ad ogni modo, talvolta è importante prendere i considerazione anche le sfumature.

9° in classifica Capricorno: non demordete, chi insiste, conquista. Se in campo professionale vi sembrerà che le cose non stiano prendendo la giusta piega, presto ci saranno novità. Una proposta potrebbe arrivare dal nulla e sconvolgere considerevolmente i vostri piani.

Siate pronti a tutto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: smettetela di titubare, specie in campo professionale. Nel lavoro è opportuno apparire sempre sicuri e decisi. Naturalmente, non dovete ergervi a tuttologi, in quanto il rischio di commettere delle gaffe è dietro l'angolo.

7° in classifica Gemelli: leggera ripresa per i nati sotto questo segno.

Dopo aver trascorso dei giorni un po' sottotono, l'oroscopo del 7 aprile 2021 denota una giornata particolarmente energica. Concentratevi di più sui doveri e meno sui piaceri. Nella vita bisogna impegnarsi e lavorare sodo per ottenere risultati soddisfacenti.

6° in classifica Scorpione: meglio non lasciare nulla al caso. Cercate di essere precisi e meticolosi nel vostro lavoro.

Siate, invece, un po' più flessibili per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non bisogna ostinarsi a tutti i costi ad avere ragione.

5° in classifica Vergine: guai a chi proverà a mettersi tra voi e i vostri obiettivi. In questo periodo siete estremamente ostinati e determinati. Riuscirete a guardare avanti come dei treni a tutta velocità, pertanto, è altissimo il rischio di calpestare tutto ciò che ostruirà il vostro passaggio.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Bilancia: periodo tutto sommato positivo per i nati sotto questo segno, Nel lavoro bisogna tenere sempre gli occhi ben aperti, specie se ricoprite posizioni di leadership. Molte persone potrebbero ambire al vostro posto, pertanto, è opportuno prestare molta attenzione.

In amore, invece, si fanno progressi per i single.

3° in classifica Leone: datevi da fare per portare a termine un obiettivo. Per alcuni di voi ci sono in ballo delle grandi cose, pertanto, è opportuno non abbassare mai la guardia. Allo stesso tempo, però, è necessario non trascurare le persone a cui tenete, potrebbero stancarsi.

2° in classifica Cancro: splendido momento per quanto riguarda le emozioni. L'oroscopo del 7 aprile 2021 denota una giornata all'insegna delle passioni e dell'amore. Se vi piace qualcuno e non sapete se dichiararvi o meno, prendete il coraggio a due mani e fatevi avanti.

1° in classifica Ariete: prima posizione per i nati sotto questo segno. A partire da oggi comincerà una fase d'ascesa dal punto di vista professionale.

Per quanto riguarda i sentimenti, invece, siete un po' troppo concentrati sul lavoro, quindi potreste lasciarvi sfuggire qualche incontro interessante. Occhi ben aperti.