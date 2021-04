Le previsioni dello zodiaco del 6 aprile 2021 denotano una giornata un po' agitata per Toro, Pesci e Gemelli. Leone, Bilancia e Vergine sul podio.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: i nati sotto questo segno stanno vivendo sulle montagne russe. Un giorno vi sentite al settimo cielo, il giorno dopo all'inferno. Questo perché non avete dei punti saldi nella vita. Cercate di fare un po' di chiarezza e di dare priorità alle cose che contano davvero.

11° in classifica Pesci: l'Oroscopo del 6 aprile denota una giornata particolarmente agitata, specie in mattinata.

A partire dal pomeriggio, invece, ci sarà un lieve miglioramento. Ad ogni modo, prima di poter tirare un sospiro di sollievo bisognerà attendere qualche giorno.

10° in classifica Gemelli: i rapporti di coppia potrebbero risentire di qualche momento di turbamento. Se non siete stati sinceri in passato, adesso potreste pagarne le conseguenze. Siate più limpidi sia con voi stessi, sia con le persone che vi circondano.

9° in classifica Acquario: non lasciatevi abbattere da qualche piccolo rifiuto. Se le cose non stanno andando esattamente come vi eravate immaginati, non è un problema. Talvolta le cose accadono per una ragione, pertanto, cogliete il positivo anche dalle cose che vi sembrano negative.

Previsioni astrali 6 aprile, posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: giornata sicuramente migliore rispetto a quella appena passata. Dal punto di vista sentimentale dovete fare i conti con un problema. Se ci sono delle incomprensioni, è necessario parlarne e chiarire ogni cosa. Nel lavoro, invece, ci sono dei risvolti positivi.

7° in classifica Capricorno: i nati sotto questo segno perdono qualche posizione rispetto a ieri. L'oroscopo del 6 aprile denota una giornata dalle emozioni un po' altalenanti. Vi lasciate molto influenzare dallo stato d'animo delle persone che vi circondano, pertanto, se attorno a voi si respira tristezza, anche voi sarete dello stesso umore.

6° in classifica Cancro: non è il momento di battere la fiacca nel lavoro. Se siete in attesa di un cambiamento, datevi da fare affinché esso si verifica. Nulla è da dare per scontato e, soprattutto, nulla è dovuto a nessuno.

5° in classifica Ariete: dopo alcune giornate un po' sottotono, a partire da oggi ci sarà una bella ripresa . Sia dal punto di vista psicologico, sia fisico, ci sarà una ripresa. Approfittate di questo momento positivo per pensare al futuro e fare progetti costruttivi.

I segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: buoni risvolti in campo professionali. I sacrifici fatti fino a questo momento vi saranno ricompensati molto presto. Se avete un progetto in ballo da un po' di tempo non demordete e continuate a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

3° in classifica Vergine: amate circondarvi delle persone a cui tenete, che essi siano parenti o amici non ha importanza. Spesso siete portati a reputare l'amicizia al pari dell'amore, pertanto, gli date la stessa importanza. Nel lavoro, invece, siete molto intraprendenti.

2° in classifica Bilancia: oggi siete in gran forma. La mattinata si prospetta estremamente produttiva, pertanto, cercate di svolgere in questa parte della giornata le cose più impegnative. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, essi la faranno da padrone tra oggi e domani.

1° in classifica Leone: prima posizione per i nati sotto questo segno. A partire da oggi comincerete a cimentarvi in una nuova fase di vita, contraddistinta da successi, ma anche da molte responsabilità.

Amate assumere posizioni di leadership, sia nel lavoro sia in amore, specie in questa seconda sfera, però, sarebbe opportuno essere più flessibili.