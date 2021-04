La giornata di venerdì 30 aprile 2021 renderà l'Oroscopo più roseo per i nati sotto i segni del Cancro e della Bilancia, facendo guadagnare loro i primi posti nella classifica. Questa rimarrà piuttosto stabile, soprattutto per i segni che ultimamente si sono trovati agli ultimi posti come il Capricorno e i Pesci. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

Acquario ancora ai primi posti

1° Cancro: ciò che vi starà più a cuore sarà la sintonia in famiglia, la tenerezza con il partner e l'affinità con le amicizie. Questa giornata sarà l'ideale per porre ogni tassello nella posizione giusta.

2° Bilancia: questa giornata sarà la migliore della settimana, grazie essenzialmente all'atmosfera sempre più stabile della vostra relazione amorosa. La cerchia collaborativa sul lavoro sarà sempre più affiatata.

3° Acquario: finalmente potrete essere più loquaci con la persona amata, aprirvi senza alcuna remora e cercare di far procedere il vostro rapporto nella direzione giusta. Il weekend renderà l'atmosfera più romantica.

4° Leone: questo periodo si presenterà sempre più roseo, complice la grande autostima e l'affinità con il partner che si sta evolvendo. Siate sempre più espansivi, ci potrebbero essere delle ripercussioni positive sul lavoro.

Affari per Ariete

5° Ariete: l'incremento degli affari vi porteranno a dare un nuovo assetto alla vostra posizione di stampo professionale, anzi, potrete finalmente fare un giro di vite che probabilmente avete atteso da tanto tempo a questa parte.

6°Vergine: gli affari conosceranno una stabilità come non si presentava da tanto tempo, ma potrete anche avviare un dialogo costruttivo con il partner o con una amicizia che non vedevate da molto.

7° Gemelli: finalmente potrete lasciarvi andare a un investimento che potrebbe fare la differenza per quel che riguarda l'aspetto lavorativo (ma anche tutti gli ambiti in generale).

8° Scorpione: amore stabile. Vi renderete conto che non ci saranno troppi alti e bassi in amore, ma allo stesso tempo non farete molto per cambiare la situazione. Al momento avrete molto più a cuore la vostra situazione lavorativa e finanziaria.

Toro nervoso

9° Toro: un intoppo sul lavoro vi creerà del nervosismo, ma alla fine dei conti ogni cosa sta procedendo per il meglio, quindi sarà meglio evitare lo stress per poter incrementare gli affari e le situazioni di guadagno.

10° Pesci: troppi pensieri recentemente vi hanno scossi in modo particolare, dunque vi sentirete sempre meno dediti alle faccende lavorative. State tendendo sempre di più a chiudervi in voi stessi, anche nei confronti della famiglia.

11° Sagittario: vi sentirete molto inquieti e pieni di incertezze, soprattutto sul piano amoroso. Recentemente avete procrastinato determinate decisioni, e questo tende ad isolarvi per un po' dal mondo circostante.

12° Capricorno: non sentirete in voi lo slancio emotivo che ora potrebbe servirvi per osare di più nel mondo del lavoro. Questa mancanza di intraprendenza potrebbe non durare così a lungo come potreste pensare.