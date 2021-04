Per il segno del Leone, in questo maggio del 2021 ci sarà un Oroscopo irto di ostacoli, di responsabilità, ma che si rivelerà anche supportato dalla fortuna, seppure piccola, di Venere. In amore fiorirà una nuova maturità, che però non riguarderà l'aspetto passionale. Una salute ottimale accompagnerà una certa vivacità anche in ambito lavorativo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Leone.

Amore

Entro l'arco della prima settimana si avvertirà una congiunzione astrologica che aspettavate da tempo, ovvero quella fra Venere e Mercurio.

Questo garantirà una dose considerevole di romanticismo e di comunicazione, praticamente essenziali se avete in mente di approcciarvi al partner portandogli delle novità. Il lato passionale potrebbe essere in stallo per qualche tempo, e lo stesso varrà per i single che, in questo momento, non esprimeranno tutto il proprio magnetismo. Sul piano degli affetti in generale ci sarà sintonia, voglia di condivisione soprattutto in famiglia e una grande propensione a collaborare attivamente nei momenti di difficoltà.

Lavoro

Venere e Mercurio faranno il proprio dovere anche per quel che riguarda la sfera lavorativa, ma purtroppo Giove in opposizione potrebbe creare problemi, e neanche pochi. Però andare controvento per voi potrebbe costituire un problema irrilevante, perché siete dei combattenti per natura e spesso ci sono situazioni che sapete risolvere anche senza troppo sforzo.

Ci saranno alcune responsabilità a cui dover far fronte, e anche in questi casi vi darete da fare.

Non ci saranno solo spese per la famiglia, ma potrete anche rendervi qualcosa decisamente più semplice con un acquisto importante. Anche una collaborazione sarà ben accetta, soprattutto alla luce di un progetto con tanti obiettivi in comune.

La condivisione inoltre potrebbe portare allegria a voi e a chi vi circonda.

Fortuna e salute

Purtroppo alcune occasioni che si presenteranno saranno soltanto dei lievi miraggi a cui non dovete prestare ascolto.

Giove sarà in opposizione e Saturno vi richiamerà a molte sfide che vi sono sempre state piuttosto scomode, dunque gli unici appoggi saranno appunto Mercurio e Venere, i quali vi daranno supporto nelle situazioni più ardue da affrontare e in quelle che altrimenti potrebbero non essere risolte nell'immediato.

Le energie (con Marte accanto a voi) non mancheranno affatto, quindi potrete dedicarvi allo sport anche più facilmente, nonché agli hobby, e sperimentare nuove prospettive che potrebbero anche darvi idee sempre utili per l'ambito professionale.