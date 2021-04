Nel mese di maggio sul piano astrologico ci saranno quattro cambiamenti planetari rilevanti: Giove il 14 maggio passerà dai gradi dell'Acquario ai Pesci, nel frattempo Mercurio, Venere e il Sole si sposteranno dall'orbita del Toro ai Gemelli, rispettivamente il 5, 10 e 21 maggio.

Oroscopo mensile, riguardante lavoro e fortuna, favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Acquario e Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: novità professionali. La strada lavorativa è stata impervia per i segni d'Acqua, Pesci in primis, durante gli ultimi 40 giorni ma adesso, con lo sgretolarsi del castrante Stellium in Toro e lo sbarco di Giove nel segno, la situazione tenderà probabilmente ad alleggerirsi.

Ad avere una marcia in più saranno, con tutta probabilità, i nati di prima decade che vedranno giungere al loro cospetto qualche succulenta novità professionale. Giorni fortunati: 6, 7 e 21.

2° posto Leone: finanze in risalita. Saturno, Giove e Urano hanno tenuto sotto scacco il secondo segno di Fuoco dagli sgoccioli del 2020 sino ad aprile, ma a maggio il destino, soprattutto economico e lavorativo, tornerà a sorridere ai nativi. Se da una parte la battaglia astrale tra Urano e Saturno continuerà, dall'altra parte il Grande Malefico perderà la congiunzione di Giove che, il 14 maggio, traslocherà nel neutrale Pesci. Ciò potrebbe tradursi in un ammorbidimento delle lezioni saturniane, in particolare per prima e seconda decade, ed una risalita finanziaria non indifferente.

Giorni fortunati: 5, 14 e 18.

3° posto Scorpione: oneri e onori. Nel quinto mese dell'anno i nati sotto il segno dello Scorpione avranno buone chance di mutare il loro modo di rapportarsi al mondo della professione, ma anche al lato ludico del quotidiano. Sarà probabile, difatti, che il secondo segno d'Acqua riuscirà perfettamente ad organizzare le proprie giornate col giusto equilibrio tra divertimento e mansioni pratiche o lavorative da ultimare, così da scongiurare lo stress e far felici anche le persone care.

Giorni fortunati: 16, 25 e 26.

I mezzani

4° posto Cancro: sospiro di sollievo. Sebbene la panacea di tutti i mali astrali non sarà Giove nel loro Elemento da metà mese, i nati Cancro potranno ugualmente tirare un sospiro di sollievo, soprattutto per le possibilità lavorative in vista dell'estate che nasceranno come funghi. Il Grande Benefico, nelle sue ultime due apparizioni nell'opposto Capricorno e nel peregrino Acquario, ha lasciato degli strascichi emozionali da non sottovalutare in casa Cancro, col secondo segno d'Acqua che è scivolato, spesso e volentieri, in un pessimismo acuto.

A maggio, invece, la tendenza a vedere il bicchiere mezzo pieno sarà forte, in particolar modo per i nativi che si sono fatti apprezzare al lavoro nelle ultime due annate. Giorni fortunati: 14, 16 e 17.

5° posto Gemelli: voglia di nuovo. Maggio avrà buone chance di essere un mese in crescendo per i nati Gemelli, soprattutto per la voglia di mettersi in gioco che sembrerà farsi sempre più pressante col trascorrere dei giorni. Quando Mercurio, il 5 maggio, sbarcherà sui loro gradi nel primo segno d'Aria comincerà a farsi strada una flebile insoddisfazione professionale di fondo che, grazie al supporto della Bianca Signora e del Luminare diurno, prenderà sempre maggior vigore. L'exploit sarà, c'è da scommetterci, durante l'ultima settimana del mese, quando i nati Gemelli potrebbero stupire tutti passando da un luogo di lavoro decennale ad una nuova azienda.

Giorni fortunati: 23, 24 e 31.

6° posto Bilancia: puntini sulle "i". Perdendo il supporto gioviale ma guadagnando i benevoli influssi del terzetto Sole-Mercurio-Venere, i nati Bilancia potrebbero godere di un tono umorale decisamente più frizzante ma, al contempo, risulteranno meno concilianti con capi e colleghi. La terza decade, durante i primi dieci giorni del mese, preferirà probabilmente mettere i punti sulle "i" con alcuni superiori, così da evitare che alcuni malintesi avvenuti lo scorso mese possa continuare ad urtare la tranquillità nell'ambiente lavorativo. Giorni fortunati: 18, 25 e 31.

7° posto Ariete: cercasi pazienza. "Ogni cosa a suo tempo" dovrebbe essere il mantra mensile di casa Ariete, perché i nativi, seppur favoriti da un conciliante parterre planetario, tenderanno a bruciare le tappe professionali con la veemenza che li contraddistingue.

La voglia di rivalsa, malgrado sarà imponente, sarebbe meglio che il primo segno di Fuoco la tenga a bada, magari dedicando parte della giornata alla pratica meditativa camminata. Questa particolare tecnica di meditazione viene praticata mentre il corpo è in movimento e si adatterebbe perfettamente al dinamismo nativo. Giorni fortunati: 8, 19 e 27.

8° posto Sagittario: dosare le energie. Il mese che si appresteranno a vivere i nati Sagittario si prospetta, con tutta probabilità, impegnativo, sia sotto il profilo mentale che fisico. L'appannamento d'idee ed intenti che terrà banco, per la prima decade, dal 5 maggio in poi potrebbe spingere il terzo segno di Fuoco ad assumere un controproducente mood burbero nel luogo lavorativo.

Marte in caduta ed il duetto Sole-Venere opposto, invece, avranno buone possibilità di rendere scarno il bottino energetico nativo. Considerando queste avversità astrali, il terzo segno Mobile dovrebbe dosar con dovizia le poche energie a disposizione e, non meno importante, provare a soprassedere alle manchevolezze altrui. Giorni fortunati: 3, 19 e 27.

9° posto Capricorno: incerti. Alla stregua di un segno Fisso, i nati Capricorno parranno essere quanto mai assetati di certezze lavorative nel mese di maggio, ma dovranno fare i conti con una realtà ben diversa da quella anelata. L'incertezza regnerà presumibilmente sovrana al lavoro ed anche chi tra i nativi svolge un ruolo manageriale o di spicco potrebbe sentir scricchiolare la seggiola.

Nulla, quindi, dovrà essere lasciato al caso dai nativi, i quali dovranno porre più attenzione all'andamento aziendale e, in caso si prospetti un taglio del personale, agire anzitempo inviando la propria candidatura altrove. Giorni fortunati: 1, 3 e 9.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: insoddisfatti. Il secondo segno di Terra potrebbe affrontare il mese di maggio con una prospettiva totalmente diversa rispetto a marzo e aprile, ovvero una propensione all'insoddisfazione che gli farà scorgere soltanto ciò che non gira come dovrebbe al lavoro. Mercurio e Giove saranno i fautori di questo cambio di visione che, però, sarà bene non intacchi la loro professionalità in alcun modo. I colleghi potrebbero richiedere in più occasioni il loro aiuto ed i capi affibbiargli mansioni poco onorevoli, ma i nativi farebbero bene a fornire il loro supporto sempre e comunque, così da non inimicarsi nessuno.

Giorni fortunati: 20, 22 e 30.

11° posto Acquario: nodi al pettine. La capatina gioviale in Pesci e l'inizio del mese del compleanno per i Gemelli potrebbero sancire un mese controverso e pieno di scambi di vedute per il quarto segno Fisso. I gesti e i comportamenti dei nati Acquario avvenuti da inizio anno a metà maggio, difatti, sembreranno essere analizzati con la lente d'ingrandimento dai vertici aziendali. I nodi, quindi, verranno al pettine ma ciò, com'è facile intuire, non sarà affatto un problema per chi tra loro non ha alcuno scheletro nell'armadio. In questo ultimo caso, infatti, al loro cospetto potranno giungere soltanto complimenti. Giorni fortunati: 3, 4 e 5.

12° posto Toro: bizzosi.

Il nervosismo avrà buone possibilità di essere l'indesiderato compagno di avventure dei nati Toro nel mese di maggio, specialmente per la terza decade del segno che scatterà come una molla alla minima provocazione. Il tallone d'Achille per la prima e seconda decade, invece, sarà presumibilmente rappresentato dall'opaca prima impressione che i nativi faranno una volta stretta la mano ad una nuova figura professionale di spicco. Giorni fortunati: 10, 12 e 29.