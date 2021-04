L'Oroscopo del giorno 8 aprile è pronto a indicare come andrà il quarto giorno della settimana. In evidenza le previsioni zodiacali di giovedì, ovviamente valide per la sestina compresa dalla Bilancia fino a Pesci. Allora, ansiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli valutati dall'Astrologia a massima positività? In questo caso diciamo subito che i migliori in assoluto tra quelli in analisi, a questo giro, risultano essere Scorpione, Sagittario e Pesci, trio considerato in periodo da cinque stelle. Una certa attenzione dovranno intanto avere questo giovedì gli amici nativi in Bilancia, purtroppo pronosticati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo dell'8 aprile su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 8 aprile

Bilancia: ★★★. Non sarà agevole portare a buon fine questa parte della settimana, con un giovedì valutato "sottotono". In amore, l'oroscopo del giorno ai nativi del segno indica che potrebbero venire alla luce inaspettatamente piccoli problemi sentimentali. Nulla che non possiate risolvere, però: basterà un gesto gentile, un segno di rispetto e di disponibilità al dialogo per scongiurare uno scontro non voluto con la persona che amate. Single, anche per voi le ostilità di una parte del firmamento non faranno di certo bene ad eventuali approcci amorosi.

Il periodo non sarà dunque dei più facili: se doveste trovarvi a corto di argomenti, defilatevi pure tranquillamente dalla situazione. Nel lavoro invece, non riuscirete a fare ciò che avevate programmato e, se non scenderete un po' a compromessi mostrandovi più flessibili, resterete delusi.

Scorpione: ★★★★★. L'Astrologia del momento indica che partirà certamente "alla grande" questo vostro giovedì a metà della settimana.

In amore, eccellente sarà l'intesa di coppia per chi ha una storia felice in corso. Farete faville grazie ad un fascino indiscusso. In coppia, Venere in sestile a Giove e Marte, nel frangente speculare positiva al segno, sarà totalmente dalla vostra parte. Non disperate, dunque, se le dimostrazioni di affetto tardassero ad arrivare, l'attesa renderà tutto più bello e romantico.

Single, qualunque sia la vostra situazione chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio, vedrete che sicuramente si avvererà in men che non si dica. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero predice un momento favorevole. Se saprete essere accorti giocando bene le vostre carte le stelle vi affineranno la mente amplificando l'ambizione e la voglia di vincere.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 8 aprile al Sagittario indica il probabile arrivo di una giornata davvero straordinaria su molti fronti, in primis in quello sentimentale. Infatti, in amore le stelle consigliano di organizzare questa giornata a vostro piacimento, cercando di dedicare maggiori attenzioni alle persone amate. Una piacevole situazione/notizia porterà aria nuova nei rapporti affettivi (famiglia, amici...).

Avrete tra le mani un’occasione unica in grado di porre fine ad uno spiacevole malinteso. Single, cercate di esprimervi con parole sincere, solo così riuscirete a comunicare tutta la vostra passionalità. In serata vi sentirete incontrollabili, capaci di osare l'impossibile: vi divertirete!. Nel lavoro, le prospettive astrali sono ottime. I nuovi contatti potranno favorire successi concreti, anche con sviluppi inattesi su situazioni passate. In generale sarete sereni e rilassati, gioendo delle cose che state facendo.

Oroscopo e stelle di giovedì 8 aprile

Capricorno: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì indicano un periodo buono in parte, quello centrale del periodo. Invece l'inizio e la fine potrebbero essere influenzati da dissonanze astrali di una certa importanza.

La giornata di fine settimana in generale sarà discreta, soprattutto in amore: quel che non vi mancherà sicuramente, sia in questa giornata che la successiva, sarà l'entusiasmo. In molti sarete carichi e ben felici di trascorrere del tempo insieme alle persone che amate allo scopo di risolvere eventuali questioni aperte. Single, vi attendono emozioni molto intense in campo amoroso, perché qualunque sia la vostra condizione sarete gettonatissimi. Nel campo lavorativo una configurazione astrale molto intensa vi renderà più che mai decisi e combattivi. Parlerete con franchezza senza curarvi della reazione emotiva di chi vi circonda. Forse raggiungerete l'obiettivo che vi siete posti: quello di rilassarsi pensando solo a se stessi.

Acquario: ★★★★. In arrivo un giovedì 8 aprile sereno ma allo stesso tempo discreto e senza fronzoli. La giornata in questo caso invita a sfoderare senza timore quel vostro risaputo savoir-faire, senz'altro vedrete arrivare piccole ma significative soddisfazioni. In amore, l'oroscopo sulla giornata invita alla riflessione: qualcosa di inaspettato vi farà sorridere spazzando via tutte le vostre insicurezze. Le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita affettiva: riceverete tante effusioni e tenerezze come non succedeva da tanto tempo. Per i single, intanto, nuove avventure in vista? Diciamo che la possibilità c'è, come anche il rischio di prendere una sbandata per nulla! Quindi occhio a quello che andrete a mettere in ballo prossimamente.

Il lavoro invita a diluire nel tempo gli impegni in surplus, evitando di sovraccaricarvi troppo. Ora che siete vicini alla realizzazione di qualcuno dei vostri progetti sarebbe sbagliato esagerare con altre attività meno necessarie.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 8 aprile, preannuncia una giornata davvero ottima per fare e disfare. Questa parte centrale della settimana non sarà difficile da affrontare, nemmeno per coloro con questioni pesanti "sul groppone". In amore, buone nuove per voi nativi: amicizia e sentimenti andranno finalmente a braccetto; dopo essersi studiati per un po', troveranno un punto di equilibrio. Un nuovo hobby piacerà sia ai vecchi amici che viceversa: stavolta finalmente vi sentirete in pace con voi stessi e con gli altri.

Ottime saranno le probabilità di fare incontri imprevisti, specialmente se siete cuori solitari in cerca d'amore. Quasi certamente sarete in grado di catturare l'attenzione di una persona "speciale": non emozionatevi ma giocate bene le vostre carte. In merito al lavoro, avrete la possibilità di percorrere strade diverse e inusuali, scoprendo di possedere altri talenti e predisposizioni creative.

Classifica 8 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 8 aprile risalta l'ottimo momento riservato dall'Astrologia a cinque segni. Al primo posto nella classifica generale, a svettare tra tutti i dodici segni, il Cancro, segno super-favorito da una splendida Luna in Pesci.

A fare da spalla al sensibile segno primo in classifica, Leone, Scorpione, Sagittario e Pesci - notare la presenza degli altri due simboli astrali di Acqua (Scorpione e ovviamente Pesci): la fortunata quartina appena citata potrà contare su una favolosa giornata a cinque stelle. Scopriamo il resto delle valutazioni nella scaletta seguente.

Le stelline di giovedì 8 aprile: