L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 aprile è pronto a mettere in chiaro come saranno i giorni da lunedì a domenica prossimi ad arrivare. In primissimo piano, oltre alle predizioni astrologiche, le pagelle con le stelline relative ai segni della prima sestina. A chi non avesse ben chiaro quali sono i segni della prima metà dello zodiaco, ricordiamo che ne fanno parte i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora cosa aspettarsi dalle stelle? Gli studi interessanti le effemeridi del periodo senza dubbio vedono super-favoriti, tra i sei appena citati, l'Ariete (voto 8) con il Leone (voto 8).

Buono il periodo in analisi anche per Cancro (voto 7) e Vergine (voto 7) a seguire a ruota i sopracitati segni in classifica provvisoria. Stabile, ma immerso nella più assoluta normalità, il periodo per Toro (voto 6) alla pari di Gemelli (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì 5 a domenica 11 aprile, ovviamente subito dopo la consueta analisi sui prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare voce alle previsioni dell'oroscopo della settimana analizzando le giornata da lunedì a domenica, ci preme dare le solite info sugli imminenti nuovi transiti lunari. Il periodo in analisi prevede in totale tre tappe, messe in conto al periodo per questa settimana.

La Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria già da questo lunedì 5 alle ore 15:03 darà inizio al primo dei tre transiti. Un nuovo cambio di settore messo in atto dall'Astro d'Argento arriverà mercoledì 7 aprile alle ore 22:30, ad opera della Luna in Pesci. L'ingresso della Luna in Ariete prevista per sabato 10 aprile segnerà di fatto la fine dei tour settimanali attribuiti alla Luna.

Per dovere di cronaca ci preme segnalare un transito astrale importante, anche se non direttamente imputabili alla Luna. Lunedì 5 aprile osserveremo nel firmamento il passaggio di Mercurio in Ariete.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Settimana performante in molti frangenti, specialmente nelle cose riguardanti la famiglia o le questioni di lavoro.

In primo piano però, sopra tutto e tutti, il comparto relativo ai sentimenti: curiosi di sapere il motivo? Certamente quasi tutto il merito sarà da riconoscere alla Luna, presente nel segno sabato 19 aprile, di conseguenza arriverà anche la vostra bella "top del giorno". Altrettanto ottime, altresì, saranno le giornate super-positive di lunedì 5 (Mercurio nel segno), martedì 6 e domenica 11 aprile, portando in regalo cinque ottime stelline cadauna. Invece mercoledì 7 aprile farà segnare solo quattro stelle di routine, pur sempre desiderabile rispetto a quelle dell'8 e del 9 aprile, rispettivamente con due stelle da "ko" e con le meno peggio tre stelline inerenti ai periodi "sottotono".

Il riscontro settimanale di competenza dell'Ariete:

Top del giorno sabato 10 aprile - Luna nel segno;

sabato 10 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 5 (Mercurio nel segno), martedì 6 e domenica 11;

★★★★ mercoledì 7 aprile;

★★★ venerdì 9 aprile;

★★ giovedì 8 aprile.

♉ Toro: voto 6.

Decisamente routinario il periodo in arrivo per molti del segno. Il periodo sarà messo sotto da pianeti non troppo affabili, pronti a dare qualche grattacapo in più. Intanto lunedì 5, giovedì 8 e venerdì 9 saranno due giornate immerse nella più totale delle routine, perciò valutati a quattro stelle. Tra le giornate migliori, martedì e mercoledì saranno ampiamente favorevoli, classificate con le cinque stelle delle giornate al "top". Proseguendo, ecco arrivare "la giornataccia", quella relativa al periodo "sottotono": tre stelline sabato 10 aprile. Concludendo il percorso settimanale, il peggiore tra tutti e sette i giorni sarà domenica 11 aprile, considerata solo con due stelline da "ko".

Il responso espresso dalla scaletta con le stelline giornaliera:

★★★★★ martedì 6 e mercoledì 7;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8 e venerdì 9;

★★★ sabato 10 aprile;

★★ domenica 11 aprile.

♊ Gemelli: voto 6.

Settimana di routine, dunque sotto le attese sicuramente, anche se a nostro avviso non sarà affatto un periodo da disdegnare. Infatti, seguendo con attenzione i consigli rilasciati puntualmente nei nostri articoli sull'oroscopo del giorno, troverete sicuramente le giuste indicazioni per limitare eventuali danni. Per adesso vi basti sapere che lunedì e sabato saranno le vostre giornate migliori, logicamente da sfruttare al massimo, senza alcuna riserva. Poi, volendo, martedì 6, venerdì 9 e domenica 11 aprile potrebbero dare l'opportunità di vivere dei periodi si impegnativi, ma con discrete probabilità di arrivare a sera con il sorriso sulle labbra. Unica accortezza, mercoledì e giovedì saranno le uniche due giornate da trattare con massima cautela e tanta "testa", il perché è facilmente intuibile.

La scala di valori interessante le vostre stelline giornaliere:

★★★★★ lunedì 5 e sabato 10;

★★★★ martedì 6, venerdì 9 e domenica 11;

★★★ mercoledì 7 aprile;

★★ giovedì 8 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana a molti dei nativi indica stabilità e discreta positività. Senz'altro la parte finale della settimana sarà certamente da considerare più che buona. Un po' "zoppicante" sarà invece la parte iniziale che andremo subito ad evidenziare, mentre la restante parte centrale del periodo sarà decisamente all'insegna della positività in ogni comparto. I giorni peggiori? In primis quello con due stelle di lunedì 5 aprile, valutato con il "ko", visto le effemeridi non proprio a favore.

Altrettanto poco positiva, anche se leggermente migliore di quella appena citata, la giornata di martedì 6 del mese, preventivata con tre stelle e relativo "sottotono". Da adesso potete iniziare a gongolare: giovedì 8 aprile sarà la vostra "top del giorno" con mercoledì e venerdì da considerare a cinque stelle; certamente positive, ma da vivere con intelligenza ed attenzione sia sabato che domenica, entrambe valutate a quattro stelle.

Il report da lunedì a sabato:

Top del giorno giovedì 8 aprile;

giovedì 8 aprile; ★★★★★ mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★★ sabato 10 e domenica 11;

★★★ martedì 6 aprile;

★★ lunedì 5 aprile;

♌ Leone: voto 8. Settimana certamente interessante, un ''pelino'' sotto quelle migliori rilevate alla testa della classifica.

In questo caso l'Astrologia settimanale consiglia di impostare le cose da fare in base ai giorni migliori. Per quanto riguarda le situazioni sentimentali, ovviamente da usare la giornata di venerdì 9 aprile, giorno considerato al "top". Se non dovesse bastare, pronte da essere utilizzate le giornate a cinque stelle relative a giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 del mese. Da considerare buona, ovviamente con una piccola riserva, la giornata di mercoledì 7 aprile, in questo contesto valutata con le quattro stelle dei periodi normali. Attenzione alle due giornate negative, nello specifico lunedì e martedì!

La scaletta con le stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 9 aprile;

venerdì 9 aprile; ★★★★★ giovedì 8, sabato 10 e domenica 11;

★★★★ mercoledì 7 aprile;

★★★ lunedì 5 aprile;

★★ martedì 6 aprile;

♍ Vergine: voto 7.

In preventivo per voi del segno solo tre giorni fortunati su sette: venerdì, sabato e domenica. L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 aprile profila per tanti nativi un periodo fatto di alti e bassi soprattutto a centro periodo. Siamo pronti a scommettere però che si prepara per voi qualcosa di speciale nelle giornate indicate come a massima positività. Intanto iniziate pure a programmare il periodo, ovviamente mettendo in lista le cose prioritarie posizionandole nei giorni valutati al "top" e invece rimandando a tempi migliori le altre cose secondarie.

La classifica stelline interessante la settimana in oggetto:

Top del giorno domenica 11 aprile;

domenica 11 aprile; ★★★★★ venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5 e giovedì 8;

★★★ martedì 6 aprile;

★★ mercoledì 7 aprile.

