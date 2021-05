Secondo le previsioni dell'oroscopo del 1° giugno 2021 i nati sotto il segno dell'Ariete sono in prima posizione. I Sagittario devono farsi forza, mentre i Capricorno sono in attesa di novità.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: qualche piccolo dissesto in campo sentimentale potrebbe mettere a repentaglio il vostro umore. Oggi è il caso di mantenere la calma. Cercate di essere cauti e di evitare di dire cose delle quali potreste pentirvi.

11° in classifica Bilancia: la razionalità non sarà una cosa particolarmente presente in questo periodo.

Tendete a prendere le decisioni in modo avventato, in quanto siete spinti dalla fretta e dalla voglia di concretizzare i vostri progetti.

10° in classifica Toro: l'Oroscopo del 1° giugno 2021 vi esorta a cominciare con ottimismo l'arrivo di questo nuovo mese. L'estate sarà piena di soddisfazioni per voi, tuttavia, i primi giorni di giugno potrebbero essere un po' tristi pe molti di voi.

9° in classifica Pesci: emozioni forti e piene in questo periodo. Siete un po' confusi dal punto di vista sentimentale e le persone con le quali vi relazionate potrebbero capirlo. In campo professionale, invece, le emozioni vanno messe da parte.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: siete testardi e pieni di voglia di fare.

Difficilmente le persone che vi circondano riusciranno a tenervi a bada e a farvi cambiare opinione. Tuttavia, in certe circostanze è opportuno ascoltare anche il parere di una persona cara.

7° in classifica Scorpione: non lasciatevi travolgere dagli impegni. Cercate di mantenere concentrazione e ordine. Con calma e organizzazione riuscirete a risolvere ogni questione in sospeso, anche quelle più scoccianti da sbrigare.

6° in classifica Acquario: l'oroscopo del 1° giugno 2021 vi esorta a non perdere la calma. Se siete in pieno fermento per l'organizzazione di un progetto importante, è opportuno che non vi lasciate sopraffare dall'ansia e dalla paura di non riuscire a fare tutto.

5° in classifica Capricorno: sul fronte professionale sono in arrivo delle novità.

Avere la mente impegnata è una cosa che servirà molto a superare dei momenti difficili. Non chiudetevi in voi stessi, questo è il periodo adatto per dialogare.

Oroscopo 1° giugno segni fortunati

4° in classifica Cancro: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Le relazioni stabili avranno l'opportunità di riscoprirsi e di andare oltre i piccoli problemi. Anche per i single ci sono delle buone opportunità in arrivo.

3° in classifica Gemelli: l'oroscopo del 1° giugno 2021 vi esorta a darvi da fare sul lavoro e sui vostri progetti. Questo non è il momento di battere la fiacca. I traguardi sono vicini, ma è necessario fare un altro piccolo sforzo per portarli a termine.

2° in classifica Vergine: ottimo momento per l'amore.

Se siete alla ricerca di emozioni forti, potreste trovarle molto presto. Cercate di essere meno rigidi nel relazionarvi a persone che, apparentemente, vi sembrano così lontane dal vostro modo di essere.

1° in classifica Ariete: le stelle sono dalla vostra parte. Questo è il momento di agire e di non fermarvi a pensare ad ogni passo. Seguite il vostro istinto e non preoccupatevi troppo delle conseguenze. Le scelte fatte con il cuore saranno certamente le migliori.