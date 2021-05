Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 31 maggio 2021, i nati sotto i segni della Bilancia e del Leone dovranno essere cauti. Vergine e Cancro, invece, sono in grande forma.

Approfondiamo tutte le previsioni astrologiche giornaliere segno per segno.

Oroscopo, gli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: se i rapporti familiari non sono idilliaci cercate di farvi un'analisi di coscienza. L'Oroscopo del 31 maggio 2021 vi esorta ad essere un po' più razionali e, soprattutto, a non lasciare che glia altri debbano leggere nella vostra mente.

11° in classifica Leone: non intavolate discussioni in questa giornata. Specie nella mattinata potreste essere un po' troppo irruenti. Per tale ragione, se avete degli accordi da chiudere è meglio che rimandiate le trattative al pomeriggio.

10° in classifica Ariete: vi sentite un po' stanchi. Il fine settimana potrebbe essere stato molto impegnativo per alcuni segni, pertanto, adesso sentite il bisogno di riposarvi. Purtroppo, però, una nuova settimana è cominciata, quindi gli impegni continueranno ad essere molti. Mantenete la calma.

9° in classifica Scorpione: è sempre tempo per migliorarsi. Anche se avete raggiunto dei traguardi importanti, è opportuno non battere mai la fiacca. Cercate di lavorare sempre al meglio per raggiungere i vostri progetti sia personali sia professionali.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: siete generosi e altruisti, tuttavia, talvolta il prossimo potrebbe approfittare della vostra bontà. Per non rischiare di rimanere delusi cercate di non partire dal presupposto che tutti si comportino al vostro stesso modo.

7° in classifica Sagittario: l'oroscopo del 31 maggio 2021 vi esorta a sfruttare questo periodo per riorganizzare un po' la vostra vita.

Forse è necessario rivedere alcuni progetti e non lasciarsi sfuggire certe occasioni.

6° in classifica Capricorno: il cuore potrebbe portarvi verso una direzione opposta alla ragione. Tendenzialmente siete spinti ad agire sempre seguendo le emozioni e difficilmente riuscite ad essere razionali. Ebbene, stavolta è meglio cambiare rotta.

5° in classifica Acquario: interessanti risvolti sul lavoro. Questo è il vostro anno. Nei prossimi mesi, infatti, potrebbero arrivare delle belle notizie in tal senso. Anche in campo sentimentale è giunto il momento di agire, basta temporeggiare.

Oroscopo 31 maggio, i primi segni della classifica

4° in classifica Toro: la vita sentimentale procede in modo abbastanza positivo. Ad ogni modo, cercate di non crogiolarvi sugli allori. In questo periodo è importante non trascurare le persone care rischiando di compromettere i risultati raggiunti.

3° in classifica Pesci: la Luna è favorevole, pertanto, l'oroscopo del 31 maggio vi esorta a non lasciarvi scappare certe occasioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, i single possono darsi da fare in quanto non sono escluse sorprese in arrivo.

2° in classifica Cancro: la settimana comincerà nel migliore dei modi. Dopo essere stati un po' turbati a causa di alcune questioni private, d'ora in avanti andrete verso la rinascita. Anche in campo professionale ci sono delle liete novelle in arrivo.

1° in classifica Vergine: le stelle vi assistono, pertanto cercate di essere più spigliati e propositivi, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, bisogna prendere l'iniziativa certe volte, fatelo ora perché sarà difficile resistervi.