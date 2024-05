L'oroscopo dell'amore sostiene che la settimana 13-19 maggio non sarà molto tranquilla per i nativi dei Leone che vivono in coppia. Sotto l’ala protettrice di Venere, i nativi dell’Ariete potranno tentare la carta del ricongiungimento. Per alcuni single della Vergine ci sarà un ritorno di fiamma.

Se volete sapere che cosa hanno pianificato gli astri per voi dal punto di vista amoroso e sentimentale, leggete le seguenti previsioni astrologiche e le pagelle dedicate alla terza settimana di maggio.

Previsioni astrologiche sull'amore per coppie e single, settimana 13-19 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Venere proteggerà le coppie. Questo sarà il periodo ideale per riavvicinarci al partner, per lasciarsi alle spalle i piccoli disaccordi che avete avuto nelle settimane precedenti. Questo vi permetterà di affrontare insieme problemi più seri. Se siete single, sarete coccolati e viziati dalle stelle, che formeranno diversi aspetti armoniosi e vi permetteranno di fare ottime conquiste. Che siate passionali o romantici, sarete in grado di interpretare il ruolo di amante con virtuosismo e successo. Voto: 8

Toro – Il vostro partner sa di poter contare su di voi, ma se continuate a trascorrere più tempo fuori casa, lui o lei potrebbe soffrirne moltissimo.

Spetta a voi prenderne coscienza e modificare il vostro comportamento. Uscite un po’ più tardi, spegnete il cellulare quando state insieme, mettete in atto nuovi progetti di coppia. Se siete single, l’amore che bramate da una vita è ancora molto lontano. Questo cielo astrologico dovrebbe accelerare il suo arrivo. Siate pronti ad accoglierlo.

Voto: 7

Gemelli – Se siete single, Venere in buon aspetto vi renderà più idealisti che mai quando si parla d’amore. Vedrete le vostre passioni da un punto di vista piuttosto cerebrale e metterete la persona che amate su un piedistallo. Darete il meglio di voi stessi e sarete pronti a fare qualsiasi sacrificio per dimostrare il vostro amore.

Se vivete in coppia, trascorrerete un periodo di grande stabilità, caratterizzato da sentimenti autentici e fiducia reciproca. Voto: 8

Cancro – La vita di coppia non sarà molto tranquilla. Questo non vi sorprenderà, visto che Plutone influenzerà il vostro rapporto d’amore. Avrete la tendenza a rimuginare su vecchi rancori e a cogliere il minimo pretesto per scatenare le ostilità, senza che il vostro partner sappia esattamente di cosa lo state accusando. Se siete single, potreste avere bisogno di un amore forte che vi stravolga la vita. Con Mercurio che influenzerà il settore dedicato agli incontri, sarà tutto possibile. Voto: 7

Da Leone a Scorpione

Leone – Nei rapporti di coppia, l'Oroscopo consiglia di non lasciarvi sopraffare da una gelosia ingiustificata.

La vostra possessività rischierà di essere decuplicata da Nettuno in aspetto disarmonico. Se non state attenti, rischiate di scoraggiare il vostro partner. Ricordate che ''la gelosia spegne l’amore come la cenere spegne il fuoco'' (Ninon de Lenclos). Se siete single, in questo periodo preferite vivere avventure di breve durata piuttosto che impegnarvi in una relazione seria. Eppure, non è detto che riuscirete a mantenere il controllo su voi stessi. Voto: 6,5

Vergine – Il vostro partner avrà intenzione di superare sé stesso e a soddisfarvi in campo sessuale. Non accetterete la routine o la mediocrità. Sarete esigenti in questo campo, ma dovete fare molta attenzione a non esagerare e a tenere conto delle esigenze della persona che amate.

In generale, sarebbe meglio fare l’amore spesso ma ogni volta più a lungo. Single, in questa settimana potrebbe verificarsi un ritorno di fiamma che potrebbe stravolgervi la vita. Se questo accade, vi sentirete storditi e strani. Tuttavia, avete l’abitudine di innamorarvi del primo bel cuore che trovate. Voto: 7,5

Bilancia – Con questo aspetto di Nettuno, è probabile che le vostre relazioni d’amore siano in ascesa. Attenzione, però, alle discussioni che riguardano i soldi, che potrebbero portare qualche nuvola nel vostro cielo sereno. Affrontate la questione con cautela, lucidità e diplomazia. Se il vostro cuore è ancora libero dai legami sentimentali, avrete intenzione di buttarvi in qualche avventura di una notte.

Alla fine, però, tutto quello che proverete sarà un doloroso senso di insoddisfazione. Quindi, se incontrate una persona seria e innamorata di voi, tenetevela stretta. Voto: 6,5

Scorpione – Avrete intenzione di confrontarvi con il vostro partner d’amore. Imporrete il vostro punto di vista e lo costringerete a dirvi quello che gli passa per la mente. In seguito, le cose andranno sempre meglio. Single, in questo periodo sarete vivaci, generosi e pieni di belle illusioni. Molti saranno attratti dal vostro solido entusiasmo, ma potreste provare un po’ di delusione in termini d’amore. Voto: 7

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Venere prenderà a cuore la vostra vita di coppia. L’amore prenderà il sopravvento e il vostro cuore batterà all’impazzata.

Passerete dall’estasi mistica alle più pure soddisfazioni erotiche. Approfittate di questa situazione astrologica per eliminare i rimpianti e i rimorsi. Single, questo movimento celeste abbasserà il livello di romanticismo. Sarete meno schizzinosi del solito e più disponibili con gli altri, quindi avrete molte possibilità di fare nuove conoscere e trovare il partner dei vostri sogni. Voto: 7,5

Capricorno – Grazie a questo cielo astrologico fortemente venusiano, farete nuove scoperte sensuali e darete ninfa vitale alla vostra relazione d’amore. Vi aspettano belle sorprese e l’amore continuerà a stuzzicare la vostra curiosità. Le coppie sentiranno il vento che soffia da altrove. Se siete single, vi aspettano giornate ricche di passione ma discrete, in cui cercherete di allontanare dalla vostra vita gli intrusi che cercano di disturbare la vostra intimità e di violare il vostro segreto.

Voto: 8

Acquario – Se siete delle anime solitarie, sotto l’impulso di Venere in ottimo aspetto, sentirete il desiderio imperioso di sposarvi o di vivere una relazione d’amore stabile, e perderete il gusto delle avventure passeggere. Ma dovrete evitare un atteggiamento passivo. Se vivete in coppia, l’impatto di Mercurio difficilmente si farà sentire, accontentandosi di aiutare alcuni di voi a intraprendere un progetto di coppia o una nuova attività lavorativa con il partner. Voto: 7

Pesci – Nella vostra vita di coppia, ritroverete tenerezza e complicità, condite da una bella sensualità. Attenzione, però, a non fare scenate di gelosia con il vostro partner, rischierete di compromettere un rapporto stabile. Se non farete subito ammenda, potrebbero esplodere conflitti. Se siete single, troverete il partner dei vostri sogni nei posti impensati e che frequentate sporadicamente. Voto: 7