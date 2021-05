Nel corso della settimana fra lunedì 17 e domenica 23 maggio 2021 sarà il segno dei Gemelli a detenere la positività astrologica, e i segni di aria avranno delle ripercussioni altrettanto ottimali. Difatti Mercurio e Venere daranno grandi soddisfazioni, e nel weekend si aggiungerà il Sole. Mentre la Luna arriverà nella costellazione della Bilancia, Plutone rimarrà nei gradi del Capricorno e Saturno nella costellazione dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni.

Leone ai primi posti

1° Gemelli: la vostra carriera conoscerà finalmente una salita che potrebbe essere di grande aiuto per le vostre risorse finanziarie.

La fortuna di Venere si percepirà in modo molto più forte grazie alle vostre capacità comunicative supportate da Mercurio. Anche in amore arriveranno dei chiarimenti.

2° Leone: rimarrete in testa per gran parte della settimana, ma sarà bene focalizzarvi sulle giornate iniziali per poter premere sull'acceleratore nel mondo del lavoro. La seconda parte della settimana invece darete maggiore importanza agli affetti e in particolare a qualche incontro che vi farà battere il cuore.

3° Bilancia: all'interno del contesto lavorativo ci sarà molta più sintonia, e con essa la voglia di raggiungere i medesimi obiettivi, soprattutto finanziari. La passionalità in amore potrebbe innescare una serie di buoni sentimenti che daranno l'avvio a progetti importanti nella vostra vita.

4° Acquario: la complicità in amore sarà forte e stabile, e persisterà anche se dovessero presentarsi problematiche più serie. Anche in famiglia ci sarà tanta collaborazione e voglia di essere di aiuto l'un l'altro. Sul lavoro avrete degli affari che supereranno le vostre aspettative.

Ariete attivo

5° Cancro: le vostre capacità saranno tali da stupire voi in prima persona ma anche chi vi circonda.

I presupposti per poter osare di più e darvi così una nuova spinta professionale. Evitate di essere troppo pignoli con qualcuno facilmente irritabile.

6° Ariete: se la prima parte della settimana si presenterà molto attiva e frizzante sotto molti punti di vista, nel weekend arriveranno i primi segnali di nervosismo forse dovuti ad una situazione familiare che probabilmente non ha la stessa affinità di prima.

7° Pesci: avrete tanta volontà sul lavoro e una spiccata energia da mettere in atto anche per gli studi, quindi ci saranno davvero poche occasioni di fallire. Sul piano amoroso invece manterrete un equilibrio piuttosto stabile, ma che non troverà evoluzioni di alcun genere.

8° Toro: ultimamente in amore c'è stata poca affinità e un romanticismo quasi inesistente. Ora, anche se ci saranno delle situazioni di contrasto, riuscirete a mantenere un equilibrio invidiabile. Sul lavoro dovrete darvi un po' più da fare per creare il clima ideale per una promozione.

Capricorno nervoso

9° Capricorno: anche se non come prima, avvertirete ancora un po' di nervosismo nell'aria, con cause da ricercare nel contesto lavorativo.

Purtroppo nella squadra professionale potreste trovare molte discordanze, mentre in amore la complicità si limiterà alle questioni quotidiane.

10° Scorpione: avrete qualche insuccesso che però non darà molto di cui pensare, al contrario dovrete organizzare meglio il vostro tempo per poterlo bilanciare fra amore e lavoro senza tralasciare uno a favore dell'altro. Le serate saranno caratterizzate da tanto tempo libero.

11° Sagittario: troppi ostacoli e troppe invidie porteranno irritazione da parte vostra e a una concentrazione molto scarsa sul lavoro. Qualche gelosia o tensione con gli affetti vi metteranno in condizione di rendere più ricercate ed utili i momenti di solitario relax.

12° Vergine: purtroppo Giove in opposizione vi creerà qualche problema alla base delle occasioni lavorative che altrimenti sarebbero moltissime, allo stesso tempo in amore potreste non avere più quelle occasioni che avrebbero potuto rendere la vostra settimana romantica con il partner.